Frío CDMX: activan doble alerta por bajas temperaturas para el amanecer de este martes 11 de noviembre

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población por este pronóstico

Protección Civil de la Ciudad
Protección Civil de la Ciudad de México notificó sobre el pronóstico del clima en la capital del país. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Las bajas temperaturas se han incrementado en la Ciudad de México y continuarán para el amanecer de este martes 11 de noviembre en la capital del país, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido la tarde de este lunes 10 de noviembre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán doce alcaldías de la Ciudad de México las que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este martes 11 de septiembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Se trata de las alcaldías: Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza, que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este martes 11 de noviembre.

Las bajas temperaturas serán de 4 a 6 grados Celsius en estas demarcaciones. Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta amarilla en estas seis alcaldías de la capital del país.

Las recomendaciones emitidas fueron:

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Seis alcaldías de la Ciudad
Seis alcaldías de la Ciudad de México registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este martes 11 de noviembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

En tanto, las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco registrarán temperaturas bajas para las primeras horas de este martes 11 de noviembre.

Las bajas temperaturas serán de 1 a 3 grados Celsius, según detalló la dependencia capitalina. Asimismo, fue activada la alerta naranja en estas seis demarcaciones de la Ciudad de México.

Las recomendaciones emitidas fueron:

- Protege a niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.

- Usa crema para hidratar y proteger tu piel del frío.

- Si usas calentadores y/o chimeneas, mantén una ventilación adecuada.

- Mantener un esquema de vacunación actualizado (COVID, influenza y neumococo).

En estas alcaldías de CDMX
En estas alcaldías de CDMX se activó la alerta naranja por bajas temperaturas. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas doce alcaldías para la mañana de este martes 11 de noviembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las doce alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este martes 11 de noviembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Protección Civil recalcó que serán
Protección Civil recalcó que serán doce alcaldías las afectadas por las bajas temperaturas. Crédito: Cuartoscuro.

