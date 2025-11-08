México

SCJN avala el cobro del dinero en Afore sin necesidad de probar dependencia económica con el familiar fallecido

De esta forma se asegura el regreso de este recurso económico a los seres queridos del derechohabiente

Sin demostrar parentesco, familiares de
Sin demostrar parentesco, familiares de personas fallecidas podrán pedir el recurso de la Afore. (Shutterstock)

El reciente criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) introduce una modificación relevante en el acceso a los recursos de las cuentas de Afore cuando un trabajador fallece.

Ahora, hijas, hijos, nietas y nietos mayores de dieciocho años podrán reclamar los saldos acumulados, sin la obligación de presentar pruebas de dependencia económica, lo que representa un cambio respecto a prácticas previas que condicionaban el acceso a estos fondos.

Según lo establecido por el máximo tribunal, será suficiente acreditar el lazo familiar y demostrar que no existen otros beneficiarios con prioridad para proceder con la solicitud de devolución.

En el comunicado oficial de la SCJN, se lee: “en los casos en que no existan beneficiarios legales, las personas descendientes mayores de edad (hijos, hijas, nietas o nietos) pueden solicitar la devolución de los saldos acumulados en la cuenta individual de una persona trabajadora fallecida sin acreditar dependencia económica, pues esto sólo aplica para establecer el orden de preferencia entre personas beneficiarias, pero no para excluir a los descendientes del acceso a esos recursos”.

Este fallo obliga a las instituciones a ajustar sus procedimientos y aceptar las reclamaciones de descendientes mayores de edad aunque no se justifique una relación de dependencia económica, eliminando un obstáculo que previamente impedía a muchos ejercer este derecho.

El comunicado de la Corte finaliza comentando que, “esta decisión unifica el criterio en todo el país, dando mayor certeza y protección al patrimonio de las familias mexicanas”.

A través de tres vías
A través de tres vías puedes consultar en qué Afore estás. (Foto: X: @CONSAR_mx)

¿Qué son las Afores y cómo saber en cuál estás registrada?

Aunque millones de empleados mexicanos cuentan con una cuenta individual de ahorro para el retiro, una parte significativa de ellos no tiene claro cuál es la Afore responsable de administrar sus fondos. Ante este panorama, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha proporcionado mecanismos oficiales que permiten a los trabajadores identificar rápidamente y de forma segura la administradora correspondiente, empleando herramientas digitales y el propio Número de Seguridad Social (NSS).

En el contexto del sistema laboral formal de México, cada trabajador dispone de una cuenta de afore gestionada por una institución financiera especializada. Estas instituciones, conocidas como Administradoras de Fondos para el Retiro, reciben aportaciones obligatorias de los propios empleados, de los empleadores y del Estado, dirigiendo esos recursos a una variedad de inversiones como bonos, acciones y fondos diversificados. Todo ello bajo la supervisión y regulación de la Consar.

El fin último de las afores es maximizar los rendimientos a largo plazo para asegurar un respaldo económico durante la jubilación. Cuando una persona inicia formalmente su vida laboral, la afiliación a una afore suele realizarse de manera automática. Sin embargo, la falta de una elección explícita por parte del titular y la escasa información proporcionada al inicio de la relación laboral contribuyen al desconocimiento extendido sobre el destino de estos recursos.

La Consar reconoce la necesidad de mayor información y ha difundido datos y accesos para facilitar que los trabajadores consulten cuál es su afore. Este acceso a la información resulta esencial, ya que saber quién administra los fondos de retiro permite al trabajador vigilar los rendimientos y tomar decisiones oportunas con respecto al manejo de su patrimonio acumulado.

Para saber en qué Afore se encuentra una persona registrada se puede consultar vía telefónica y sin costo a SARTEL al 55 1328-5000; también ingresando al portal AforeWeb o a través de la App Afore Móvil.

