Por qué la estación Xola del Metrobús CDMX permanece cerrada hasta nuevo aviso

Usuarios de la Línea 2 se han visto afectados por las modificaciones al servicio de la ruta Tacubaya - Tepalcates

El Servicio de Transporte Metrobús de la Ciudad de México ha iniciado una serie de acciones para mejorar las instalaciones de diferentes estaciones, en días recientes la estación Xola de la Línea 2 ha permanecido cerrada. Desde el 18 de octubre la parada dejó de dar servicio, por lo que los usuarios han tenido que modificar sus rutas de traslado.

Cabe recordar que la estación Xola tiene conexión con la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), por lo que su cierre ha perjudicado a quienes suelen transbordar entre ambos servicios.

Personal del Metrobús agradeció la paciencia de los usuarios afectados, de acuerdo con lo que publicaron en sus redes sociales se prevé que para el domingo 9 de noviembre el servicio sea restablecido "Por trabajos de mantenimiento, la estación Xola de Línea 2 permanece sin servicio hasta el domingo 9 de noviembre“, se lee en el comunicado.

¿Por qué la estación Xola de la Línea 2 del Metrobús está cerrada?

La suspensión del servicio en Xola se debe a que el gobierno de la Ciudad de México inició un proyecto para mejorar las instalaciones de esta ruta. La Línea 2 del Metrobús será sometida una transformación significativa, ya que tres de sus estaciones más transitadas serán intervenidas para modernizar su infraestructura y permitir la operación de autobuses biarticulados.

Esta iniciativa, impulsada por la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de Metrobús y publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, responde a la necesidad de optimizar la capacidad operativa y mejorar la calidad del servicio en una de las rutas con mayor demanda: Tepalcates - Tacubaya.

El proyecto, identificado bajo la licitación pública nacional número METROBÚS/LPN/022/2025, contempla la ejecución de “Servicios de Adecuación de las Estaciones para la Incorporación de Autobuses Biarticulados en la Línea 2 del Metrobús”. Según el documento ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO de la licitación, el objetivo central es realizar intervenciones técnicas especializadas que permitan adaptar funcionalmente las estaciones seleccionadas para la operación de estas nuevas unidades, lo que permitirá distribuir de manera más eficiente la afluencia de pasajeros en los andenes de espera.

Las obras incluirán la reubicación de columnas y la adaptación de puertas en las estaciones, con el fin de garantizar que los autobuses biarticulados puedan operar sin contratiempos. De acuerdo con la información oficial, la intervención se realizará en tres estaciones clave de la Línea 2, que son Rojo Gómez, Iztacalco y Xola.

El fallo del proyecto se dio a conocer el 19 de septiembre, y el contrato con la empresa adjudicataria se firmará el 6 de octubre de 2025. La primera estación en tener estas mejoras se trató de Xola, se espera que una vez que concluya empiecen con las otras estaciones contempladas.

