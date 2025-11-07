Tecate Pa’l Norte 2026 revela más detalles: estos son los precios de los abonos y la fecha de preventa

Tecate Pa’l Norte 2026. (Infobae México)

La espera terminó para los amantes de la música en vivo: el Tecate Pa’l Norte presentó oficialmente el cartel para su edición 2026, que promete hacer historia en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, los días 27, 28 y 29 de marzo próximos.

Considerado uno de los festivales más importantes y versátiles de México, Pa’l Norte vuelve a apostar por la diversidad de géneros y estrellas internacionales para convertir a la Sultana del Norte en la capital absoluta de la música.

Este año, los cabezas de cartel incluyen nombres de peso pesado como The Killers, Guns N’ Roses, Tyler, The Creator, Interpol y Zoé, acompañados por una alineación que equilibra nostalgia, actualidad y propuestas emergentes.

En la edición 2025, más de 300 mil personas pudieron disfrutar de tres jornadas inolvidables, y todo apunta a que en 2026 la cifra podría superarse ante el fenómeno creciente del festival.

El Parque Fundidora vibrará con un line up para todos los gustos; abonos en venta a partir del 11 de noviembre. (Instagram)

Cada jornada reunirá artistas y bandas que harán saltar de emoción a los asistentes. El viernes 27 abrirá con Tyler, The Creator, Interpol, Deftones, Morat, Myke Towers, Molotov, Siddhartha, Maldita Vecindad, 31 Minutos y más.

El sábado 28 la vara se mantiene alta con Guns N’ Roses, Los Fabulosos Cadillacs, Kygo, Grupo Frontera, Simple Plan y Esteman & Daniela Spalla, entre otros.

Para cerrar, el domingo 29 los platos fuertes serán The Killers, Zoé, Gryffin, Halsey y Panteón Rococó, sin olvidar a Los Claxons, Elefante y Aitana.

¿Cuándo será la preventa de los boletos?

Guns N’ Roses, The Killers y Zoé lideran Tecate Pa’l Norte 2026. (Instagram)

La preventa Citibanamex se realizará a través de Ticketmaster el lunes 11 de noviembre a las 14:00 horas. Tras agotarse, la venta general se activará en la misma plataforma, y esto podría suceder ese mismo día u otro.

Los boletos estarán disponibles en diferentes paquetes y precios, ajustándose al tipo de experiencia que cada fan desea vivir; para muchos, la fase temprana es la mejor oportunidad para conseguir entradas a un costo accesible.

Con semejante line up y el esperado regreso de viejos favoritos, la edición 2026 de Tecate Pa’l Norte se perfila para batir récords y ofrecer un fin de semana irrepetible en el corazón de Monterrey.

¿Cuáles son los precios de los abonos y qué incluyen?

Tecate Pa’l Norte 2026 publica cartel con The Killers, Guns N’ Roses e Interpol. (Instagram)

La preventa inicial sólo permitirá comprar boletos en forma de abonos, es decir, el paquete para los tres días que dura el festival. Estos son los precios:

ABONO GENERAL: $6 mil 63.60 pesos mexicanos

Incluye entrada al festival y sus escenarios, acceso a más de 50 opciones gastronómicas, puntos gratuitos de hidratación, callejón dedicado al postre, renta de lockers, presencia de cajeros automáticos, servicio médico a disposición y baños en la zona General.

ABONO GENERAL+: $7mil 409 pesos mexicanos

Ofrece todos los beneficios del acceso General, sumando servicios adicionales para mayor comodidad, como baños exclusivos para este tipo de abono.

ABONO ASCENDENTE: $9 mil 771.20 pesos mexicanos

Brinda una experiencia superior, con acceso a áreas reservadas, zona de descanso con mesas compartidas, barra de bebidas exclusivas y circuito cerrado de video hacia el escenario principal, ideal para quienes buscan un extra de confort.

ABONO VIP: $13 mil 367.20 pesos mexicanos

Garantiza una vivencia de máximo nivel, con entrada a zonas VIP, acceso lateral tipo pit con vista privilegiada a los escenarios principales, servicios de guardarropa y un conserje dedicado, además de todos los beneficios premium de las demás modalidades.