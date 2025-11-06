Así es como Inés Gómez Mont habría logrado mantener su vida de lujo en EEUU

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga estaban en Florida. (Anayeli Tapia/Infobae)

A pesar de enfrentar una investigación en México por la red de empresas fantasma creada por su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, la conductora Inés Gómez Mont ha logrado sostener un estilo de vida de alto perfil en Estados Unidos, específicamente en una de las zonas más exclusivas de Florida.

Se sabe que durante este tiempo Gómez Mont residió en una lujosa mansión ubicada en Pinecrest, una propiedad valuada en más de 6.3 millones de dólares que funcionó como refugio familiar mientras ambos eran prófugos. Fue en esta residencia donde agentes migratorios estadounidenses detuvieron a Álvarez Puga en septiembre, justo cuando salía del lugar conduciendo un automóvil de lujo, un Bentley.

Desde entonces, el caso ha despertado cuestionamientos sobre cómo ha logrado Gómez Mont mantener un nivel de vida tan elevado.

Su empresa en EEUU

El eje de la supervivencia económica de Inés Gómez Mont en Estados Unidos gira alrededor de las inversiones inmobiliarias y la operación de corporaciones registradas a su nombre en Florida.

(Captura de pantalla)

Información ventilada por el periodista Javier Ceriani y registros oficiales de Estados Unidos han confirmado que Gómez Mont figura como presidenta y agente registrada de IGMA International Corp., una empresa creada el 11 de marzo de 2021 y domiciliada en 5901 Rolling Road Drive, Pinecrest, la misma dirección de la mansión que ocupó junto a su familia durante buena parte de su estancia en Miami.

Documentos oficiales disponibles en el sitio del registro corporativo de Florida (https://search.sunbiz.org) y el reporte anual de IGMA International Corp. muestran que la empresa mantiene estatus activo y que el documento más reciente, presentado el 23 de abril de 2025, está firmado electrónicamente por Inés Gómez Mont.

La dirección y el agente registrado de la corporación coinciden exactamente con la dirección donde tiene su mansión. Gómez Mont es la única persona visible en el directorio, actuando como presidenta y representante legal, lo que le otorga control directo sobre la operativa de la empresa y sus recursos.

De acuerdo con los registros oficiales, la empresa está registrada como una corporación con fines de lucro, pero en los documentos públicos no se especifica un giro comercial detallado más allá de la categoría general de “servicios” o administración de bienes y activos.

En la práctica, este tipo de compañías puede funcionar como sociedad de tenencia patrimonial, es decir, una estructura legal para controlar activos, mover recursos y proteger bienes, sin necesidad de operar un comercio abierto al público o brindar un servicio claramente identificado en registros estatales.

Ceriani ha señalado que la familia ha sostenido su patrimonio gracias a “inversiones inmobiliarias, vinculadas a sociedades opacas y un modo de operación que incluía uso de efectivo, cuentas de terceros y empresas fantasma para ocultar los lujos”.

(Captura de pantalla)

La familia había centralizado su vida en la mansión de Pinecrest, misma que destaca por su tamaño, equipamiento y acabados de alta gama: cuenta con cine privado, piscina, jardines amplios y espacio suficiente para privacidad y comodidad en medio de la discreción. Su casa recientemente figura a la venta.

De acuerdo con información del periodista Luis Chaparro, Gómez Mont huyó de EEUU luego de que su esposo fuera detenido, sin embargo, Ceriani ha sostenido que la conductora permanece dentro del país y que incluso habría captado en video a sus hijos en la residencia de Pinecrast.

¿De qué se le acusa?

En México, Inés Gómez Mont enfrenta acusaciones formales por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, vinculan a la exconductora y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, con el presunto desvío y lavado de cerca de 3.000 millones de pesos provenientes de contratos públicos, principalmente a través de una red de empresas fantasma creada y manejada por el despacho Álvarez Puga y Asociados.

La audiencia que definirá si Víctor Álvarez Puga es deportado, extraditado o permanece en Estados Unidos se realizará en noviembre. (Facebook)

La pareja fue señalada por utilizar estas compañías para simular servicios y transferir recursos a cuentas propias y de prestanombres. De acuerdo con la carpeta de investigación, parte del dinero derivado de operaciones simuladas terminó en cuentas vinculadas directamente con Gómez Mont, mientras que el resto se dispersó a través de una compleja estructura financiera armada con ayuda de allegados y colaboradores.

Esta situación derivó en la emisión de órdenes de aprehensión para ambos y en la emisión de una ficha roja de Interpol para búsqueda internacional desde septiembre de 2021.

El caso tomó relevancia internacional cuando Víctor Álvarez Puga fue detenido en Miami, Florida, a la salida de la mansión de Pinecrest donde vivía con Gómez Mont y sus hijos. Fue arrestado al ser detectado por autoridades migratorias de Estados Unidos, quienes, tras una revisión de su estatus legal, descubrieron irregularidades en su reingreso al país, por lancha y sin pasar por registros.