México

Sujeto detenido por acoso a Sheinbaum realizó tocamientos a dos mujeres en el Centro Histórico el mismo día

La presidenta fue agredida cuando se dirigía caminando a las instalaciones de la SEP desde Palacio Nacional

Guardar
Foto: SSC / (Gobierno de
Foto: SSC / (Gobierno de México)

Uriel Rivera, sujeto detenido por acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también fue señalado por haber realizado tocamientos indebidos en contra de dos mujeres el mismo día y también en inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el martes 4 de noviembre policías que se encontraban en la zona fueron requeridos por una joven de 25 años de edad que señaló a un sujeto por haberle realizado tocamientos en la calle.

Luego de resguardarla, los uniformados implementaron un dispositivo de búsqueda del individuo hasta que lograron ubicarlo sobre Paseo de la Condesa para proceder con su detención.

El sujeto, de 33 años de edad, también fue señalado por un caso de acoso a una mujer ocurrido en las calles de Bolivar y Tacuba durante el mismo día

Además, se le relacionó con el acoso cometido en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando caminaba en calles del Centro Histórico.

Claudia Sheinbaum revela que sí levantó denuncia tras episodio de acoso que vivió afuera de PalacioNacional Credito: redes sociales

En el video se observa a un sujeto que se acerca a la mandataria, la toca de manera de indebida con ambas manos, e intentar darle un beso en el cuello. Esto sucede mientras Sheinbaum saluda a una mujer que se encuentra en su costado derecho, por lo que es segundos después que se percata de la situación.

Sheinbaum confirma que denunció al sujeto

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que presentó una denuncia por el hecho que vivió cuando se dirigía a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) desde Palacio Nacional.

“Presente una denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes cuando no era presidenta, cuando era estudiante. El acoso es un delito en la Ciudad de México”, comentó.

La mandataria también detalló que el sujeto estaba alcoholizado y continúo acosando a más mujeres en la zona.

Ante los hechos, Sheinbaum afirmó que no tiene pensado cambiar o fortalecer su seguridad debido a que deben estar cerca de la gente.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el lunes 3 de noviembre de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte)

Respecto a los hechos, la presidenta detalló que en un primer momento no se percató del acoso que sufrió por parte del sujeto, sino que fue hasta los registros de video compartidos en redes sociales.

“En el momento yo estaba hablando con otras personas. No me doy cuenta de inmediato, llega Juan José (coordinador de la Ayudantía), lo mueven y hasta después que veo los videos es que me doy cuenta de qué ocurrió”, afirmó.

Finalmente, informó que pedirá a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, que se revise la legislación nacional sobre el acoso sexual para crear una iniciativa para tipificarlo como delito penal.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumAcosoCentro HistóricoCDMXSujeto detenidoSSCmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de noviembre: servicio lento en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cómplice de policías que se hacían pasar por miembros del CJNG, ya fue vinculado a proceso en Puebla

El sujeto es acusado de revelar información de habitantes de San Martín Texmelucan para ser secuestrados por los elementos de la Guardia Nacional

Cómplice de policías que se

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM activa protocolo de seguridad tras encontrar un mensaje amenazante

Al menos 10 planteles de la institución han recibido mensajes violentos en el último mes

Facultad de Filosofía y Letras

Desmienten que Canelo Álvarez y Eddy Reynoso se separen tras 20 años juntos en el boxeo

El “Canelo Team” se ha consolidado como una de las esquinas más importantes en el boxeo mexicano

Desmienten que Canelo Álvarez y

Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas seis alcaldías por bajas temperaturas para el amanecer de este jueves 6 de noviembre

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones por este pronóstico esperado

Frío CDMX: activan alerta amarilla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cómplice de policías que se

Cómplice de policías que se hacían pasar por miembros del CJNG, ya fue vinculado a proceso en Puebla

Adela Navarro denuncia nueva intimidación y presencia de hombres armados en Zeta Tijuana; FGE ya fue informada

Fiscalía de Puebla revela que los tres policías asesinados en Huixcolotla recibieron 154 disparos en su emboscada

Detienen en Sinaloa a “El Dany”, ciudadano estadounidense buscado por el FBI por tráfico de fentanilo

Guardia Nacional nombró a nuevo mando en Sinaloa por cuarta vez en medio de ola de violencia y feminicidios

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris revela la

Aldo de Nigris revela la verdad sobre el video viral junto a Elaine Haro que desató especulaciones

La Granja VIP EN VIVO: dos participantes más serán nominados la tarde de hoy 5 de noviembre

El mexicano Xolo Maridueña se suma al cast del legendario anime One Piece

Adrián Marcelo reacciona episodio de acoso contra la presidenta Sheinbaum con polémico tuit: “No es la noticia”

Mátate Amor, la incómoda película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson: de qué trata y dónde ver en México

DEPORTES

Desmienten que Canelo Álvarez y

Desmienten que Canelo Álvarez y Eddy Reynoso se separen tras 20 años juntos en el boxeo

La Selección Mexicana Sub-17 se queda a un paso de la final tras decisión arbitral polémica

Atlante en búsqueda de comprar a Mazatlán y volver a la Liga Mx

Claudia Sheinbaum reconoce a atletas mexicanos por su destacada actuación en los Parapanamericanos Juveniles

Conoce la historia de las camisetas de la Selección Mexicana en los Mundiales