Quién es Edgar Hernández Dañu, el diputado del PT detenido con supuesta posesión de drogas

(Facebook Edgar Hernández Dañu)

Durante las primeras horas del jueves 21 de septiembre se dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detuvo al diputado local del Partido del Trabajo (PT), Edgar Hernández Dañu, por presunta posesión de armas, cartuchos útiles y drogas en su domicilio.

Fue mediante un comunicado de prensa que las autoridades hidalguenses detallaron que la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio Doloso y Narcomenudeo realizaron un cateo en Ixmiquilpan, en el cual fueron detenidos el legislador y otra mujer con las siglas B. A. L. D.

Además, detallaron que las acciones realizadas en el Barrio de San Nicolás fueron incautadas un arma larga, otra corta, cargadores, cartuchos útiles, dosis de hierba verde con características de mariguana y sustancias sólidas con características de cristal.

Finalmente, se dio a conocer que ambas personas enfrentarán una audiencia para determinar si se les vincula a proceso por su presunta participación en los delitos de narcomenudeo con fines de suministro, posesión de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Edgar Hernández fue detenido (X/@PGJE_Hidalgo)

¿Cuál es la trayectoria del legislador?

Actualmente, Hernández Dañu es diputado local por el Distrito V Ixmiquilpan el Congreso de Hidalgo y pertenece al grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), en donde preside la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Además es secretario en las comisiones de Población y Migración, Trabajo, así como en la Especial para el Rescate del Río Tula. Incluso, participa como vocal en las de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Adultos Mayores.

Fuera del ámbito legislativo, se ha desempeñado como asesor jurídico de Pueblos y Comunidades Indígenas, también de Autoridades Comunitarias ante instancias del Estado mexicano a nivel local, municipal y federal.

De acuerdo a perfiles oficiales, esa es toda la información que se tiene del petista, pues tampoco aparecen su nivel de estudios ni algunos otros cargos en dependencias oficiales o empresas privadas.

Edgar Hernández Dañu es presidente de la Comisión de Obras Públicas en Hidalgo (Facebook/Edgar Hernández Dañu)

Cuentas oficiales del petista denunciaron presunta persecución política

Posteriormente a la detención, en la cuenta oficial de Facebook del legislador se acusó una presunta persecución política en su contra y, además, se calificó a la detención como un acto de injusticia: “¡La injusticia lo volvió a hacer!”.

De acuerdo a lo que se pudo leer en el escrito, el motivo del cateo y la detención habría sido para que el diputado local no continúe exhibiendo supuestos abusos de autoridad del gobierno local, por lo que pidieron que cese la amedrentación hacia las personas honestas, incluso denunciaron que no conocen el paradero del político.

“Alrededor de las 05:30 am de esta mañana, gente armada ingresó al domicilio de nuestro compañero de lucha, el dip. Edgar Hernández Dañu, con motivo de seguir callando las injusticias que se siguen presentando por parte del gobierno. No es JUSTO que continúen amedrentando a la gente HONESTA (...) hasta el momento, no sabemos su paradero”, se pudo leer.

En Facebook se reportó que no se tiene conocimiento del paradero del diputado local de Hidalgo (Facebook/Edgar Hernández Dañu)

Por su parte, el dirigente del PT en la entidad, Javier Vázquez Calixto, aseguró que el partido defenderá al diputado, debido a que consideró que éste se ha consolidado como un opositor para algunos políticos, debido a que es un defensor de la zona del Valle del Mezquital.

Incluso, pidió que se investigue bien el tema, debido a que no descartó que los delitos por los que se le acusa hayan sido “sembrados”.

“Lamentablemente, muchos gobiernos utilizan a las instituciones para su beneficio y Edgar Hernández Dañu, que es un defensor de la zona del Valle del Mezquital, pues es un adversario político de algunos actores y no sé si realmente se haya actuado de manera legal o estén sembrado algo”, refirió.