Ángela Aguilar anuncia boda por la iglesia con Nodal en mayo y redes le advierten: “Ese mes le da tiempo de todo”

La gira Libre Corazón de Ángela Aguilar por Estados Unidos acaba de dejar un nuevo revuelo mediático. En medio de la convivencia con sus fans, la cantante sorprendió al anunciar que planea casarse con Christian Nodal por la iglesia en mayo, un mes que —según los usuarios de redes— tiene un significado muy particular en la historia sentimental del intérprete de Adiós Amor.

Bastaron segundos para que los comentarios en TikTok explotaran con advertencias y burlas hacia la pareja más polémica de la música regional mexicana.

“Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”

El momento se volvió viral luego de que, durante una firma de autógrafos, Ángela Aguilar compartiera emocionada la noticia con sus seguidores.Entre risas, la joven dijo:

Los clips fueron ampliamente difundidos en TikTok, donde surgieron opiniones encontradas sobre el comportamiento de los cantantes. (Capturas de pantalla, TikTok)

Uno de los fans presentes le preguntó si podía ser padrino, a lo que ella respondió con tono juguetón:

“A ver si te deja mi marido.”

El clip se propagó rápidamente por TikTok, generando miles de reacciones, memes y recordatorios de lo que mayo ha representado en la cronología amorosa de Christian Nodal.

“Recuerda que en mayo a tu marido le da tiempo de muuuuuuuchas cosas”

Los usuarios no tardaron en ironizar sobre el mes elegido. Entre los comentarios más repetidos se leen frases como:

Ángela Aguilar y Nodal se dejaron ver enamorados en Monterrey. (Captura de pantalla)

“En mayo si se organiza Nodal hasta se divorcia.”“El 36 de mayo, porque Nodal hace de todo en mayo.”

“Recuerda que para Nodal mayo es freezeriano, por ahí hasta con otras dos se casa y tiene gemelos.”

Las bromas hacen referencia directa a las declaraciones que el propio Nodal dio en entrevista con Adela Micha, donde aseguró que el 8 de mayo terminó su relación con Cazzu, el 14 volvió a ver a Ángela, el 20 habló con los padres de ella y el 29 se casaron en una ceremonia espiritual en Roma.

¿Por qué mayo es tan polémico para Nodal?

La controversia sigue sin apagarse desde aquella entrevista. Mientras Nodal insiste en que no hubo infidelidad y que su historia con Cazzu ya estaba rota emocionalmente, las fechas que mencionó coinciden con momentos públicos donde la argentina aún le expresaba amor en televisión.

El detalle que más ha encendido las sospechas es la rapidez con la que todo ocurrió: menos de tres semanas entre una ruptura, un reencuentro y una boda.