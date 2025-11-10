México

Lolita Cortés habló por primera vez sobre su abrupta salida de La Granja VIP

La actriz abandonó voluntariamente el reality show provocando gran sorpresa para sus compañeros y la audiencia

La actriz se disculpo con sus compañeros y con la audiencia. (Captura de pantalla YouTube)

La noche del domingo, Lola Cortés sorprendió a los espectadores de La Granja VIP al anunciar su decisión irrevocable de abandonar el reality. En una gala cargada de tensión, la actriz y cantante planteó que atravesaba una situación emocional insostenible y que mantenerse en competencia resultaba perjudicial tanto para ella como para sus compañeros. “Yo no puedo más”, afirmó Cortés ante las cámaras, visibilizando el impacto que la convivencia genera entre los participantes del formato.

Durante su intervención, la “Jueza de Hierro”, aclaró que su salida no respondía a polémicas ni estrategias. Insistió en que prefería ser transparente frente a la audiencia y a quienes la han acompañado dentro del programa, colocando su bienestar personal como prioridad. Al dirigirse al conductor Adal Ramones, la artista solicitó formalmente concluir su participación y advirtió que, de continuar, exponía a los demás concursantes a una situación que no merecían. “No quiero hacerles otra semana miserable a mis compañeros”, declaró.

Lola Cortés pidió salir de la granja debido a la enfermedad que padece. (Captura de pantalla YouTube)

Al abandonar el set, Lola Cortés ofreció una disculpa a quienes integran la producción y el elenco. Al mismo tiempo, recalcó la importancia de cuidar su salud para poder regresar profesionalmente a los escenarios. “Esta decisión no pone en duda mi carrera de más de 40 años en los escenarios. Al contrario, esta decisión es para continuar en los escenarios, pero tengo que curarme, tengo que sanar. Me necesito ir”, puntualizó.

Previo a que la producción le permitiera retirarse, Linet Puente y Flor Rubio la cuestionaron acerca de su decisión. “Tú durante años en otros años les has dicho a tus alumnos que sean valientes (...) ¿Por qué tú si puedes desertar?”, arremetió Rubio.

“No es que yo si pueda desertar. Yo necesito porque tengo una enfermedad mental, tengo tengo trastorno de ansiedad que me lleva a la claustrofobia y eso mismo me lleva a otras partes que no quiero nombrar. Es una enfermedad invisible... yo pensé que lo iba a lograr”, explicó.

El episodio finalizó con la salida de Cortés reuniéndose con su hija, quien aguardaba su salida en una de las puertas de la granja. Días previos, tanto los televidentes como otros participantes habían detectado señales de incomodidad en la artista, quien explicitó que su decisión fue tomada pensando en su recuperación y en el respeto a quienes mantendrán la competencia activa en La Granja VIP.

La hija de la actriz la esperaba afuera de la granja. (Captura de pantalla YouTube)

Antes de abordar el transporte que la llevaría a su casa y con el resto de su familia Lola fue entrevistada por Kristal Silva para redes sociales del reality show. “Les pido una disculpa inmensa, yo me he estado tratando y todo... jamás imagine que esto fuera a ser así de difícil para una persona que tiene esto... No está mal, no estoy mal... simplemente soy diferente. Pero estoy bien y quiero agradecerles a todos de verdad, gracias. Si no llegué a la final puedo hacer otra cosa... puedo actuar... puedo cantar", expresó la actriz.

“Mis gallinas, la vaca... ya va a tener a su becerro”, sollozó Lola, al responder cuáles habían sido sus animales favoritos en la granja.

