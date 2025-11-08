México

Mujeres con Bienestar Edomex: cómo recuperar tu folio y activar la telefonía e internet del programa

El programa amplió sus apoyos con un nuevo beneficio que ofrece telefonía e internet gratuitos

Guardar
El programa amplió sus apoyos
El programa amplió sus apoyos con un nuevo beneficio que ofrece telefonía e internet gratuitos

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Bienestar, anunció la incorporación de un nuevo beneficio para las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar 2025: el acceso gratuito a telefonía móvil e internet durante un periodo de 90 días, con un valor estimado de 800 pesos mensuales en datos y llamadas.

De acuerdo con el secretario de Bienestar estatal, Juan Carlos González Romero, el objetivo es reducir la brecha digital que afecta principalmente a mujeres de comunidades rurales o con limitado acceso a servicios de conectividad.

“Ahora ya no tendrán que ir a la tiendita a recargar 20 o 30 pesos para conectarse a WhatsApp o Facebook. El programa les brindará este servicio de forma gratuita”, destacó el funcionario.

¿Cómo activar la telefonía e internet gratis de Mujeres con Bienestar 2025?

Las beneficiarias interesadas en disfrutar de este nuevo apoyo deben ingresar a la página oficial de Mujeres con Bienestar Edomex, donde se habilitó la opción “Activa tu conexión”.

El Gobierno del Estado de
El Gobierno del Estado de México anunció que las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar 2025 podrán acceder a telefonía móvil e internet gratuitos durante 90 días, con un valor estimado de 800 pesos mensuales en datos y llamadas

Los pasos a seguir son los siguientes:

  1. Ingresa al portal oficial del programa y da clic en el apartado “Activa tu conexión”.
  2. Escribe los últimos cuatro dígitos de tu número de cuenta y tu folio MB, el cual viene en el sobre donde te entregaron la tarjeta Mujeres con Bienestar.
  3. Presiona la opción “Haz clic aquí” para generar tu código personal.
  4. Descarga la aplicación PublifonApp en tu teléfono móvil.
  5. Abre la app, introduce el código que obtuviste, acepta los términos y condiciones y listo.

Con estos pasos, las beneficiarias podrán acceder a internet, datos móviles y llamadas gratuitas, sin necesidad de recargar saldo ni contratar un plan.

¿Cómo recuperar tu folio de Mujeres con Bienestar?

El folio MB es un dato indispensable para activar la conexión gratuita. Si la beneficiaria no lo recuerda o extravió el sobre original, existen tres maneras de recuperarlo:

  • Revisa el sobre donde te entregaron la tarjeta Mujeres con Bienestar; ahí aparece impreso el número de folio.
  • Consulta tus correos electrónicos o mensajes SMS, ya que en alguno de ellos el programa pudo enviarte tu número de folio.
  • Llama al número de atención 55 9370 1223, donde podrás solicitar la recuperación de tu folio con tus datos personales.
El Gobierno del Estado de
El Gobierno del Estado de México anunció que las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar 2025 podrán acceder a telefonía móvil e internet gratuitos durante 90 días, con un valor estimado de 800 pesos mensuales en datos y llamadas

Reducir la brecha digital: un nuevo objetivo del programa

Con esta iniciativa, el programa Mujeres con Bienestar Edomex refuerza su compromiso de brindar herramientas tecnológicas que impulsen la inclusión y autonomía de las mujeres.

Además de los apoyos económicos bimestrales de 2 mil 500 pesos, las beneficiarias tienen acceso a servicios médicos, psicológicos, asesoría legal, descuentos y capacitaciones. Ahora, con la conectividad gratuita, se busca que más mujeres puedan comunicarse, informarse y participar activamente en la vida social y productiva de sus comunidades.

Temas Relacionados

Mujeres con BienestarEdomexprogramas socialestelefonía gratuitainternet gratismexico-noticias

Más Noticias

Narcomantas para el CJNG, empresarios y fuerza estatal sorprenden a Ensenada tras informe de Marina del Pilar

La fiscalía estatal de Baja California abrió una carpeta de investigación por estos hechos y se desplegó un fuerte operativo de seguridad para dar con los presuntos responsables

Narcomantas para el CJNG, empresarios

Sheinbaum acuerda con Macron agenda de ‘diplomacia feminista’, buscan erradicar violencia contra las mujeres a nivel mundial

Los mandatarios acordaron una serie de acciones contra la violencia sexista y para promover la igualdad en diversos ámbitos

Sheinbaum acuerda con Macron agenda

Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con desgarrador mensaje: así enfrenta la pérdida

La conductora de Sale el Sol enfrenta la dolorosa despedida con valentía y agradecimiento en un mensaje que conmovió a miles

Joanna Vega-Biestro reaparece tras la

Ángela Aguilar intenta probar que no hace playback en concierto de EEUU y redes estallan: “Ella jura”

Los internautas han estado al pendiente de la nueva gira de la hija de Pepe Aguilar

Ángela Aguilar intenta probar que

Los cuatro ejes de la sabiduría tolteca para vivir una vida autentica, sin presión externa y plena

Sumergirse en propuestas transformadoras puede ser el primer paso para cuestionar normas establecidas y descubrir nuevas formas de libertad individual

Los cuatro ejes de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcomantas para el CJNG, empresarios

Narcomantas para el CJNG, empresarios y fuerza estatal sorprenden a Ensenada tras informe de Marina del Pilar

Ejército Mexicano captura a cinco hombres y abate a dos tras agresión armada en Sinaloa

Crimen organizado y disputa de inmuebles: las hipótesis del asesinato de la regidora Guadalupe Urban en Oaxaca

Morenista propone castigar con prisión la apología del delito en espectáculos masivos en Puebla

Vinculan a proceso a tres policías activos de Morelos por abuso de autoridad, lesiones y por el abuso sexual de una mujer

ENTRETENIMIENTO

Joanna Vega-Biestro reaparece tras la

Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con desgarrador mensaje: así enfrenta la pérdida

Ángela Aguilar intenta probar que no hace playback en concierto de EEUU y redes estallan: “Ella jura”

Ángela Aguilar anuncia boda por la iglesia con Nodal en mayo y redes le advierten: “Ese mes le da tiempo de todo”

José Madero admite que formó Pxndx sólo para “ligar morras” y enciende debate sobre autenticidad en su música

Aldo de Nigris se le “declara” a Denisse Guerrero de Belanova en pleno escenario, antes de cantar ‘Rosa Pastel’

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan Cruz Azul, Toluca, América y Tigres para conseguir el liderato del Apertura 2025 de la Liga MX

“Rendirte nunca fue una opción”: Donovan Carrillo motiva a jóvenes durante el Congreso Internacional del Deporte

México vs Suiza: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido del Mundial Sub-17 Qatar 2025

Nacho Ambriz confirma la salida de James Rodríguez del León: “El club no le sacó provecho”

Riña campal: aficionados del Toluca atacan a seguidores del América durante serenata