¿La tercera es la vencida?: Adán Augusto López es captado viendo noticias deportivas en el Senado de la República

El senador de Morena ha sido criticado varias veces por no poner atención al debate en el recinto legislativo

Adán Augusto vuelve a ser
Adán Augusto vuelve a ser captado viendo noticias de deportes durante sesión en el recinto. (Crédito: Cuartoscuro)

La tarde de este miércoles 5 de noviembre de 2025, Adán Augusto López ha vuelto al centro de las criticas, esta vez no se trata de recursos económicos no declarados o señalamientos por presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora”, la molestia se genera a partir de su desempeño como legislador en el Senado de la República.

El senador por Morena volvió a ser captado distrayéndose leyendo noticias deportivas mientras se discutía la reforma que busca permitir a las y los suscriptores cancelar servicios sin necesidad de someterse a condiciones.

Esta vez, periodistas de la fuente legislativa que se encontraban cubriendo la sesión, acusaron haber sido bloqueados e impedidos por el Resguardo Parlamentario, así lo relató en su cuenta de X la periodista Leti Robles de la Rosa:

“Pero esta vez Resguardo Parlamentario, que ahora parece más un grupo de guardaespaldas privado, desalojaron a todos los fotógrafos.Sólo podrán estar detrás de las bancadas del PRI, PAN y MC. Ya no podrán estar detrás de las bancadas oficialistas”.

Adán Augusto López vuelve a priorizar otros temas antes que la discusión en el Senado de la República

Cabe recordar que esta no es la primera vez donde es captado el morenista, hace poco más de un mes durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, fue captado en su escaño observando el partido de fútbol del Barcelona vs PSG.

El senador Adán Augusto observó
El senador Adán Augusto observó el partido de la Champions League entre Barcelona y PDG, durante la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Abraham Amador Zamora, durante la Sesión Ordinaria en el Senado de la República. Crédito: Cuartoscuro

De manera discreta con una tableta recargada en el escritorio, el morenista ve el minuto a minuto del partido, además de hablar por teléfono desde su lugar.

Ni comparecencias ni temas de discusión, un día antes, el morenista fue visto con los panistas Marko Cortés y Enrique Vargas, además de Ignacio Mier, platicando y riendo, en lo que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, daba su informe.

Senadora del PRI propone iniciativa que sancionaría conductas como la de legisladores de Morena

Durante la sesión del miércoles 22 de octubre de 2025, la senadora de Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anabell Ávalos Zempoalteca, presentó una iniciativa que busca sancionar la conducta de ver partidos de fútbol durante actividades oficiales, tal como lo hizo Adán Augusto López recientemente. Asimismo, la propuesta contempla casos como el de Cuauhtémoc Blanco, quien participó en una sesión legislativa mientras jugaba pádel.

Ávalos Zempoalteca dijo que su propuesta busca sancionar con descuento de dieta “a legisladores cuando se duerman durante las sesiones o estén realizando actividades ajenas a la labor legislativa, o bien, observando contenidos no relacionados con el desarrollo de la sesión parlamentaria”.

