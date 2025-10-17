México

“Aún estaba con Cazzu”: Aseguran que Nodal habría visitado a Ángela Aguilar en EEUU antes de lo que se sabía

El conductor argentino reveló que una fuente le dio información sobre la controversial pareja

Por Zurisaddai González

Guardar
(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

La llegada de Cazzu a México como parte de su gira ha reactivado las especulaciones sobre la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Según Javier Ceriani, periodista y conductor argentino, habría indicios de que los ahora esposos se habrían visto antes de lo que se había informado públicamente.

Ceriani detalla presunto encuentro en McAllen

Durante su programa de YouTube del 16 de octubre de 2025, Ceriani afirmó: “Ya sabes la historia, deprimida en su momento, Ángela le quita el marido, y les voy a contar ahora una cosa que me enteré en McAllen… de Nodal y Ángela, que afirma mucho lo que pensaba Cazzu de que su marido o su pareja, el padre de su hija, ya estaba coqueteando con Ángela”.

El periodista aseguró que una testigo en McAllen habría visto el avión privado de Nodal llegar a recoger a Ángela antes de que él terminara su relación con Cazzu:

“Cuando Nodal estaba con Cazzu, su avión privado aterrizó en McAllen para recoger y venir a buscar y los números no cierran, 8 de mayo", comentó y añadió:

La esposa de Christian Nodal
La esposa de Christian Nodal sigue en medio de la polémica por la antigua relación del cantante mexicano. Foto: Jovani Pérez

“¡Vieron el avión de Nodal venir a buscar a Ángela Aguilar cuando estaba con Cazzu! Fan de tu relación. Todo se sabe. Movimientos internos por Estados Unidos, avión de Nodal vino a buscar a Ángela Aguilar antes de que terminara con Cazzu en Mc Allen Texas".

Ceriani enfatizó que esta información reforzaría la percepción que tenía Cazzu sobre la situación, aunque todo sigue siendo presunto y no confirmado oficialmente.

Así ha sido la visita de Cazzu a México

La llegada de Cazzu a México junto a su hija Inti se produjo tras obtener un permiso judicial que le permitió viajar sin el consentimiento de Christian Nodal.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

La artista argentina explicó que la autorización fue concedida por un juez al acreditar motivos profesionales, subrayando que el trámite no fue resultado de un acuerdo entre ambos progenitores.

Durante su visita, Cazzu abordó el impacto emocional que le provocó la reciente entrevista de Christian Nodal con Adela Micha.

La cantante confesó que le dolió escuchar a su expareja hablar públicamente sobre su intimidad: “Creo que eso es lo que más me dolió, como sentir que yo había compartido tanta intimidad con alguien y de repente contarla tan rara, tan tergiversada y tan partida. Yo no haría eso, no hablaría nunca de su familia, no hablaría nunca de nuestra relación. Yo guardo lo mejor. Lo quise mucho”, expresó ante los medios.

Temas Relacionados

CazzuChristian NodalÁngela AguilarMcAllenmexico-entretenimiento

Más Noticias

Hallan fosa clandestina en zona limítrofe con Jilotzingo e Isidro Fabela en el Edomex

Solo un cuerpo ha sido identificado al portar su INE

Hallan fosa clandestina en zona

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Un granjero abandonará la placa de nominados el jueves de ‘Salvación’, mientras que otro podría ser reemplazado el viernes de ‘Traición’

Quién es el primer eliminado

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de octubre: estación del metro Zócalo-Tenochititlán

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex para este 18 de octubre

Esto es de interés para aquellos que van a manejar en la capital del país y en la entidad mexiquense este sábado

Hoy No Circula Sabatino en

Cómo reducir la Presión Arterial con remedios de la abuela y plantas medicinales

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para controlar la hipertensión

Cómo reducir la Presión Arterial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan fosa clandestina en zona

Hallan fosa clandestina en zona limítrofe con Jilotzingo e Isidro Fabela en el Edomex

Esta fue la suma de dinero que pagó el Cártel de Cali para tener al elenco de ‘El Chavo del 8′ en una fiesta infantil

Quién fue ‘El Chato’ del Cártel de los Arellano Félix y qué relación tenía con Vanessa Gurrola

Vanessa Gurrola y su último viaje a Bali antes de ser detenida en EEUU: “Regreso con el alma en paz”

Quién es Vanessa Gurrola, “la doble de Emma Coronel”, que fue detenida en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Quién es el primer eliminado

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Cuál fue la primera pareja eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

Así fue la romántica propuesta de matrimonio de La Bea en un show en vivo | Video

“Es su libertad sexual”: Javier Ceriani defiende a Cazzu tras críticas de Pati Chapoy por usar poca ropa en sus shows

¿Emiliano Aguilar se encontró con Cazzu en Guadalajara? Esto se sabe

DEPORTES

Erik Lira extiende contrato con

Erik Lira extiende contrato con Cruz Azul hasta 2029 y refuerza la plantilla

¿En qué lugar se encuentra México en el ranking FIFA tras sus últimos encuentros?

Toronto Blue Jays vs Seattle Mariners: cuándo, a qué hora y dónde ver el Juego 5 del Campeonato de la Liga Americana desde México

Dodgers de Los Ángeles vs Cerveceros de Milwaukee: cuándo, a qué hora y dónde ver el Juego 4 del Campeonato Nacional de la MLB desde México

Revelan cuánto tiempo podría estar fuera Andrade “El Ídolo”, luchador mexicano que incumplió cláusula con WWE