México

El regreso de Zendejas ante Toluca impulsa al América en la lucha por el liderato de la Liguilla

La reincorporación del jugador al plantel azulcrema podría significar un impulso inesperado en un momento crucial en el que la lucha por el primer lugar se intensifica

Guardar
El inminente regreso de Zendejas
El inminente regreso de Zendejas a la última jornada de la Liga MX entusiasma a los fanáticos. - REUTERS/Eloisa Sanchez

La expectativa en cuanto al cierre de la temporada regular crece este fin de semana. En este momento, la especulación en torno al liderato de la tabla mantiene atentos a los fanáticos de Cruz Azul, Toluca, América y Tigres, quienes se encuentran disputando el primer puesto para colocarse contra un rival más accesible.

La esperanza en el Club América va en aumento debido a la inminente reaparición de Alejandro Zendejas en la plantilla, de cara al crucial enfrentamiento de la jornada 17 ante Toluca este sábado 8 de noviembre.

Desde cuándo está lesionado Alejandro Zendejas y por qué su baja es tan sensible

Tras haber quedado fuera de las canchas durante tres jornadas por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo, el mediocampista ha retomado los entrenamientos con sus compañeros, lo que supone una palpable euforia para el cuerpo técnico como para la afición.

Zendejas tuvo que salir del
Zendejas tuvo que salir del campo tras una dura entrada, dejándolo fuera durante tres jornadas de la Liga MX y de la convocatoria con la selección de Estados Unidos. Crédito: Joseph Maiorana-Imagn Images

La sensible ausencia de Zendejas no sólo afectó el rendimiento del América en la liga, sino que también le impidió formar parte de la convocatoria de Mauricio Pochettino para disputar la Fecha FIFA de octubre con la selección de Estados Unidos. Su regreso se produce en un momento en el que las Águilas mantienen una cerrada disputa por los primeros puestos de la tabla, y la proximidad de la Liguilla otorga un valor estratégico extra al partido restante.

Qué ha expresado André Jardiné en cuanto a la situación del club de cara a la jornada 17

Aunque André Jardiné confirmó que Zendejas ya se encuentra disponible, se mantiene consciente de la importancia de no precipitar el retorno del jugador. Sin embargo, ante la ausencia de Henry Martín, Isaías Violante y José “La Pantera” Zúñiga, que también atraviesan un proceso de recuperación, la participación del 10 del América ante Toluca permanece en duda.

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

A espera de la confirmación de la alineación titular que saltará a la cancha del Nemesio Diez este sábado, la posible reincorporación del jugador fortalecería el esquema táctico del América de cara a este duelo tan importante y además aportaría un impulso anímico significativo al plantel y a la afición para el recibimiento de la Liguilla 2025. Con esta etapa del torneo tan cerca, la presencia de uno de los jugadores clave de la temporada podría marcar la diferencia en este cierre.

Temas Relacionados

ZendejasAlejandro ZendejasClub AméricaLiga MXJornada 17mexico-deportes

Más Noticias

Melate, Revancha y Revanchita: números ganadores del sorteo de este viernes 7 de noviembre

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Melate, Revancha y Revanchita: números

Senasica detecta casos de gusano barrenador en Guerrero y Jalisco

Las autoridades aplicaron los protocolos de sanitarios para frenar la propagación

Senasica detecta casos de gusano

Pensión Mujeres Bienestar 2025:¿Habrá pagos este fin de semana a las beneficiarias?

Los recursos del bimestre noviembre-diciembre comenzaron a distribuirse desde el pasado 4 de noviembre

Pensión Mujeres Bienestar 2025:¿Habrá pagos

Ejército Mexicano captura a cinco hombres y abate a dos tras agresión armada en Sinaloa

En el lugar también fueron liberadas dos personas que permanecían privadas de la libertad

Ejército Mexicano captura a cinco

Colectivo de búsqueda halla restos óseos y fosa clandestina en hacienda abandonada de Culiacancito, Sinaloa

En el lugar también encontraron una jaula para alojar felinos

Colectivo de búsqueda halla restos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano captura a cinco

Ejército Mexicano captura a cinco hombres y abate a dos tras agresión armada en Sinaloa

Colectivo de búsqueda halla restos óseos y fosa clandestina en hacienda abandonada de Culiacancito, Sinaloa

Crimen organizado y disputa de inmuebles: las hipótesis del asesinato de la regidora Guadalupe Urban en Oaxaca

Morenista propone castigar con prisión la apología del delito en espectáculos masivos en Puebla

Vinculan a proceso a tres policías activos de Morelos por abuso de autoridad, lesiones y por el abuso sexual de una mujer

ENTRETENIMIENTO

Los mejores filmes de Prime

Los mejores filmes de Prime Video México para ver en cualquier momento

Las películas más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

Las series más populares de Prime Video en México para engancharse este día

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

La película más vista en Prime Video México HOY

DEPORTES

Tigres vs San Luis, IA

Tigres vs San Luis, IA predice al ganador del partido de la Liga MX

¿Cómo terminó Cruz Azul en Liguilla las veces que derrotó a los otros 3 grandes, América, Pumas y Cruz Azul?

Terrible Morales explica por qué Juan Manuel Márquez no le habría ganado: “Mi jab no se lo hubiera quitado”

Ochoa reaparece con triunfo y reflejos en Europa, aunque no figura entre los convocados por el Tri

Paraguay revela sus convocados para el duelo ante México en Estados Unidos