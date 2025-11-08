Alejandro Vera denuncia persecución política y responsabiliza al exgobernador Graco Ramírez de su detención en Morelos

Alejandro Vera Jiménez (Foto: Cuartoscuro)

Tras ser detenido y desde el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, envió una carta en la que denuncia que Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, exgobernador de Morelos, conspiró para que llevara a cabo la detención de Vera y que, además, sufrió de persecución política desde la administración del mismo.

Cabe recalcar que la detención de Vera fue dada a conocer por la Fiscalía General de República (FGR) el pasado 7 de noviembre. De acuerdo con las autoridades, dicha acción fue en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de peculado.

La carta en la que hace las acusaciones fue entregada a la periodista Estrella Pedrosa, y en ella se lee:

“Desde hace varios años he sido objeto de una persecución política originada durante el gobierno del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien públicamente ha reconocido en redes sociales haber iniciado las acusaciones en mi contra.”

Además, en el texto el exrector explica que promovió el juicio de amparo 819/2022-1 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, sin embargo, el 15 de enero de 2024, este juzgado dejó sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra el 31 de octubre de 2020, dentro de la causa penal 400/2020.

Vera Jiménez subraya: “El Juzgado determinó que dicha orden carecía de fundamentación y motivación suficientes sobre la necesidad de cautela y la probable intervención atribuida a mi persona”. A pesar de este fallo, el exrector señala que diversas autoridades interpusieron recursos de revisión y que el Tribunal Colegiado no ha emitido resolución en más de un año, lo que mantiene el asunto sub judice y prolonga, según sus palabras, una situación de persecución judicial.

Enfatiza que esta demora genera una afectación grave a sus derechos humanos, al mantener vigente una situación de persecución sin resolución definitiva. Por otra parte, Vera Jiménez también menciona los procesos iniciados por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, los cuales, según explica, fueron retirados o declarados improcedentes en 2024 tras demostrarse mediante amparos que “carecían de base legal”. El exrector sostiene: “Dichos procesos se edificaron sobre acusaciones políticas impulsadas desde el poder, y no sobre pruebas objetivas ni procedimientos legítimos”.

Por otra parte, antes de que se difundiera dicha carta, el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu celebró públicamente la detención de Vera Jiménez. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Ramírez recordó que durante su administración, de 2012 a 2018: “algunos actores políticos montaron una narrativa y campaña de que no se entregaba el presupuesto a la UAEM”, y afirmó que su gobierno denunció presuntos actos de malversación de recursos por parte del entonces rector, vinculados a la llamada “Estafa Maestra”.

El exmandatario escribió: “Hoy se empezará a hacer justicia”. Vera Jiménez, quien fue uno de los principales críticos y adversarios políticos de Ramírez, enfrenta acusaciones relacionadas con el presunto desvío de recursos públicos durante su gestión al frente de la UAEM. Hasta el momento, las autoridades no han precisado los detalles de su detención.

Mensaje difundido por el exgobernador de Morelos tras la detención de Alejandro Vera (@/gracoramirez)