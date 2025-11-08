México

Claudia Sheinbaum inauguró carretera Tepic - Compostela en Nayarit y destacó participación de iniciativa privada

Esta obra fue pedida durante años hasta el día de hoy que fue inaugurada

Guardar
Claudia Sheinbaum inaugura carretera Tepic
Claudia Sheinbaum inaugura carretera Tepic - Compostela en Nayarit y destaca participación de iniciativa privada

Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de la carretera Tepic - Compostela en Nayarit, donde retomó los temas abordados en el evento matutino relacionados con las políticas sociales y de vivienda. Durante su intervención, explicó la reducción significativa en el número de trámites para acceder a escrituras, indicando que anteriormente eran necesarios dieciocho puntos del Infonavit y actualmente únicamente se requieren tres. Además, remarcó que cinco millones de familias resultaron beneficiadas al eliminar los denominados créditos impagables, permitiéndoles finalmente recibir las escrituras de sus viviendas.

La mandataria anunció que las personas que perciben entre uno y dos salarios mínimos podrían ser incorporadas al programa “Viviendas para el bienestar”, con una meta de construir un millón 260 mil viviendas destinadas a trabajadores de bajos ingresos. Subrayó que la entrega de estos apoyos supone un avance relevante en materia social.

Respecto a la infraestructura, Sheinbaum destacó la finalización de la carretera Tepic - Compostela y recordó que se encuentra en marcha la ampliación del aeropuerto de Tepic. Añadió que existe una relación diferente con la iniciativa privada para el desarrollo de obra pública y detalló que el próximo año comenzará la construcción de un puente que permitirá librar el paso sobre la vía del tren. También informó sobre la evolución de los proyectos carreteros entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, junto con el avance en las obras del puente Amado Nervo.

En su discurso, dirigió críticas a las administraciones anteriores y señaló que, en la actualidad, tanto las fuerzas armadas como los recursos financieros se destinan en beneficio del pueblo. Asimismo, anunció que en el próximo año iniciarán las obras para la carretera Platanitos y el tramo que conecta Platanitos con San Blas, reforzando el compromiso de expansión y mejora de la infraestructura en la entidad.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumTepicCompostaNayaritmexico-noticias

Más Noticias

Grecia Quiroz habría recibido amenazas previo a su toma de protesta como alcaldesa de Uruapan, Michoacán

Fue revelado un mensaje de texto en el que mencionan a la viuda de Carlos Manzo y a otros funcionarios

Grecia Quiroz habría recibido amenazas

Chivas vs Monterrey EN VIVO: partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX

En el cierre del Apertura 2025, el Rebaño Sagrado y los Rayados buscan una mejor posición en la tabla, al ya estar calificados a la fase final

Chivas vs Monterrey EN VIVO:

La arquera del Mundial: Valentina Murrieta brilla como la mejor portera Sub-17

Histórica actuación de la joven mexicana en Marruecos: atajadas decisivas, récords y liderazgo que impulsaron a su equipo al podio mundial

La arquera del Mundial: Valentina

Vinculan a proceso a Uriel “N” por abuso sexual en agravio contra Claudia Sheinbaum, podría pasar hasta 6 años en prisión

El sujeto enfrenta otra vinculación a proceso por el mismo delito y existe una tercera víctima

Vinculan a proceso a Uriel

CDMX: critican al gobierno de la alcaldía Benito Juárez por retirar puesto de tamales en Mixcoac

La situación se generó por una denuncia en la red social X

CDMX: critican al gobierno de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grecia Quiroz habría recibido amenazas

Grecia Quiroz habría recibido amenazas previo a su toma de protesta como alcaldesa de Uruapan, Michoacán

Operativo decomisa 750 mil litros de diésel ilegal tras dos cateos a empresas de Ensenada, Baja California

Cae ladrón de joyas y relojes que intentó fugarse por la azotea del local que asaltó en Miguel Hidalgo, CDMX

Golpe al crimen en Hidalgo: 23 detenidos con armas largas, equipo táctico y miles de dosis de droga en Tula

Narcomantas para el CJNG, empresarios y fuerza estatal sorprenden a Ensenada tras informe de Marina del Pilar

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: participantes viven tensión tras la nominación directa de Jawy Méndez la tarde de hoy 8 de noviembre

Qué ver esta noche en Disney+ México

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

La Granja VIP: se filtra el nombre del eliminado del domingo 9 de noviembre

Ángela Aguilar filtra fecha de boda y Christian Nodal ignora el tema: así fue su reacción mediática

DEPORTES

Chivas vs Monterrey EN VIVO:

Chivas vs Monterrey EN VIVO: partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX

La arquera del Mundial: Valentina Murrieta brilla como la mejor portera Sub-17

Roy Jones Jr. confiesa el momento en el que supo que Crawford vencería a Canelo: “Supe que se había terminado”

Fernando Gago podría cerrar su ciclo en Necaxa tras quedar fuera del Play In

¿Cuáles son todos los escenarios que tiene Cruz Azul al enfrentar a Pumas de cara a la Liguilla?