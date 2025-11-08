¿A quién salvó y nominó Eleazar Gómez en el ‘viernes de traición’ del 7 de noviembre en La Granja VIP?

Eleazar destaca su experiencia en teatro, cine y televisión como ventaja ante la opinión pública (TV Azteca)

El viernes de traición en La Granja VIP volvió a sacudir la convivencia y a encender la conversación entre los seguidores del reality.

La tensión se apoderó del establo cuando Eleazar Gómez, tras imponerse en el duelo de salvación, recibió el poder especial de modificar la lista de nominados.

Con la mirada de todos sobre él, el actor se enfrentó a una decisión que prometía alterar el rumbo del juego y mantener en vilo a la audiencia: salvar a uno de los sentenciados y, al mismo tiempo, nominar a un nuevo compañero.

La expectativa creció entre los granjeros y el público, quienes especulaban si Eleazar actuaría por afinidad o por estrategia, sin imaginar el impacto que tendría su elección.

(IG: @lagranjavipmx)

¿A quién salvó Eleazar Gómez?

La primera gran revelación de la noche llegó cuando Eleazar Gómez decidió utilizar su privilegio para sacar de la zona de peligro a Manola Díez.

La actriz, que se había ganado el cariño del público por su entrega en las tareas de la granja y por el vínculo reciente con Eleazar, se convirtió en la beneficiada de la jornada.

(Captura de pantalla La Granja VIP)

Su salvación no solo la mantuvo una semana más en la competencia, sino que también generó alivio entre algunos compañeros y reacciones encontradas en otros, quienes vieron en este gesto una muestra de favoritismo.

La relación entre Eleazar y Manola, que se había fortalecido en los últimos días, fue uno de los factores que más comentarios provocó tanto dentro como fuera del reality.

¿A quién nominó Eleazar Gómez?

El momento más tenso de la noche se vivió cuando Eleazar, al ejercer el poder de traición, eligió a Jawy como el nuevo nominado.

Hasta ese instante, Jawy no figuraba entre los sentenciados, por lo que su inclusión en la lista sorprendió a todos y cambió por completo la dinámica de la nominación.

Eleazar Gómez se ha erigido como el gran villano de la temporada. (La Granja VIP, Facebook)

Los votos que originalmente recaían sobre Manola pasaron a concentrarse en Jawy, quien se sumó a Lola Cortés, Alfredo Adame y El Patrón como los nominados finales de la semana.

Esta jugada inesperada dividió opiniones entre los granjeros: mientras algunos consideraron que Eleazar había actuado con astucia, otros lo señalaron como traidor por alterar el equilibrio del grupo.

Las consecuencias de la decisión de Eleazar Gómez no tardaron en sentirse en La Granja VIP. El ambiente se tornó más tenso y la incertidumbre creció entre los participantes, quienes ahora deben replantear sus alianzas y estrategias.

La jugada del actor no solo modificó la lista de nominados, sino que también dejó claro que, en el viernes de traición, cualquier movimiento puede redefinir el destino de los granjeros y mantener a la audiencia expectante ante los próximos acontecimientos.