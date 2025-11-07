“El Padre Pistolas” arremete con insultos contra Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato

El pasado 2 de noviembre, el párroco también se pronunció contra el proyecto del acueducto Solís. (Foto: Captura de pantalla)

El sacerdote católico Alfredo Gallegos Lara, conocido como “Padre Pistolas”, generó polémica en Guanajuato tras expresar una amenaza verbal contra la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Durante una homilía realizada el pasado 2 de noviembre, el párroco se pronunció contra el proyecto del acueducto Solís, impulsado por el gobierno estatal y que, según sus palabras, perjudicaría a la comunidad local.

De acuerdo con las declaraciones del propio Gallegos Lara, la mandataria es responsable directa de la obra y de sus consecuencias. En su sermón, transmitido a través de redes sociales, el sacerdote afirmó: “Ese p*nch* gobernador quiere matarnos de hambre. Ya dije, si insiste, nos levantamos en armas. Yo le voy a partir de su madre, a ella, porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre todos”. Estas palabras se difundieron rápidamente y provocaron respuestas tanto desde el sector político como social.

Gobernadora responde

La gobernadora Libia Dennise García, en respuesta a la controversia, estableció una postura institucional el jueves 6 de noviembre. En su mensaje, la mandataria remarcó: “Lo condeno públicamente porque ninguna mujer con cargo o sin cargo debemos de ser víctimas de ningún tipo de señalamiento de esta naturaleza”.

La funcionaria señaló que, aunque considera grave el mensaje por su naturaleza de género, no interpondrá una denuncia formal por los dichos del sacerdote, al asegurar que “no tiene ni siquiera sentido que denunciemos una situación así”.

Libia Dennise García Muñoz Ledo, alzó la voz el jueves 6 de noviembre. (Lidia Dennise/FB)

Guanajuato se mantiene como uno de los estados con más alta conflictividad social y política, y este episodio vuelve a posicionar en la agenda pública la relación entre actores religiosos y líderes políticos. El caso también reaviva el debate sobre violencia política y la legitimidad del discurso religioso cuando se cruza con temas de seguridad o de gestión gubernamental.

Por su parte, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) emitió un pronunciamiento durante la noche del mismo jueves, respaldando a la gobernadora. El comunicado advirtió que “quienes pretenden intimidar a una mujer por ejercer con firmeza su liderazgo atentan contra el respeto, la libertad y la democracia”. Para el PAN, este tipo de agresiones no solo agravia a la persona ofendida, sino que también afecta a las instituciones y al conjunto de mujeres que intervienen en la vida pública mexicana.

La gobernadora condenó enérgicamente los comentarios del párroco. (Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato)

El mismo mensaje del PAN subrayó que la fuerza de la democracia se basa en el debate de ideas, y descalificó el uso de amenazas o el miedo como herramientas políticas ante la crisis de violencia nacional. Legisladores federales del partido manifestaron: “México necesita diálogo, no amenazas; respeto, no cobardía”.

Al cierre de la jornada, la dirigencia blanquiazul reiteró su respaldo absoluto a Libia Dennise García y rechazó la normalización de cualquier tipo de violencia política contra las mujeres, recordando que cada caso de este tipo significa un retroceso en la convivencia democrática y en los derechos políticos de las mujeres.