Viendo la desigualdad: cómo los problemas de visión reflejan las brechas económicas y educativas en México

Imagina estar en un salón de clases donde todo aparece borroso. Para millones de niños sin acceso a lentes, esta es una realidad cotidiana que limita su aprendizaje y oportunidades.
Según estimaciones de 2020, más de 510 millones de personas en el mundo padecen presbicia no corregida (el 6.5% de la población global), 295 millones enfrentan discapacidad visual moderada o severa (3.8%), 258 millones sufren discapacidad visual leve (3.3%) y 43 millones son ciegas (0.6%). En total, se calcula que unos 1,100 millones de personas —alrededor del 14% de la población mundial— viven con algún grado de discapacidad visual. Esta cifra podría escalar a 1,760 millones para 2050, lo que representaría al 18% de la población mundial. El auge de la tecnología digital y la exposición prolongada a pantallas se perfilan como factores determinantes en el incremento de la miopía, un fenómeno en ascenso.
El acceso a servicios de salud visual, sin embargo, sigue rezagado en muchos países.
México, por ejemplo, figura entre las diez naciones con mayor número de personas afectadas por discapacidad visual: se estima que 16 millones de mexicanos, equivalentes al 12.1% de la población, viven con algún grado de esta condición.
Impacto económico y social: el costo invisible
Los estragos de la discapacidad visual trascienden el plano personal. Dificultan casi todos los aspectos de la vida diaria y aumentan el riesgo de lesiones, accidentes y dificultades de salud mental, entre ellas un mayor riesgo de caídas, deterioro cognitivo, depresión y demencia. Los metaanálisis científicos han comprobado que la discapacidad visual eleva considerablemente las tasas de mortalidad por diversas causas, incluidos accidentes de tráfico.
La falta de acceso a corrección visual también tiene un peso económico considerable. Un estudio en Assam, India, mostró que los trabajadores agrícolas que recibieron lentes gratuitos incrementaron significativamente su productividad respecto a quienes no los recibieron. Así, la salud visual demuestra ser clave para el crecimiento económico y la productividad. Solo en México, de acuerdo con Blutitude, las pérdidas anuales de productividad laboral por discapacidad visual moderada o severa y ceguera ascienden a 50,007 millones de pesos.
Romper el ciclo para la próxima generación
Garantizar exámenes visuales tempranos y acceso a lentes es fundamental, especialmente en hogares vulnerables. Los errores de refracción suelen tener un componente hereditario —con estimaciones de heredabilidad entre el 30% y el 80%—, perpetuando ciclos de desventaja. Llevar atención visual a las escuelas es una de las estrategias más efectivas para mitigar este problema y brindar igualdad de oportunidades educativas.
Hay evidencia contundente: en China, proporcionar lentes gratuitos a escolares mejoró sus rendimientos en pruebas hasta en 0.16 desviaciones estándar, y diversos estudios alrededor del mundo confirman impactos positivos sobre el aprendizaje, aunque variables según el contexto y la materia evaluada.
En México, la organización Ver Bien para Aprender Mejor ha sido pionera en cerrar esta brecha, brindando exámenes gratuitos de la vista a más de 18 millones de estudiantes y entregando más de 6.6 millones de pares de lentes en casi tres décadas. Sus diagnósticos suelen abordar principalmente miopía y astigmatismo, aunque el programa ha permitido también detectar y tratar oportunamente afecciones graves como cataratas, evitando daños duraderos en la niñez.
Otras organizaciones trabajan también para mejorar la salud visual. A medida que crece la conciencia social sobre este problema frecuentemente ignorado, es crucial impulsar medidas colectivas, políticas sostenibles y la colaboración multisectorial. Promover la salud visual no solo mejora el presente, sino que construye un futuro más justo para todos y especialmente para la niñez.
* Akito Kamei, Profesor Investigador en la Escuela de Gobierno y Economía, Universidad Panamericana