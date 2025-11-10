México

El influencer Dr. Miguel Padilla quedó flechado por Karina Torres de Las Perdidas: “Cuando quiera, aquí estoy”

La química entre la integrante de Las Perdidas y el popular médico ha generado simpatía y expectativa

El beso entre Karina Torres y el Dr. Miguel Padilla durante un evento público desata rumores de romance en redes sociales (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La inesperada interacción entre Karina Torres y el Dr. Miguel Padilla durante un evento reciente ha intensificado la atención sobre ambos en el entorno digital, alimentando rumores sobre una posible relación sentimental.

El episodio, ampliamente difundido en redes sociales, se produjo cuando Torres, reconocida integrante de Las Perdidas, compartía escenario con Paola Suárez.

En ese contexto, Padilla se acercó a Torres y le dio un beso frente al público, un gesto que provocó risas, aplausos y gritos entre los asistentes, mientras Suárez reaccionaba con sorpresa y entusiasmo.

La viralización del momento se consolidó cuando Miguel Padilla publicó en sus historias de Instagram una fotografía junto a Torres acompañada del mensaje: “Conocí a mi crush”. Esta declaración, que rápidamente circuló entre sus seguidores, fue interpretada como una señal de interés mutuo y avivó la especulación sobre la naturaleza de su vínculo.

El médico influencer besó a la integrante de Las Perdidas en un evento público. Foto: (Captura de pantalla)

La reacción de Torres, quien bromeó sobre un posible segundo acercamiento y se mostró sonriente tras el beso, contribuyó a mantener la expectativa entre los fans, aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental.

Ahora, el Dr. Miguel Padilla ha recordado cómo fue el momento en que besó a Karina Torres. En sus historias de Instagram, el influencer expresó:

”Te puedo decir que ella es hermosísima, está preciosa, tiene una carita que desde que la ves, yo de hecho la agarré así, está hermosa, de verdad. Tiene un cuerpazo y además huele bien riquísimo, huele como a florecitas. Yo le dije directamente ‘oye, me gustaste, qué onda’ y por eso me dio la oportunidad de darle un beso y pues obviamente yo la iba a tomar, qué tonto la iba a desaprovechar. En algún momento quedamos de salir a cenar, pero sé que está muy ocupada, también yo no iba a estar de intenso molestándola...cuando quiera, aquí estoy", dijo el creador de contenido.

El influencer narró su experiencia con La Perdida. Crédito: IG

La repercusión del episodio ha puesto de relieve el impacto de las figuras de internet en la conversación social y cultural. Tanto Torres como Padilla han consolidado una presencia digital significativa.

Karina Torres ha ganado popularidad en redes sociales y televisión gracias a su espontaneidad y cercanía con el público. Junto a Paola Suárez y Wendy Guevara, ha sido parte fundamental del fenómeno Las Perdidas, colectivo que ha trascendido el ámbito digital para incursionar en producciones televisivas.

La influencia cultural de Torres quedó reflejada en 2024, cuando la Academia Mexicana de la Lengua validó el uso coloquial de la expresión “nadaqueveriento”, asociada al grupo.

Por su parte, Miguel Padilla ha destacado como creador de contenido en temas de medicina y salud sexual, combinando información profesional con humor.

Miguel Padilla, creador de contenido en medicina y salud sexual, suma millones de seguidores en Instagram y TikTok gracias a su estilo educativo y humorístico (RS)

Su alcance en redes sociales es notable: más de dos millones de seguidores en Instagram y ocho millones en TikTok. Durante la pandemia de 2020, Padilla incrementó su visibilidad al integrar humor con contenidos educativos, relatando en uno de sus videos más compartidos:

“Venir del barrio y desde abajo, no es fácil, pero estamos acá para intentarlo con el corazón. Los sueños a veces sí se cumplen, sueña bonito”, y revelando que vendía tacos de canasta para financiar sus estudios de medicina.

