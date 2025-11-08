Claudia Sheinbaum inauguró carretera Tepic - Compostela en Nayarit y destacó participación de iniciativa privada

Claudia Sheinbaum inaugura carretera Tepic - Compostela en Nayarit y destaca participación de iniciativa privada

Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de la carretera Tepic - Compostela en Nayarit, donde retomó los temas abordados en el evento matutino relacionados con las políticas sociales y de vivienda. Durante su intervención, explicó la reducción significativa en el número de trámites para acceder a escrituras, indicando que anteriormente eran necesarios dieciocho puntos del Infonavit y actualmente únicamente se requieren tres. Además, remarcó que cinco millones de familias resultaron beneficiadas al eliminar los denominados créditos impagables, permitiéndoles finalmente recibir las escrituras de sus viviendas.

La mandataria anunció que las personas que perciben entre uno y dos salarios mínimos podrían ser incorporadas al programa “Viviendas para el bienestar”, con una meta de construir un millón 260 mil viviendas destinadas a trabajadores de bajos ingresos. Subrayó que la entrega de estos apoyos supone un avance relevante en materia social.

Respecto a la infraestructura, Sheinbaum destacó la finalización de la carretera Tepic - Compostela y recordó que se encuentra en marcha la ampliación del aeropuerto de Tepic. Añadió que existe una relación diferente con la iniciativa privada para el desarrollo de obra pública y detalló que el próximo año comenzará la construcción de un puente que permitirá librar el paso sobre la vía del tren. También informó sobre la evolución de los proyectos carreteros entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, junto con el avance en las obras del puente Amado Nervo.

En su discurso, dirigió críticas a las administraciones anteriores y señaló que, en la actualidad, tanto las fuerzas armadas como los recursos financieros se destinan en beneficio del pueblo. Asimismo, anunció que en el próximo año iniciarán las obras para la carretera Platanitos y el tramo que conecta Platanitos con San Blas, reforzando el compromiso de expansión y mejora de la infraestructura en la entidad.

Información en desarrollo...