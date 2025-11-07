México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Cómo usar la tarjeta del Bienestar?

A través del plástico, los aprendices pueden cobrar el dinero que entrega el programa

Guardar
Jóvenes Construyendo el Futuro es
Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa que fue impulsada por el Gobierno de México desde 2019 bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador que busca ayudar a través de una capacitación laboral gratuita (X@marathb)

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa que fue impulsada por el Gobierno de México desde 2019 bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador que busca ayudar a través de una capacitación laboral gratuita a personas de 18 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan.

Este 2025, cada aprendiz recibe un apoyo económico bimestral de 8 mil 480 pesos mediante la tarjeta Bienestar, así como acceso a seguro médico del IMSS, que incluye protección ante enfermedades, riesgos profesionales y maternidad.

El propósito de esta acción es impulsar la integración de los jóvenes al empleo formal, ya sea en el lugar donde se capacitaron o en otros ámbitos.

¿Cómo usar la tarjeta del Bienestar de Jóvenes Construyendo el Futuro?

La tarjeta del Bienestar de Jóvenes Construyendo el Futuro se puede usar de distintas formas. Con ella se puede retirar el dinero que entrega el programa, pagar en establecimientos físicos y usarla como cuenta de ahorro.

  • Retirar en efectivo en las sucursales del Banco del Bienestar o en cualquier cajero RED.
  • Pagar en establecimientos físicos.
  • Usarla como cuenta de ahorro.
La tarjeta del Bienestar de
La tarjeta del Bienestar de Jóvenes Construyendo el Futuro se puede usar de distintas formas. Con ella se puede retirar el dinero que entrega el programa, pagar en establecimientos físicos y usarla como cuenta de ahorro (X@JovConFuturo)

¿Cuándo habrá nuevas postulaciones para Jóvenes Construyendo el Futuro?

El siguiente periodo de inscripciones a Jóvenes Construyendo el Futuro se realizará en el mes de diciembre, y para que los interesados puedan postularse necesitarán cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

  • Tener entre 18 y 29 años
  • No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación
  • Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente
  • Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma

Al concluir el año de formación, las personas participantes reciben un documento que certifica las competencias logradas durante el programa. Las actividades diarias, que varían entre cinco y ocho horas durante cinco días a la semana, se rigen por un plan creado por cada Centro de Trabajo según sus propias necesidades. En total, el esquema abarca nueve áreas distintas: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

El programa Jóvenes Construyendo el
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro continúa su periodo de registros en agosto (X@bbienestarmx)

En caso de no ocupar un espacio, podrán intentarlo nuevamente en la siguiente apertura. Además, para cualquier duda o aclaración acerca del programa, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Así como la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

Temas Relacionados

Jóvenes Construyendo el FuturoProgramas socialesCapacitaciones laboralesTarjeta del BienestarProgramas para el Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP EN VIVO: Lola Cortés pide que no voten por ella la tarde de hoy 7 de noviembre

Sigue a los granjeros minuto a minuto: Lola Cortés, El Patrón, Alfredo Adame y Manola Díez permanecen en la placa de nominados

La Granja VIP EN VIVO:

Mujeres podrán recibir hasta 100 mil pesos con este programa presentado por Clara Brugada

Brugada enfatizó que el acompañamiento gubernamental debe traducirse en “oportunidades reales, en ingresos propios, en redes de apoyo y en condiciones para una vida libre y con dignidad”

Mujeres podrán recibir hasta 100

Keylor Navas celebra 20 años de trayectoria con emotivo mensaje

El guardameta del Club Universidad Nacional se mostró agradecido por las oportunidades que la vida le ha otorgado y reafirma su compromiso con el equipo

Keylor Navas celebra 20 años

Muere Maricarmen Vela, actriz mexicana que trabajó en El Chavo del 8

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA)

Muere Maricarmen Vela, actriz mexicana

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue el ataque de

Así fue el ataque de Operativa Barredora a elementos de seguridad de Hueixotla, Puebla

Macron destaca en México la importancia del respeto a la soberanía en el combate al narcotráfico: “La lucha nos une a todos”

Joven de 15 años llevó un arma de fuego a su escuela en Chietla, Puebla

Capturan a “El Carretas”, líder dedicado al huachicol de gas y robo a transporte de carga en Puebla y Tlaxcala

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” el domingo 9 de noviembre

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: Lola Cortés pide que no voten por ella la tarde de hoy 7 de noviembre

Muere Maricarmen Vela, actriz mexicana que trabajó en El Chavo del 8

Las películas más populares en Netflix México

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

¿Qué ver en Prime Video? Estas son las películas top en México

DEPORTES

Paraguay revela sus convocados para

Paraguay revela sus convocados para el duelo ante México en Estados Unidos

Julio César Chávez asegura que su hijo tenía que haber sido la cara del boxeo mexicano y no Canelo: “Era un peleador más natural”

Keylor Navas celebra 20 años de trayectoria con emotivo mensaje

¿Cómo quedará el Cruz Azul vs Pumas de la jornada 17 de acuerdo a la IA?

Toluca vs América, IA revela al ganador del encuentro de la jornada 17