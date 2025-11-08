México

Frente frío #13 en México: gobierno alerta de bajas temperaturas en 16 estados y lluvia este fin de semana

El gobierno federal emitió diversas recomendaciones para evitar afectaciones por la entrada del frente frío y otros fenómenos

Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este domingo 10 de agosto. Crédito: Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertaron que se pronostican bajas temperaturas en 16 estados durante este fin de semana, ocasionadas por la entrada del frente frío número 13.

En un comunicado, las autoridades federales detallaron que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la noche del sábado y las primeras horas del domingo, el frente frío número 13 ingresará sobre el norte y noreste del país, impulsado por una masa de aire ártica.

Esto ocasionará intensas lluvias, fuertes vientos y un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste y centro del país, con posibles heladas en zonas altas.

¿En qué estados habrá bajas temperaturas?

  • Aguascalientes.
  • Chihuahua.
  • Ciudad de México.
  • Coahuila.
  • Durango.
  • Guanajuato.
  • Hidalgo.
  • Nuevo León.
  • Puebla.
  • Querétaro.
  • San Luis Potosí.
  • Tabasco.
  • Tamaulipas.
  • Tlaxcala.
  • Veracruz.
  • Zacatecas.

¿Qué afectaciones ocasionará el frente frío 13?

De acuerdo con información del SMN, se pronostica:

  • Vientos fuertes con rachas de hasta 80 kilómetros por hora (km/h) y posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua y Coahuila.
  • Marcado descenso de temperatura en el norte, noreste y centro del país, con posibles heladas en zonas altas.
  • Lluvias muy fuertes a torrenciales en regiones del norte, oriente, sureste y Península de Yucatán.
  • Evento de “Norte” muy fuerte a intenso, con oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas (Istmo y Golfo de Tehuantepec).

Recomendaciones

Las autoridades federales hicieron un llamado a la población en general a prevenir afectaciones, por lo que emitió estas recomendaciones:

  • Mantente informado por canales oficiales: @CNPCmx, @conagua_clima.●    Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.
  • Conducir con precaución y atender las indicaciones de tránsito y autoridades locales.
  • Abrigarse adecuadamente y proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y enfermos crónicos.
  • Asegurar objetos sueltos en patios, azoteas o balcones que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Ante la presencia de lluvias disminuir la movilidad y mantenerse en un lugar seguro.
  • Revisar techos, bajantes y coladeras para prevenir anegamientos.
  • Evitar el uso de calefactores o braseros en espacios cerrados, ya que pueden provocar intoxicaciones por monóxido de carbono.

La CNPC informó que d forma adicional, se desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) a los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo.

“El Gobierno de México, a través de sus instituciones, reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para proteger la vida y el patrimonio de la población, e invita a seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales”, señaló en el comunicado.

