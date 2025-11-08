Mujeres con Bienestar Edomex: cómo recuperar tu folio y activar la telefonía e internet del programa

El programa amplió sus apoyos con un nuevo beneficio que ofrece telefonía e internet gratuitos

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Bienestar, anunció la incorporación de un nuevo beneficio para las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar 2025: el acceso gratuito a telefonía móvil e internet durante un periodo de 90 días, con un valor estimado de 800 pesos mensuales en datos y llamadas.

De acuerdo con el secretario de Bienestar estatal, Juan Carlos González Romero, el objetivo es reducir la brecha digital que afecta principalmente a mujeres de comunidades rurales o con limitado acceso a servicios de conectividad.

“Ahora ya no tendrán que ir a la tiendita a recargar 20 o 30 pesos para conectarse a WhatsApp o Facebook. El programa les brindará este servicio de forma gratuita”, destacó el funcionario.

¿Cómo activar la telefonía e internet gratis de Mujeres con Bienestar 2025?

Las beneficiarias interesadas en disfrutar de este nuevo apoyo deben ingresar a la página oficial de Mujeres con Bienestar Edomex, donde se habilitó la opción “Activa tu conexión”.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresa al portal oficial del programa y da clic en el apartado “Activa tu conexión”. Escribe los últimos cuatro dígitos de tu número de cuenta y tu folio MB, el cual viene en el sobre donde te entregaron la tarjeta Mujeres con Bienestar. Presiona la opción “Haz clic aquí” para generar tu código personal. Descarga la aplicación PublifonApp en tu teléfono móvil. Abre la app, introduce el código que obtuviste, acepta los términos y condiciones y listo.

Con estos pasos, las beneficiarias podrán acceder a internet, datos móviles y llamadas gratuitas, sin necesidad de recargar saldo ni contratar un plan.

¿Cómo recuperar tu folio de Mujeres con Bienestar?

El folio MB es un dato indispensable para activar la conexión gratuita. Si la beneficiaria no lo recuerda o extravió el sobre original, existen tres maneras de recuperarlo:

Revisa el sobre donde te entregaron la tarjeta Mujeres con Bienestar; ahí aparece impreso el número de folio.

Consulta tus correos electrónicos o mensajes SMS , ya que en alguno de ellos el programa pudo enviarte tu número de folio.

Llama al número de atención 55 9370 1223, donde podrás solicitar la recuperación de tu folio con tus datos personales.

Reducir la brecha digital: un nuevo objetivo del programa

Con esta iniciativa, el programa Mujeres con Bienestar Edomex refuerza su compromiso de brindar herramientas tecnológicas que impulsen la inclusión y autonomía de las mujeres.

Además de los apoyos económicos bimestrales de 2 mil 500 pesos, las beneficiarias tienen acceso a servicios médicos, psicológicos, asesoría legal, descuentos y capacitaciones. Ahora, con la conectividad gratuita, se busca que más mujeres puedan comunicarse, informarse y participar activamente en la vida social y productiva de sus comunidades.