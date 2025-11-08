México

¿A quién salvó y nominó Eleazar Gómez en el ‘viernes de traición’ del 7 de noviembre en La Granja VIP?

La jugada del actor transformó la convivencia y desató nuevas estrategias entre los concursantes

Guardar
Eleazar destaca su experiencia en
Eleazar destaca su experiencia en teatro, cine y televisión como ventaja ante la opinión pública (TV Azteca)

El viernes de traición en La Granja VIP volvió a sacudir la convivencia y a encender la conversación entre los seguidores del reality.

La tensión se apoderó del establo cuando Eleazar Gómez, tras imponerse en el duelo de salvación, recibió el poder especial de modificar la lista de nominados.

Con la mirada de todos sobre él, el actor se enfrentó a una decisión que prometía alterar el rumbo del juego y mantener en vilo a la audiencia: salvar a uno de los sentenciados y, al mismo tiempo, nominar a un nuevo compañero.

La expectativa creció entre los granjeros y el público, quienes especulaban si Eleazar actuaría por afinidad o por estrategia, sin imaginar el impacto que tendría su elección.

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

¿A quién salvó Eleazar Gómez?

La primera gran revelación de la noche llegó cuando Eleazar Gómez decidió utilizar su privilegio para sacar de la zona de peligro a Manola Díez.

La actriz, que se había ganado el cariño del público por su entrega en las tareas de la granja y por el vínculo reciente con Eleazar, se convirtió en la beneficiada de la jornada.

(Captura de pantalla La Granja
(Captura de pantalla La Granja VIP)

Su salvación no solo la mantuvo una semana más en la competencia, sino que también generó alivio entre algunos compañeros y reacciones encontradas en otros, quienes vieron en este gesto una muestra de favoritismo.

La relación entre Eleazar y Manola, que se había fortalecido en los últimos días, fue uno de los factores que más comentarios provocó tanto dentro como fuera del reality.

¿A quién nominó Eleazar Gómez?

El momento más tenso de la noche se vivió cuando Eleazar, al ejercer el poder de traición, eligió a Jawy como el nuevo nominado.

Hasta ese instante, Jawy no figuraba entre los sentenciados, por lo que su inclusión en la lista sorprendió a todos y cambió por completo la dinámica de la nominación.

Eleazar Gómez se ha erigido
Eleazar Gómez se ha erigido como el gran villano de la temporada. (La Granja VIP, Facebook)

Los votos que originalmente recaían sobre Manola pasaron a concentrarse en Jawy, quien se sumó a Lola Cortés, Alfredo Adame y El Patrón como los nominados finales de la semana.

Esta jugada inesperada dividió opiniones entre los granjeros: mientras algunos consideraron que Eleazar había actuado con astucia, otros lo señalaron como traidor por alterar el equilibrio del grupo.

Las consecuencias de la decisión de Eleazar Gómez no tardaron en sentirse en La Granja VIP. El ambiente se tornó más tenso y la incertidumbre creció entre los participantes, quienes ahora deben replantear sus alianzas y estrategias.

La jugada del actor no solo modificó la lista de nominados, sino que también dejó claro que, en el viernes de traición, cualquier movimiento puede redefinir el destino de los granjeros y mantener a la audiencia expectante ante los próximos acontecimientos.

Temas Relacionados

La Granja VIPManola DíezJawy MéndezEleazar GómezViernes de Traiciónmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Granja VIP: Lola Cortés entra en crisis tras discusión con Adal Ramones y especialistas intervienen para calmarla

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar ante dicho episodio

La Granja VIP: Lola Cortés

Santoral del día: conoce los santos que se celebran el 8 de noviembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral del día: conoce los

Influencer es bautizada como ‘Lady Fritanga’ al decir que Ciudad Obregón es un ‘pueblito’ y todos apestan

Tamara Chiunti llamó “pueblito” a la ciudad sonorense y dijo que “todo huele a fritanga”, provocando enojo en redes

Influencer es bautizada como ‘Lady

Efemérides del 8 de noviembre: ¿Qué se celebra un día cómo hoy?

Acontecimientos que transformaron el rumbo de la humanidad y que se recuerdan este sábado

Efemérides del 8 de noviembre:

La Granja VIP EN VIVO: sigue el reality de TV Azteca hoy 08 de noviembre

Te decimos las dinámicas, peleas y momentos divertidos del show

La Granja VIP EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano captura a cinco

Ejército Mexicano captura a cinco hombres y abate a dos tras agresión armada en Sinaloa

Crimen organizado y disputa de inmuebles: las hipótesis del asesinato de la regidora Guadalupe Urban en Oaxaca

Morenista propone castigar con prisión la apología del delito en espectáculos masivos en Puebla

Vinculan a proceso a tres policías activos de Morelos por abuso de autoridad, lesiones y por el abuso sexual de una mujer

Trasladan al penal federal de Guanajuato a “El Apá”, operador logístico del CJNG en Aguascalientes

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Lola Cortés

La Granja VIP: Lola Cortés entra en crisis tras discusión con Adal Ramones y especialistas intervienen para calmarla

La Granja VIP EN VIVO: sigue el reality de TV Azteca hoy 08 de noviembre

Quiénes son los artistas mexicanos que están nominados a los Grammy 2026

Los mejores filmes de Prime Video México para ver en cualquier momento

Las películas más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

NBA hoy: quién juega y

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 8 de noviembre

Clara Brugada presenta a la mascota de la CDMX para el Mundial 2026: un ajolote con penacho

El regreso de Zendejas ante Toluca impulsa al América en la lucha por el liderato de la Liguilla

Tigres vs San Luis, IA predice al ganador del partido de la Liga MX

¿Cómo terminó Cruz Azul en Liguilla las veces que derrotó a los otros 3 grandes, América, Pumas y Cruz Azul?