México

Quién es Jorge Figueroa, directivo de Miss Universo México señalado de detonar conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

El directivo habría sido detenido y liberado en Bangkok por autoridades locales tras una denuncia interpuesta por miembros de Miss Universo Tailandia

Guardar
El directivo habría sido detenido
El directivo habría sido detenido y liberado en Bangkok por autoridades locales tras una denuncia interpuesta por miembros de Miss Universo Tailandia. (@george_figueroa, Instagram)

El nombre de Jorge Figueroa, actual director nacional de Miss Universo México, se ha convertido en sinónimo de controversia dentro del mundo de los certámenes de belleza.

El directivo ha sido señalado por presuntos actos de hostigamiento y violencia, además de estar involucrado en el conflicto internacional que enfrentó a México con el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, tras el enfrentamiento público con Fátima Bosch, la actual Miss Universo México.

Michelle Domínguez, Miss Quintana Roo, acusó públicamente al director de Miss Universo México, Jorge Figueroa, de hostigamiento y malos tratos. la denuncia surge en medio de reportes del directivo en Tailandia. Crédito: @misspbeautypage, Instagram

Tensiones en Tailandia

El escándalo alcanzó su punto más álgido cuando Martha Cristiana, exdirectora de Miss Universo México, confirmó en una entrevista la presunta detención de Figueroa en Tailandia por supuesta asociación con una empresa de juegos en línea.

La también actriz aseguró que el directivo fue uno de los motivos de su renuncia: “Había una persona que yo llamé ‘la manzana podrida’. Estaba generando problemas con muchas reinas y no las trataban bien. Esa persona es Jorge Figueroa”, afirmó.

De acuerdo con Cristiana, durante su gestión advirtió a Raúl Rocha Cantú, copropietario de los derechos de Miss Universo México, sobre las irregularidades internas que atribuía al estilista, pero no hubo una respuesta oportuna. Tras su salida, Figueroa ascendió al cargo de director nacional, donde —según la exdirectora— se desató una serie de tensiones que habrían desembocado en el choque con Itsaragrisil y en la exposición mediática de Bosch.

Martha Cristiana señaló a Jorge
Martha Cristiana señaló a Jorge Figueroa de generar tensiones dentro de la organización. (@martha_cristiana, @george_figueroa, Instagram)

A esta polémica se sumaron las recientes declaraciones de Michelle Domínguez, Miss Quintana Roo 2025, quien lo acusó de violencia y hostigamiento durante su participación en el certamen. En un video difundido en redes sociales, la modelo aseguró haber sido víctima de insultos, manipulación de mensajes y discriminación. Además, relató un incidente donde una de sus compañeras la golpeó, presuntamente alentada por comentarios del propio Figueroa.

La situación se agravó cuando Domínguez narró que el director habría irrumpido en su habitación durante la madrugada acompañado de otras personas para revisar sus pertenencias sin autorización. “Entró a mi habitación a las dos de la mañana, ejerció violencia psicológica y afectó mi desempeño”, denunció.

Hasta ahora, Jorge Figueroa no ha emitido ningún comunicado oficial, pese a las crecientes denuncias y rumores sobre su situación en Tailandia. La organización Miss Universo México tampoco ha ofrecido postura pública, lo que ha generado molestia entre seguidores y exconcursantes que exigen transparencia.

Jorge Figueroa respaldó a Fátima
Jorge Figueroa respaldó a Fátima Bosch tras su altercado con Mr. Nawat. (@george_figueroa, Instagram)

Jorge Figueroa: una figura clave en la industria de la belleza

Figueroa, reconocido en la industria por su trabajo como stylist de celebridades como Angelique Boyer, Ariadne Díaz y José Ron, se unió al mundo de los concursos de belleza en 2017 y fue nombrado director nacional en septiembre de 2024. Su llegada prometía modernizar la imagen del certamen, pero hoy su nombre se asocia a los mayores escándalos que ha enfrentado la franquicia mexicana.

Mientras el futuro de Miss Universo México pende de un hilo, los señalamientos contra Figueroa amenazan con reconfigurar la estructura interna de la organización y abrir un nuevo debate sobre la violencia y el abuso de poder dentro de la industria de los certámenes de belleza.

Temas Relacionados

Jorge FigueroaFátima BoschLa Granja VIP 2025TV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 10 de noviembre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en

Angélica Vale quiere que su divorcio sea como el de Lucero y Mijares: “Sin escándalos, sin daño a los hijos”

La famosa incluso comparó la separación de sus padres, Angélica María y Raúl Vale, con lo que busca para su familia

Angélica Vale quiere que su

Vocero del PRI vincula el Plan Michoacán con estrategia electoral de Morena rumbo a 2027

Mario Di Costanzo aseguró que una reunión en Palacio Nacional, posterior a la presentación del Plan Michoacán, trató el inicio de acciones políticas del partido guinda con miras a las elecciones intermedias de 2027

Vocero del PRI vincula el

Conoce la ASUS ProArt P16, la laptop diseñada para estudiantes y profesionales de la creación audiovisual

La combinación de portabilidad y herramientas inteligentes abre nuevas posibilidades para quienes buscan producir desde cualquier lugar, elevando la calidad de los contenidos audiovisuales

Conoce la ASUS ProArt P16,

Alberto del Río amaga con llevar a Alfredo Adame a los tribunales y eleva la tensión en La Granja VIP

El luchador profesional pidió a su esposa hacerse cargo del proceso

Alberto del Río amaga con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae célula dedicada al robo

Cae célula dedicada al robo de casa habitación y narcomenudeo en Azcapotzalco, CDMX

Doble crimen sacude Sinaloa: en una hora se registraron dos asesinatos en la misma colonia

Caen “El Toro” y “El Torito” de Los Rusos, célula delictiva afín a La Mayiza en Sonora

Otra vez posponen audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, en EEUU

Vicente Fox respalda a los aguacateros en Uruapan ante amenaza del narco: “Me cala que estén destruyendo una industria”

ENTRETENIMIENTO

Angélica Vale quiere que su

Angélica Vale quiere que su divorcio sea como el de Lucero y Mijares: “Sin escándalos, sin daño a los hijos”

Alberto del Río amaga con llevar a Alfredo Adame a los tribunales y eleva la tensión en La Granja VIP

Angélica Vale rompe el silencio sobre la demanda de divorcio que le interpuso Otto Padrón: “Me tomó de sorpresa”

La Granja VIP en vivo: tras abandono de Lola Cortés y salida de Jawy el reality está en crisis

Cláusula podría costarle a Lolita Cortés casi un millón de pesos por abandonar La Granja VIP

DEPORTES

Liga Femenil MX: Clásico Nacional

Liga Femenil MX: Clásico Nacional y un debutante así quedaron los horarios en las semifinales del Apertura 2025

Triple campeón de goleo en la Liga MX: un joven mexicano, un diablo histórico y un debut de ensueño

Arranca la preventa de boletos para el Gran Premio de México F1 2026

Así quedó la tabla general, la liguilla y el play in tras la última jornada de la Liga MX

Cruz Azul buscaría inhabilitación de Adalberto Carrasquilla tras polémica falta contra Kevin Mier