Desaparición de 4 duranguenses revela presencia de al menos 10 cuerpos en mina de Aquiles Serdán de Chihuahua

La Fiscalía de Chihuahua informó que los cuatro viajaron desde Durango para instalar un negocio de máquinas tragamonedas. Foto: FGE Chihuahua

La desaparición de cuatro hombres originarios del estado de Durango llevó a las autoridades a descubrir la presencia de restos humanos en un tiro de mina del municipio de Aquiles Serdán en Chihuahua.

Durante la búsqueda de los cuatro hombres, las autoridades lograron identificar la presencia de restos humanos en un tiro de mina, en el que hasta el momento han sido recuperados 10 cuerpos.

Jesús Román de Santiago Solís, de 42 años de edad; Juan y Ezequiel Corral Acuña, de 37 y 36 años, así como Jair Núñez Gandarilla, de 40 años, fueron reportados como desaparecidos el 30 de octubre de 2025. De acuerdo con las pesquisas, viajaron a Chihuahua porque pretendían instalar un negocio de máquinas “tragamonedas”.

Los hombres se trasladaban a bordo de una camioneta tipo pick up de la marca GMC, la cual fue localizada calcinada en el kilómetro 208 de la carretera Chihuahua-Delicias que fue identificada por las placas de circulación como propiedad de uno de los masculinos.

Llamada revela presencia de cuerpos en mina

El titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas de la Fiscalía, Rodríguez Balderrama, detalló que tras el hallazgo recibieron una llamada anónima sobre la posible localización de cuerpos sin vida dentro de tiros de minas en el municipio de Aquiles Serdán.

Las diligencias en el sitio permitieron localizar cuerpos sin vida. Crédito: Google Fotos

Al llevar a cabo las indagatorias, las autoridades identificaron una mina con tres tiros: uno de ellos clausurado en su totalidad, otro llamado “La Democracia”, en el que localizaron escombros hasta una profundidad de 300 metros, y un tercero denominado “la Cueva del Diablo”.

Para acceder a este último sitio se tuvo ingresar a través del punto nombrado “la Cueva del Murciélago”, en el que se identificaron restos humanos.

Al menos diez cuerpos y uno perteneciente a duranguense desaparecido

Las autoridades señalaron que el día 31 de octubre lograron extraer cuatro cuerpos, donde continuaron las diligencias. Es así que el día 2 de noviembre recuperaron dos cuerpos más, y el 3 de noviembre extrajeron cuatro más.

Hasta el momento las autoridades han logrado recuperar 10 cuerpos, de los cuales solo han podido identificar a uno, que corresponde a Jahir Núñez Gandarilla, de 40 años de edad, uno de los cuatro duranguenses reportados como desaparecidos.

Conferencia de prensa en la que reportaron la recuperación de 10 cuerpos hasta el momento. Foto: FGE Chihuahua

Ante el hallazgo, las autoridades continúan realizando el trabajo de rehidratación de huellas para llevar a cabo los periciales en dactiloscopía y genética para determinar las identidades de las personas localizadas sin vida.

Además, se continúan realizando labores de búsqueda en el tiro de mina para determinar si existen más cuerpos por recuperar, en un operativo en el que trabajan de manera conjunta, la AEI, la Comisión Local de Búsqueda, Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en colaboración con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Ejército Mexicano y la Policía Municipal de Aquiles Serdán.

Cabe señalar que un hecho similar ocurrió en junio de 2020, cuando la Fiscalía del Estado informó la localización de 12 cuerpos en un tiro de mina del municipio de Aquiles Serdán, la cual tenía una profundidad de 250 metros.