Angélica Vale se enteró de su divorcio durante una cena familiar y gracias a un mensaje

La locutora y actriz Angélica Vale está en proceso de divorcio con Otto Padrón; sin embargo, se enteró de que la separación había tomado un curso legal justo en una cena familiar y gracias a publicaciones en redes sociales.

Aunque el periodista Javier Ceriani intentó contactar a Angélica Vale, ella no respondió porque se encontraba enfocada en sus hijos, si bien ya tenía conocimiento de que habría una separación legal, la notificación le llegó a su ex pareja por mensaje. Aparentemente Otto Padrón tampoco sabía que el proceso comenzaría una semana antes de su cumpleaños.

“Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón... de que el papá de mis hijos puso, eh, la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, cenando con él en familia y unos amigos. Así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani”, explicó Angélica Vale en su programa de radio.

A lo largo de su intervención, la conductora insistió en que su principal preocupación es la salud emocional de sus hijos y la preservación de un ambiente familiar estable. “No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo. De verdad no importa. ¿Por qué? Porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, que quiero que crezcan fuertes, que quiero que crezcan mentalmente bien. Es lo único que me importa en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos”, declaró Angélica Vale, visiblemente conmovida.

La locutora y actriz ya sabía que comenzaría el proceso, pero no la fecha. Crédito: La Vale Show

La artista también hizo referencia a ejemplos de divorcios llevados con discreción y respeto, como el de sus propios padres y el de Lucero y Mijares, y expresó su deseo de seguir ese modelo. “Ustedes son el mejor ejemplo de cómo una familia se debe de divorciar. Sin escándalos, sin hacerle daño a sus hijos”,

En un comunicado que leyó al aire, Angélica Vale resumió el sentido de esta nueva etapa: “Después de muchos años juntos y dos milagros, nuestros hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo desafortunadamente se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de catorce años. Y sí, hemos decidido. A veces, detrás de la risa se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida. Sobre todo por nuestros hijos quienes nos mantendrán unidos siempre”.