Ricardo Monreal evita hablar de Cuauhtémoc Blanco y Félix Macedonio ante cuestionamientos sobre reforma de abuso sexual que enviará Sheinbaum

Ricardo Monreal comentó que Claudia Sheinbaum tenía previsto presentar iniciativas para prevenir, erradicar y castigar el abuso sexual. (Foto: X/@RicardoMonrealA/@FelixSalMac/@cuauhtemocb10)

En un breve encuentro con medios de comunicación este jueves 6 de noviembre de 2025, el diputado Ricardo Monreal habló sobre la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsará en materia de violencia sexual contra las mujeres, sin embargo, evito hablar de los morenistas Cuauhtémoc Blanco y Félix Macedonio.

Al respecto de las propuestas que serán enviadas al congreso, Monreal comentó que desde su perspectiva, es oportuno el planteamiento para modificar el “Código Penal para agravar la pena en el caso de abuso sexual en distintas modalidades”.

El morenista adelantó que se reunirá con Citlalli Hernández, secretaria de la Mujer, así como con Comisión Legislativa de Equidad y Género, ya que planea un impulso a nivel federal.

Ante cuestionamientos sobre lo que han tenido que esperar las mujeres para que las y los legisladores realicen reformas en materia de violencia de género, el diputado aseguró que el tema ya estaba previsto por Sheinbaum Pardo, pero debido a que dieron importancia a otros temas, este tipo de iniciativas habrían quedado de lado.

Citlalli Hernández insistió en su postura respecto al perfilamiento de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. (Foto: Twitter / @CitlaHM)

“Esto simplemente se presentó en un momento en donde ya la presidenta había decidido presentar iniciativas al respecto para ir evitando, erradicando y castigando el abuso sexual”, comentó el legislador.

Al respecto del presupuesto en materia de igualdad de género y específicamente el que corresponde a refugios de mujeres víctimas de violencia, el zacatecano aseguró que: “Va a haber recursos, está previsto para centros de atención, para defensoría jurídica y para erradicar el abuso y la violencia contra las mujeres. Hay recursos en el presupuesto”.

Luego de que se le preguntara por el cobijo que Morena y el Congreso de la Unión le han dado a personajes de la política mexicana como Cuauhtémoc Blanco o Félix Macedonio, el morenista evito el tema y sin mencionarlos, finalizó: “Nunca se ha protegido a nadie y no se va a proteger a nadie”.

Estos son los señalamientos hacia Cuauhtémoc Blanco y Félix Macedonio

En marzo de este año, el nombre de Cuauhtémoc Blanco volvió a acaparar los reflectores de la discusión pública, debido a distintas acusaciones de la Fiscalía General de Morelos, aunque el ahora diputado no fue desaforado, mujeres de México exigían su separación del cargo.

La fiscalía que encabezaba Uriel Carmona, acusaba a Blanco de presuntos actos de corrupción durante su paso por el estado como gobernador de Morelos, a esto se le sumó la denuncia de abuso sexual que interpuso en 2024, Nidia Fabiola, media hermana del exfutbolista.

CIUDAD DE MÉXICO, 15FEBRERO2021. - Colectiva Nacional Ningún Agresor en el Poder realizó el performance Un violador en tu camino frente a Palacio Nacional. En protesta la posible candidatura de Félix Salgado Macedonio del partido Morena y quien según las protestantes tiene al menos 5 denuncias por delitos sexuales. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Previo a las elecciones a gubernatura en Guerrero en 2021, Félix Macedonio ya era cobijado por Andrés Manuel López Obrador, debido a acusaciones de abuso sexual en contra de una mujer que trabajó para él durante 2016.

Debido a las movilizaciones feministas que se realizaron durante 2021, la activista Yolitzin Jaimes Rendón, quien era vocera de la Colectiva Nacional Feminista (Conafem), fue agredida físicamente por presuntos simpatizantes del precandidato a la gubernatura de dicha entidad por Morena, cuando se manifestaban en un evento de López Obrador.

Sin embargo, pese a estos señalamientos que incluso han valido la salida de mujeres de Morena, el partido y desde la presidencia se ha guardado silencio ante las acusaciones, aún con la presión del movimiento feminista en México.