Itatí Cantoral es la nueva ‘Lupita’: ciudades y fechas para verla en Mentiras El Musical

Itatí dará funciones en diversas ciudades de la República (IG)

La confirmación de Itatí Cantoral como la nueva “Lupita” en “Mentiras, El Musical” marca un momento relevante en la escena teatral mexicana. La actriz, reconocida por su trayectoria en televisión y teatro, asumirá uno de los papeles más emblemáticos de la obra a partir del viernes 21 de noviembre en el Teatro Aldama, en la Ciudad de México.

La noticia ha generado expectativa entre los seguidores del musical, quienes consideran a “Lupita” como uno de los personajes más entrañables del repertorio.

La nueva temporada de “Mentiras, El Musical” destaca también por la renovación de su elenco. Mar Contreras, quien obtuvo el quinto lugar en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, interpretará a “Daniela”.

Mar Contreras se integra al elenco de Mentiras, el musical, interpretando a Daniela en funciones especiales en Monterrey (IG)

Junto a ella, Elaine Haro dará vida a “Yuri”, aportando frescura a una producción que ha permanecido en cartelera durante más de 16 años.

El estreno de esta etapa está programado para el 21 de noviembre, con funciones durante un mes completo en el Teatro Aldama, lo que refuerza la vigencia y popularidad de la obra.

El anuncio de la participación de Cantoral fue precedido por una filtración en redes sociales. Elaine Haro, integrante del elenco, compartió un video de un ensayo en el que se observa a ambas actrices en el escenario.

En la grabación, mientras interpretan el tema “Castillos”, se distingue a Cantoral en la posición correspondiente al personaje de “Lupita”. Este detalle, junto con la confirmación oficial, consolidó la expectativa entre los seguidores de la puesta en escena.

Elaine Haro regresa al teatro como la nueva Yuri en Mentiras, el musical, tras su paso por La casa de los famosos México 2025 (IG)

Para Cantoral, el reto de interpretar a “Lupita” representa una nueva etapa en su carrera. La actriz ha señalado que este personaje es “entrañable y lleno de energía”, y lo considera un desafío importante dentro de su trayectoria artística.

Su incorporación responde a la apuesta de los productores por renovar el elenco y mantener el atractivo de una obra que ha contado con decenas de intérpretes a lo largo de los años.

La trayectoria de Itatí Cantoral abarca tanto el teatro como la televisión. Nacida en la Ciudad de México el 13 de mayo de 1975, es hija del compositor Roberto Cantoral y se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Su carrera despegó rápidamente gracias a su carisma y talento, alcanzando fama internacional con personajes como “Soraya Montenegro” en la telenovela “María la del Barrio”. Su versatilidad la ha consolidado como una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano.

Además de las funciones en la capital, la producción ha anunciado una gira que llevará el musical a Mexicali, Tijuana y San Luis Potosí. Los boletos están disponibles tanto en taquillas como a través de la plataforma Ticketmaster, lo que facilita el acceso a los seguidores en distintas regiones del país.

El público podrá disfrutar de esta nueva etapa de “Mentiras, El Musical” y de la interpretación de Itatí Cantoral en el papel de “Lupita” durante un mes completo de funciones, en las que la música y la nostalgia tendrán un papel destacado en cada presentación.

La estrella se suma a un nuevo elenco de la icónica obra de teatro (IG)

Fechas para ver a Itatí Cantoral como ‘Lupita’

Mexicali - 28 de noviembre

Tijuana - 30 de noviembre

CDMX - 21 de noviembre - 5, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de diciembre

San Luis Potosí - 14 de diciembre