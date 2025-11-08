El regreso de Zendejas ante Toluca impulsa al América en la lucha por el liderato de la Liguilla

El inminente regreso de Zendejas a la última jornada de la Liga MX entusiasma a los fanáticos. - REUTERS/Eloisa Sanchez

La expectativa en cuanto al cierre de la temporada regular crece este fin de semana. En este momento, la especulación en torno al liderato de la tabla mantiene atentos a los fanáticos de Cruz Azul, Toluca, América y Tigres, quienes se encuentran disputando el primer puesto para colocarse contra un rival más accesible.

La esperanza en el Club América va en aumento debido a la inminente reaparición de Alejandro Zendejas en la plantilla, de cara al crucial enfrentamiento de la jornada 17 ante Toluca este sábado 8 de noviembre.

Desde cuándo está lesionado Alejandro Zendejas y por qué su baja es tan sensible

Tras haber quedado fuera de las canchas durante tres jornadas por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo, el mediocampista ha retomado los entrenamientos con sus compañeros, lo que supone una palpable euforia para el cuerpo técnico como para la afición.

Zendejas tuvo que salir del campo tras una dura entrada, dejándolo fuera durante tres jornadas de la Liga MX y de la convocatoria con la selección de Estados Unidos. Crédito: Joseph Maiorana-Imagn Images

La sensible ausencia de Zendejas no sólo afectó el rendimiento del América en la liga, sino que también le impidió formar parte de la convocatoria de Mauricio Pochettino para disputar la Fecha FIFA de octubre con la selección de Estados Unidos. Su regreso se produce en un momento en el que las Águilas mantienen una cerrada disputa por los primeros puestos de la tabla, y la proximidad de la Liguilla otorga un valor estratégico extra al partido restante.

Qué ha expresado André Jardiné en cuanto a la situación del club de cara a la jornada 17

Aunque André Jardiné confirmó que Zendejas ya se encuentra disponible, se mantiene consciente de la importancia de no precipitar el retorno del jugador. Sin embargo, ante la ausencia de Henry Martín, Isaías Violante y José “La Pantera” Zúñiga, que también atraviesan un proceso de recuperación, la participación del 10 del América ante Toluca permanece en duda.

(REUTERS/Henry Romero)

A espera de la confirmación de la alineación titular que saltará a la cancha del Nemesio Diez este sábado, la posible reincorporación del jugador fortalecería el esquema táctico del América de cara a este duelo tan importante y además aportaría un impulso anímico significativo al plantel y a la afición para el recibimiento de la Liguilla 2025. Con esta etapa del torneo tan cerca, la presencia de uno de los jugadores clave de la temporada podría marcar la diferencia en este cierre.