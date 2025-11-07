México

Jóvenes Escribiendo el Futuro: documentos necesarios para poder recoger la tarjeta

El plástico es indispensable para que los nuevos beneficiarios puedan cobrar el dinero del programa

Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa respaldado por el gobierno de México, que otorga un apoyo de 5,800 pesos cada dos meses (Foto: Cuartoscuro)

Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa respaldado por el gobierno de México, que otorga un apoyo de 5,800 pesos cada dos meses a lo largo de los 10 meses correspondientes al ciclo escolar, con excepción de julio y agosto debido al receso vacacional.

Esta beca se ofrece en las 32 entidades federativas y busca fortalecer la continuidad y el egreso de estudiantes universitarios inscritos en licenciatura, técnico superior universitario o como profesionales asociados dentro de instituciones públicas consideradas “prioritarias”.

Quienes deseen verificar si su institución se encuentra en una localidad prioritaria tienen a disposición el “Buscador de Escuelas” en la dirección buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas.

El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro llevará a cabo un nuevo periodo de registros del 1 al 15 de octubre (Gobierno de México)

Documentos necesarios para recoger la tarjeta del Bienestar para Jóvenes Escribiendo el Futuro

A través de sus redes sociales, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBJ) informó los documentos que necesitarán los nuevos becarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro para recoger su tarjeta del Bienestar.

Si tienes más de 18 años

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio

Si tienes menos de 18 años

  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

Y de la madre, padre o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
Documentos necesarios para recoger la tarjeta de Jóvenes Escribiendo el Futuro (X@BecasBenito)

Además, en caso de tener alguna duda o aclaración, la Coordinación Nacional de Becas pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.

¿Cuándo será el próximo pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro?

El miércoles 29 de octubre marcó el primer depósito de Jóvenes Escribiendo el Futuro, correspondiente al periodo septiembre-octubre. Este pago benefició a todos los estudiantes universitarios inscritos en el programa.

Según el calendario habitual de dispersión, se prevé que los próximos fondos lleguen a los beneficiarios en diciembre de 2025, lo que representará la última transferencia económica del año para quienes forman parte de esta iniciativa.

Por otra parte, cabe mencionar que hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del programa que son La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

Macron destaca en México la importancia del respeto a la soberanía en el combate al narcotráfico: "La lucha nos une a todos"

Ranking de Prime Video en México: estas son las series más vistas del momento

Agenda de deportes del 7 al 9 de noviembre: Liga MX, futbol europeo, NFL y NBA

