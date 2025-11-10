Fiscalía de Jalisco desarticula célula criminal que extorsionaba a empresas transportistas en El Salto| Video

Las siete personas involucradas en las extorsiones y secuestros siendo llevadas al penal estatal. (FOTO: Fiscalía del Estado de Jalisco)

La Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) logró la desarticulación de una célula delictiva presuntamente dedicada a extorsionar a empresas transportistas y privar de la libertad a sus operadores en el corredor industrial del municipio de El Salto, Jalisco.

Durante un operativo táctico encabezado por agentes de la Unidad de Investigación Especializada en Secuestro y Extorsiones, fueron detenidos siete hombres identificados como: Alexis Javier “N”; Édgar Iván “N”; Alberto “N”; Sergio “N”; Saúl “N”; Jesús Antonio “N”; y Gustavo Adolfo “N”.

Según el informe de las autoridades, todas las personas anteriormente mencionadas fueron capturadas en flagrancia y posteriormente trasladados a un penal estatal, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

De acuerdo con las investigaciones, este grupo presuntamente amenazaba a las compañías transportistas con dañar sus unidades o agredir a sus choferes si no entregaban sumas de dinero. En algunos casos exigían hasta 20 mil dólares mensuales por la liberación de conductores secuestrados, mientras que en otros imponían un cobro de 200 dólares por cada unidad que transitara por la zona industrial.

Los implicados pedían 20 mil dólares mensuales para liberar a las personas privadas de la libertad Crédito: FB: Fiscalía del Estado de Jalisco

Las autoridades también detallaron que los presuntos responsables incluso crearon un chat en el que obligaban a representantes de las empresas afectadas a reportar en tiempo real el paso de sus vehículos como método de control y vigilancia.

La denuncia que desató un operativo estatal y el rescate de dos personas secuestradas

La investigación se fortaleció tras la denuncia de una empresa que reportó la privación ilegal de uno de sus operadores y la exigencia de dinero a cambio de su liberación. Al comparar los hechos con otras carpetas de investigación, los agentes ministeriales detectaron coincidencias en el modus operandi, así como el uso de vehículos Toyota Avanza, Volkswagen Jetta, Ford Ranger, motocicletas Italika y Honda 125.

Con esta información, la Fiscalía desplegó un operativo el pasado 7 de noviembre en el municipio de El Salto, donde se localizaron los vehículos Nissan Kicks y Toyota Avanza vinculados al grupo. Tras marcarles el alto, se logró el rescate de dos personas privadas de la libertad, quienes fueron encontradas ilesas.

Tras el operativo, fueron rescatadas dos personas privadas de la libertad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía del Estado destacó que esta acción representa un golpe contundente contra una estructura criminal que operaba en la zona industrial de El Salto, reforzando la seguridad y la atención a las víctimas de delitos de alto impacto.

La institución reiteró su compromiso de investigar y perseguir los delitos con estricto apego a derecho, generalizando el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia de los implicados.

Asimismo, la Fiscalía hizo un llamado a empresas o particulares que hayan sido víctimas de extorsión a presentar su denuncia ante la autoridad correspondiente.