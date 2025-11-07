México

Así fue el ataque de Operativa Barredora a elementos de seguridad de Hueixotla, Puebla

Tras el asesinato de los policías municipales, el resto de sus compañeros renunciaron

El video fue compartido en redes sociales (Especial)

A través se redes sociales, fue difundido un video en el presuntos integrantes del grupo criminal Operativa Barredora presumieron el ataque a tres policías del municipio de Hueixotla en el estado de Puebla, durante la madrugada del pasado lunes tres de noviembre. Tras los hechos, autoridades dieron a conocer que no hubo sobrevivientes.

Los oficiales que perdieron la vida, fueron identificados como Yusami Monterrosas Apolinar, Roberto Pérez Trinidad y Arturo Jiménez Ortigosa.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para levantar los cuerpos de los policías y recolectar indicios balísticos, en el marco de la investigación que se mantiene en curso.

Luego de que se diera a conocer dicho ataque, el resto de los elementos de la corporación municipal de seguridad decidieron renunciar. Este hecho motivó que el secretario de Seguridad del estado, Francisco Sánchez González, diera a conocer que serían elementos estatales los que asuman las labores de vigilancia en el municipio.

En las imágenes, grabadas por los propios miembros del grupo, se observa cómo dos camionetas blancas transportan a varios sujetos que portan armas de alto calibre y abren fuego en repetidas ocasiones contra el vehículo policial.

El material audiovisual incluye el logotipo de la célula criminal Operativa Barredora, la cual está supuestamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras el atentado, el alcalde de Huixcolotla, Manuel Alejandro Porras Florentino, difundió un mensaje en video lamentando los homicidios y aclaró que, hasta ese momento, el municipio no había solicitado apoyo adicional de las autoridades. “No se había pedido seguridad ni personal, así como algunos medios lo comunican, porque había estabilidad social”, afirmó el funcionario en video difundido en redes sociales.

De acuerdo a las autoridades, la Operadora Barredora está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que, en ese contexto, se dio a conocer que el pasado veintisiete de octubre fue vinculado a proceso Nazario R. R. por presuntos delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

Según información de inteligencia consultada por Infobae México, este individuo estaría relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se había obtenido información en la que se asegura que operaba tanto en Jalisco como en Puebla.

Además, se desempeñaba como secretario del Frente Transportista de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y fue detenido junto a otras personas.

La entidad es gobernada actualmente por el morenista Alejandro Armenta Mier, y durante su gestión se ha registrado en los últimos meses diversas actividades atribuidas al CJNG, lo que refuerza la preocupación por la expansión de este grupo criminal en el estado.

