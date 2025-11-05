Sentencian a Edgar Hernández Dañu, exdiputado del PT por narcomenudeo en Hidalgo

El exdiputado fue sentenciado este año aunque en noviembre de 2024 ya contaba con una sentencia de tres años ocho meses (@/diputado_edgar)

La confirmación de la sentencia contra el exdiputado local de Hidalgo Edgar Hernández Dañu por el delito de narcomenudeo se produjo en medio de una serie de acciones judiciales y operativos que, según la defensa, se ejecutaron con una rapidez inusual.

Cabe recordar que el exlegislador fue detenido a causa de una denuncia por narcomenudeo, de la cual derivó un cateo en su domicilio. Misma en la que efectivamente fueron encontradas dosis de drogas.

De acuerdo con la información proporcionada, un tribunal de apelación ratificó la condena de cuatro años y seis meses de prisión para el exlegislador, quien perteneció al grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT). Esta resolución incluyó una reducción de cuatro meses respecto a la sentencia original, conforme al toca penal 132/2025.

La abogada Blanca Arely León Domínguez, responsable de la defensa de Hernández Dañu, detalló a medios de comunicación, que la notificación de la sentencia se realizó aproximadamente a las 10:58 de la mañana.

Además de la pena privativa de libertad, el exdiputado deberá cubrir una multa de 190 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), lo que equivale a 19 mil 710,60 pesos, suma que deberá ser abonada al Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

Según la versión de la defensa, apenas dos minutos después de emitida la sentencia, elementos de la policía procesal llegaron al Hotel Franquette, situado sobre la carretera Pachuca-Actopan, donde Hernández Dañu permanecía bajo custodia, en cumplimiento de una medida cautelar.

Los agentes actuaron por instrucciones del Juez Segundo de Ejecución de Pachuca, Héctor Erasmo Anaya Méndez, con el objetivo de trasladar al exdiputado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca.

La abogada subrayó que los procedimientos se llevaron a cabo sin que la defensa fuera informada hasta las 10:59 de la mañana, momento en que se confirmó la sentencia. Según sus declaraciones durante la audiencia de alegatos aclaratorios se había solicitado a los magistrados que la notificación a la defensa se realizara de manera simultánea a la del Tribunal de Enjuiciamiento.

No obstante, “en menos de dos horas notificaron al Tribunal de Enjuiciamiento y al Tribunal de Ejecución, ambas autoridades acordaron y con prontitud informaron al director del Cereso de Pachuca, para que éste ordenara el reingreso del exdiputado”, reclamó León Domínguez.

La defensa de Hernández Dañu ha promovido amparos directos desde el jueves, el lunes y este martes, con el objetivo de solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia, sin embargo, no tuvieron efecto.