“Aún estaba con Cazzu”: Aseguran que Nodal habría visitado a Ángela Aguilar en EEUU antes de lo que se sabía

(Jovani Pérez/Infobae)

La llegada de Cazzu a México como parte de su gira ha reactivado las especulaciones sobre la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Según Javier Ceriani, periodista y conductor argentino, habría indicios de que los ahora esposos se habrían visto antes de lo que se había informado públicamente.

Ceriani detalla presunto encuentro en McAllen

Durante su programa de YouTube del 16 de octubre de 2025, Ceriani afirmó: “Ya sabes la historia, deprimida en su momento, Ángela le quita el marido, y les voy a contar ahora una cosa que me enteré en McAllen… de Nodal y Ángela, que afirma mucho lo que pensaba Cazzu de que su marido o su pareja, el padre de su hija, ya estaba coqueteando con Ángela”.

El periodista aseguró que una testigo en McAllen habría visto el avión privado de Nodal llegar a recoger a Ángela antes de que él terminara su relación con Cazzu:

“Cuando Nodal estaba con Cazzu, su avión privado aterrizó en McAllen para recoger y venir a buscar y los números no cierran, 8 de mayo", comentó y añadió:

La esposa de Christian Nodal sigue en medio de la polémica por la antigua relación del cantante mexicano. Foto: Jovani Pérez

“¡Vieron el avión de Nodal venir a buscar a Ángela Aguilar cuando estaba con Cazzu! Fan de tu relación. Todo se sabe. Movimientos internos por Estados Unidos, avión de Nodal vino a buscar a Ángela Aguilar antes de que terminara con Cazzu en Mc Allen Texas".

Ceriani enfatizó que esta información reforzaría la percepción que tenía Cazzu sobre la situación, aunque todo sigue siendo presunto y no confirmado oficialmente.

Así ha sido la visita de Cazzu a México

La llegada de Cazzu a México junto a su hija Inti se produjo tras obtener un permiso judicial que le permitió viajar sin el consentimiento de Christian Nodal.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

La artista argentina explicó que la autorización fue concedida por un juez al acreditar motivos profesionales, subrayando que el trámite no fue resultado de un acuerdo entre ambos progenitores.

Durante su visita, Cazzu abordó el impacto emocional que le provocó la reciente entrevista de Christian Nodal con Adela Micha.

La cantante confesó que le dolió escuchar a su expareja hablar públicamente sobre su intimidad: “Creo que eso es lo que más me dolió, como sentir que yo había compartido tanta intimidad con alguien y de repente contarla tan rara, tan tergiversada y tan partida. Yo no haría eso, no hablaría nunca de su familia, no hablaría nunca de nuestra relación. Yo guardo lo mejor. Lo quise mucho”, expresó ante los medios.