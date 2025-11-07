Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Cómo usar la tarjeta del Bienestar?

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa que fue impulsada por el Gobierno de México desde 2019 bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador que busca ayudar a través de una capacitación laboral gratuita (X@marathb)

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa que fue impulsada por el Gobierno de México desde 2019 bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador que busca ayudar a través de una capacitación laboral gratuita a personas de 18 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan.

Este 2025, cada aprendiz recibe un apoyo económico bimestral de 8 mil 480 pesos mediante la tarjeta Bienestar, así como acceso a seguro médico del IMSS, que incluye protección ante enfermedades, riesgos profesionales y maternidad.

El propósito de esta acción es impulsar la integración de los jóvenes al empleo formal, ya sea en el lugar donde se capacitaron o en otros ámbitos.

¿Cómo usar la tarjeta del Bienestar de Jóvenes Construyendo el Futuro?

La tarjeta del Bienestar de Jóvenes Construyendo el Futuro se puede usar de distintas formas. Con ella se puede retirar el dinero que entrega el programa, pagar en establecimientos físicos y usarla como cuenta de ahorro.

Retirar en efectivo en las sucursales del Banco del Bienestar o en cualquier cajero RED.

Pagar en establecimientos físicos.

Usarla como cuenta de ahorro.

¿Cuándo habrá nuevas postulaciones para Jóvenes Construyendo el Futuro?

El siguiente periodo de inscripciones a Jóvenes Construyendo el Futuro se realizará en el mes de diciembre, y para que los interesados puedan postularse necesitarán cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

Tener entre 18 y 29 años

No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación

Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente

Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma

Al concluir el año de formación, las personas participantes reciben un documento que certifica las competencias logradas durante el programa. Las actividades diarias, que varían entre cinco y ocho horas durante cinco días a la semana, se rigen por un plan creado por cada Centro de Trabajo según sus propias necesidades. En total, el esquema abarca nueve áreas distintas: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

En caso de no ocupar un espacio, podrán intentarlo nuevamente en la siguiente apertura. Además, para cualquier duda o aclaración acerca del programa, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Así como la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.