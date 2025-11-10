Ventaneando confirma sanciones contra Lolita Cortés por abandonar La Granja VIP

Lola Cortés permaneció 1 mes en el reality. (La Granja VIP, X)

La decisión de Lolita Cortés de abandonar La Granja VIP el pasado domingo 9 de noviembre dejó a los televidentes en shock y a la producción en una situación contractual que debe ser evaluada.

Aunque la actriz y cantante explicó que su salida se debió a motivos de salud mental, su renuncia voluntaria podría implicar el pago de una multa millonaria por incumplimiento de contrato.

“Pensé que lo iba a lograr”

Desde su ingreso, Lola fue uno de los grandes atractivos del reality de TV Azteca. Originalmente, participaría como jueza, pero en el primer episodio se anunció su incorporación como competidora, lo que sorprendió a los espectadores.

Diversas versiones dentro del medio señalaron que su participación la convirtió en una de las celebridades mejor pagadas del programa, con un supuesto salario que rondaría el medio millón de pesos por semana.

Pese al apoyo del público —que la había salvado con más de nueve millones de votos en la gala anterior—, Lola decidió poner fin a su estancia en el reality para priorizar su bienestar emocional. Durante la transmisión, explicó entre lágrimas que padece trastorno de ansiedad, una condición que le generó episodios de claustrofobia y ataques de pánico durante su estancia en la competencia.

“Tengo una enfermedad mental que me lleva a la claustrofobia y eso mismo me lleva a otras partes que no quiero nombrar. Es una enfermedad invisible... yo pensé que lo iba a lograr”, dijo la artista al justificar su decisión, dejando claro que su salida no tenía relación con conflictos internos ni con el resultado de las nominaciones.

Adal Ramones recalca contrato con el reality

Adal Ramones, conductor del programa, intentó persuadirla de quedarse, advirtiéndole sobre las posibles consecuencias legales y la decepción del público. Sin embargo, la actriz fue firme: “Me tengo que ir, necesito sanar. Esta decisión es para poder continuar en los escenarios”.

De acuerdo con versiones no oficiales, Lolita Cortés podría enfrentar una sanción económica cercana a los 50 mil dólares —aproximadamente 915 mil pesos mexicanos— por haber abandonado el show antes de cumplir con las cláusulas de su contrato. Aunque la cifra no ha sido confirmada por la producción, el tema generó un intenso debate entre los seguidores del reality, quienes apoyaron su determinación de anteponer la salud mental a los compromisos laborales.

Este lunes, en el programa Ventaneando se confirmó la existencia de sanciones por incumplimiento de contrato. “Yo creo que sí se vale (abandonar). Definitivamente, se vale que, si tú ya no estás a gusto en un lugar, te puedes ir, asumiendo las consecuencias que eso conlleva”. Puente recalcó que Cortés fue advertida sobre ello: “Adal lo hizo saber anoche”.

Un futuro incierto

El episodio concluyó con un momento emotivo: Lola se despidió de sus compañeros y se reunió con su hija, quien la esperaba fuera del set. En una entrevista posterior con Kristal Silva, la actriz agradeció el cariño del público y aseguró que, aunque no llegó a la final, se lleva una lección importante: “No está mal, no estoy mal... simplemente soy diferente. Pero estoy bien y quiero agradecerles a todos de verdad”.

El caso de Lolta Cortés recordó las experiencias de Adrián Marcelo y Ninel Conde, exparticipantes del reality La Casa de los Famosos México. El primero abandonó el reality de TelevisaUnivision tras causar una desbandada de marca.

Fuentes periodísticas informaron en su momento que la cadena de televisión intentó obligar al youtuber a cumplir con una serie de participaciones en las galas del reality. Sin embargo, tras semanas de negociaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo para frenar un proceso legal por incumplimiento de contrato.

En el caso de Ninel Conde, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, generó polémica al decir que su salida de la tercera temporada de LCDLFMX estaba pactada.

Gil Barrera, director de TVyNovelas, informó la intención de TelevisaUnivisión de emprender acciones legales contra la cantante por violar la confidencialidad de su contrato.

Finalmente, Ninel Conde ofreció disculpas y participó en eventos posteriores del reality, como galas y una participación especial dentro de la casa previo a la gran final.

