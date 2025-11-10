México

Piden 14 años de prisión contra “El Guacho”, yerno del Mencho y exmiembro de alto rango del CJNG

Cristian Fernando Gutiérrez fue arrestado en noviembre de 2024 en EEUU

El hombre es pareja sentimental de la hija menor de 'El Mencho', líder del CJNG. (Jesús Avilés | Infobae México)

Las autoridades de Estados Unidos piden una condena de 14 años de prisión en contra de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, un sujeto apodado El Guacho y quien es identificado como yerno de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, este último líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los hechos fueron informados el 10 de noviembre por el periodista Ángel Hernández, quien detalló que se tiene previsto que El Guacho sea deportado a México, tras cumplir su condena en territorio estadounidense, debido a su presunta responsabilidad en el secuestro, en 2021, de dos elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Mientras el Departamento de Justicia de EEUU solicitó una pena de 14 años de prisión, la defensa de Gutiérrez Ochoa considera que debe ser una pena de 84 meses, es decir siete años, según informó el periodista mencionado en el portal Milenio.

Fue detenido en California, EEUU
Fue detenido en California, EEUU (Especial)

Cabe recordar que ha dicho hombre se le acusaba de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.

“Alegamos que Gutiérrez Ochoa, un miembro de alto rango del CJNG y yerno de El Mencho, conspiró para importar miles de kilogramos de cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos en nombre del Cártel Jalisco”, se puede leer en el informe sobre su arresto publicado en noviembre del año pasado.

Los registros del Departamento de Justicia establecen que El Guacho se unió al CJNG aproximadamente en el año 2014. Sería el encargado de coordinar el trasporte y distribución de 40 toneladas de metanfetamina y 2 mil kilogramos de cocaína de México a EEUU.

Fue el 27 de noviembre de 2024 que Cristian Fernando Gutiérrez tuvo su primera audiencia en Los Ángeles, California y en dicha ocasión una jueza determinó que el hombre fuera trasladado a Washigton D.C.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

