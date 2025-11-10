Aseguran 100 mil pastillas de fentanilo y detienen a un hombre ligado al Cártel de Sinaloa en EEUU

El armamento asegurado (X/@USBPChief)

Elementos de seguridad incautaron alrededor de 100 mil pastillas de fentanilo, además de que detuvieron a una decena de personas, una de ellas de origen mexicano y quien estaría relacionada con el Cártel de Sinaloa.

La información fue compartida por Michael W. Banks, quien se desempeña como jefe de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

El funcionario detalló que como consecuencia de un operativo conjunto entre la Patrulla Fronteriza en colaboración con la Agencia para el Control de Drogas (DEA), instituciones que ejecutaron una orden de allanamiento en diversos domicilios al parecer ligados con una organización dedicada a actividades de narcotráfico y trafico de armas a gran escala con operaciones en Seattle.

A través de su mensaje compartido en X, Banks aseguró que el operativo también derivó en la incautación de varias armas de fuego, así como 100 mil pastillas de fentanilo, 34 kilogramos del opioide en polvo y otros narcóticos (de los cuales no fueron compartidos tipo y peso).

“Un ciudadano mexicano vinculado al despiadado Cártel de Sinaloa se encuentra bajo custodia junto con otras nueve personas”, es parte de lo expresado por el funcionario.

No fueron revelados los nombres de las personas detenidas, aunque el mensaje de Banks indica que todos los asegurados enfrentan cargos federales por conspiración para distribuir armas y drogas.

Además, fueron compartidas imágenes que muestran el armamento asegurado y pastillas de color azul.

El Cártel de Sinaloa y EEUU

En diversas ocasiones las autoridades estadounidenses han señalado las operaciones del Cártel de Sinaloa. El pasado 24 de septiembre el Departamento de Justicia informó sobre acusaciones en contra de 26 líderes de alto perfil del también llamado Cártel del Pacífico.

“La acusación formal de hoy supone un duro golpe a la infraestructura de esta organización terrorista”, comentó la fiscal de EEUU, Pamela Bondi.