Sujeto detenido por acoso a Sheinbaum realizó tocamientos a dos mujeres en el Centro Histórico el mismo día

Foto: SSC / (Gobierno de México)

Uriel Rivera, sujeto detenido por acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también fue señalado por haber realizado tocamientos indebidos en contra de dos mujeres el mismo día y también en inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el martes 4 de noviembre policías que se encontraban en la zona fueron requeridos por una joven de 25 años de edad que señaló a un sujeto por haberle realizado tocamientos en la calle.

Luego de resguardarla, los uniformados implementaron un dispositivo de búsqueda del individuo hasta que lograron ubicarlo sobre Paseo de la Condesa para proceder con su detención.

El sujeto, de 33 años de edad, también fue señalado por un caso de acoso a una mujer ocurrido en las calles de Bolivar y Tacuba durante el mismo día

Además, se le relacionó con el acoso cometido en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando caminaba en calles del Centro Histórico.

Claudia Sheinbaum revela que sí levantó denuncia tras episodio de acoso que vivió afuera de PalacioNacional Credito: redes sociales

En el video se observa a un sujeto que se acerca a la mandataria, la toca de manera de indebida con ambas manos, e intentar darle un beso en el cuello. Esto sucede mientras Sheinbaum saluda a una mujer que se encuentra en su costado derecho, por lo que es segundos después que se percata de la situación.

Sheinbaum confirma que denunció al sujeto

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que presentó una denuncia por el hecho que vivió cuando se dirigía a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) desde Palacio Nacional.

“Presente una denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes cuando no era presidenta, cuando era estudiante. El acoso es un delito en la Ciudad de México”, comentó.

La mandataria también detalló que el sujeto estaba alcoholizado y continúo acosando a más mujeres en la zona.

Ante los hechos, Sheinbaum afirmó que no tiene pensado cambiar o fortalecer su seguridad debido a que deben estar cerca de la gente.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el lunes 3 de noviembre de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte)

Respecto a los hechos, la presidenta detalló que en un primer momento no se percató del acoso que sufrió por parte del sujeto, sino que fue hasta los registros de video compartidos en redes sociales.

“En el momento yo estaba hablando con otras personas. No me doy cuenta de inmediato, llega Juan José (coordinador de la Ayudantía), lo mueven y hasta después que veo los videos es que me doy cuenta de qué ocurrió”, afirmó.

Finalmente, informó que pedirá a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, que se revise la legislación nacional sobre el acoso sexual para crear una iniciativa para tipificarlo como delito penal.