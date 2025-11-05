Junior H es vetado en el estado de Jalisco: su concierto en Guadalajara ya estaría cancelado

El cantante mexicano Junior H durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez)

La controversia no deja de rodear a Junior H. El cantante de corridos tumbados enfrenta el veto definitivo en Jalisco luego de que las autoridades del estado confirmaran la cancelación de su concierto en Guadalajara, programado para el próximo 16 de noviembre.

La decisión responde, según las autoridades, tanto al incumplimiento de trámites ante la Dirección de Padrón y Licencias municipal, como a la reiterada infracción de los acuerdos firmados para evitar la apología del delito en sus presentaciones.

El gobernador Pablo Lemus Navarro fue contundente al referirse a este tema, tras enterarse por primera vez sobre la venidera presentación del artista en Guadalajara.

“No tenía conocimiento de esto, pero inmediatamente me meto. Ya habíamos quedado, de que este sujeto, el Junior H, quedaba vetado. O sea, una vez que infringen los convenios que se firman para antes de las presentaciones, de no hacer apología del delito, no se puede volver a presentar. Aquí haría un llamado al municipio de Guadalajara para evitar esta presentación. Aquí en Jalisco acuérdense que el que la hace, la paga”, indicó.

Junior H performs at the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S., April 13, 2025. REUTERS/Daniel Cole

El origen de la sanción se remonta al pasado 28 de octubre, cuando Junior H interpretó el corrido “El Azul” en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Zapopan, tema señalado por las autoridades por “hacer apología al delito”.

El acto fue sancionado por el alcalde, quien confirmó una multa y la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía del Estado. Lemus reiteró: “En Jalisco, acuérdense que el que le hace la paga, si este cantante infringió los compromisos, ya no canta en Jalisco”.

Por otro lado, su presentación programada en la ciudad de Guadalajara, habría sido cancelada principalmente porque incumplió los protocolos al no completar el registro formal para realizar el evento, de acuerdo con la Dirección de Padrón y Licencias del municipio. La solicitud para el espectáculo no fue entregada a tiempo y tampoco lo fue el dictamen de Protección Civil y Bomberos necesario para garantizar la seguridad del evento.

Junior H alita su nueva gira por México para los meses de noviembre y diciembre. (Instagram)

Hasta ahora, la promotora del concierto no ha emitido un comunicado formal sobre la cancelación ni ha especificado la mecánica para los reembolsos. Lo anterior ha generado tensión e incertidumbre entre el público de Junior H, quienes ya tienen entradas para el show.

La política de tolerancia cero en Jalisco no sólo afecta a Junior H: Gabito Ballesteros podría enfrentar el mismo destino luego de su reciente presentación en el Palenque, donde también interpretó temas señalados por las autoridades como apología del delito. “Cualquiera que haga apología al delito cae en la misma circunstancia”, sentenció Lemus al respecto.

Junior H tiene programadas más fechas de conciertos en diversos estados de la república durante los meses de noviembre y diciembre del presente año. Estas pertenecen a su esperado Lágrimas Sad Boyz Tour, el cual estaría compuesto de shows enfocados en las canciones más melancólicas y románticas del artista.