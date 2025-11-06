Rutina coreana de skincare: paso a paso para tener una piel de porcelana

La cosmética coreana se posiciona como tendencia global gracias a su enfoque en el cuidado preventivo y la hidratación profunda de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cosmética de Corea del Sur se consolidó globalmente al popularizar una rutina que enfatiza el cuidado preventivo y la hidratación profunda de la piel. Esta metodología destaca por la utilización de ingredientes naturales y la introducción de productos específicos según el estado cutáneo de cada persona.

Su principal característica son sus múltiples fases, principalmente orientadas a la limpieza, la nutrición y la protección diaria, que en conjunto logran una piel suave y radiante, como de porcelana.

Freepik

Paso a paso de la rutina coreana de skincare:

La primera etapa, considerada por especialistas como fundamental, consiste en remover a fondo residuos de maquillaje y protector solar. Los desmaquillantes a base de aceite se aplican sobre la piel seca para disolver impurezas.

Una vez terminado el primer paso, se recomienda un segundo lavado con limpiador a base de agua, que ayuda a eliminar cualquier resto graso y a dejar la superficie cutánea completamente limpia, lista para los siguientes procedimientos.

El paso habitual posterior es la exfoliación, recomendada de una a dos veces por semana. Un proceso que permite retirar las células muertas y busca afinar el grano cutáneo. Principalmente, los exfoliantes de origen coreano destacan por fórmulas suaves desarrolladas para minimizar la irritación y preservar el equilibrio de la barrera cutánea.

La rutina coreana de skincare destaca por el uso de ingredientes naturales y productos adaptados al estado de la piel de cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segmento intermedio de la rutina incluye productos de tratamiento específicos, enfocados en reponer y reforzar la hidratación. De acuerdo con expertos, el tónico ayuda a restaurar el pH y facilitar la absorción de los activos.

Posteriormente, se une la esencia, un artículo distintivo de la tradición que proporciona hidratación intensiva y promueve la renovación celular gracias a su alta concentración de activos como niacinamida y ácido hialurónico.

En el siguiente bloque, los sérums o ampollas se aplican para abordar preocupaciones puntuales, como hiperpigmentación, textura o signos de edad. Mientras que el uso de mascarillas en tela (sheet mask) aporta un refuerzo ocasional de nutrientes, por lo que están recomendadas entre una y dos veces por semana.

Para el área periocular, con piel más fina y propensa a marcas, expertos de la Asociación Dermatológica Coreana sugieren una crema para ojos especialmente formulada, esto con el objetivo de mantener la hidratación y prevenir la aparición de líneas de expresión.

El método coreano de belleza se compone de múltiples fases que priorizan la limpieza, la nutrición y la protección diaria del rostro. (Foto: Instagram/@jumiso_global)

El penúltimo bloque lo ocupa el hidratante, que sella los beneficios de los pasos anteriores y ajusta la textura del cutis, ofreciendo versiones ligeras para pieles mixtas o más densas para pieles secas. Finalmente, se realiza la aplicación diaria de protector solar, que previene daños provocados por la radiación ultravioleta y la aparición de manchas.