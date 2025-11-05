México

Junior H es vetado en el estado de Jalisco: su concierto en Guadalajara ya estaría cancelado

El gobernador Pablo Lemus Navarro indicó que habrá tolerancia cero para aquellos artistas que violen los acuerdos con la entidad, sobre no hacer apología a la violencia

Guardar
El cantante mexicano Junior H
El cantante mexicano Junior H durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez)

La controversia no deja de rodear a Junior H. El cantante de corridos tumbados enfrenta el veto definitivo en Jalisco luego de que las autoridades del estado confirmaran la cancelación de su concierto en Guadalajara, programado para el próximo 16 de noviembre.

La decisión responde, según las autoridades, tanto al incumplimiento de trámites ante la Dirección de Padrón y Licencias municipal, como a la reiterada infracción de los acuerdos firmados para evitar la apología del delito en sus presentaciones.

El gobernador Pablo Lemus Navarro fue contundente al referirse a este tema, tras enterarse por primera vez sobre la venidera presentación del artista en Guadalajara.

“No tenía conocimiento de esto, pero inmediatamente me meto. Ya habíamos quedado, de que este sujeto, el Junior H, quedaba vetado. O sea, una vez que infringen los convenios que se firman para antes de las presentaciones, de no hacer apología del delito, no se puede volver a presentar. Aquí haría un llamado al municipio de Guadalajara para evitar esta presentación. Aquí en Jalisco acuérdense que el que la hace, la paga”, indicó.

Junior H performs at the
Junior H performs at the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S., April 13, 2025. REUTERS/Daniel Cole

El origen de la sanción se remonta al pasado 28 de octubre, cuando Junior H interpretó el corrido “El Azul” en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Zapopan, tema señalado por las autoridades por “hacer apología al delito”.

El acto fue sancionado por el alcalde, quien confirmó una multa y la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía del Estado. Lemus reiteró: “En Jalisco, acuérdense que el que le hace la paga, si este cantante infringió los compromisos, ya no canta en Jalisco”.

Por otro lado, su presentación programada en la ciudad de Guadalajara, habría sido cancelada principalmente porque incumplió los protocolos al no completar el registro formal para realizar el evento, de acuerdo con la Dirección de Padrón y Licencias del municipio. La solicitud para el espectáculo no fue entregada a tiempo y tampoco lo fue el dictamen de Protección Civil y Bomberos necesario para garantizar la seguridad del evento.

Junior H alita su nueva
Junior H alita su nueva gira por México para los meses de noviembre y diciembre. (Instagram)

Hasta ahora, la promotora del concierto no ha emitido un comunicado formal sobre la cancelación ni ha especificado la mecánica para los reembolsos. Lo anterior ha generado tensión e incertidumbre entre el público de Junior H, quienes ya tienen entradas para el show.

La política de tolerancia cero en Jalisco no sólo afecta a Junior H: Gabito Ballesteros podría enfrentar el mismo destino luego de su reciente presentación en el Palenque, donde también interpretó temas señalados por las autoridades como apología del delito. “Cualquiera que haga apología al delito cae en la misma circunstancia”, sentenció Lemus al respecto.

Junior H tiene programadas más fechas de conciertos en diversos estados de la república durante los meses de noviembre y diciembre del presente año. Estas pertenecen a su esperado Lágrimas Sad Boyz Tour, el cual estaría compuesto de shows enfocados en las canciones más melancólicas y románticas del artista.

Temas Relacionados

Junior HJaliscoGuadalajaraConciertos Méxicocorridos tumbadosnarcocorridosPablo Lemusmexico-entretenimiento

Más Noticias

Kenia López Rabadán llama a la unidad nacional tras acoso a la presidenta Claudia Sheinbaum

El incidente sufrido por Claudia Sheinbaum fue señalado como reflejo de una crisis que afecta a millones, incluyendo feminicidios y desapariciones, según líderes y organismos

Kenia López Rabadán llama a

Guardia Nacional nombró a nuevo mando en Sinaloa por cuarta vez en medio de ola de violencia y feminicidios

En la toma de protesta del general brigadier Julices Julián González Calzada, el gobernador aseguró que la estrategia para pacificar al estado, según él, “está funcionando”

Guardia Nacional nombró a nuevo

Guillermo del Toro revela conexión entre su película Frankenstein y México: “Ingleses tratando de ser mexicanos”

El director presentó su nuevo proyecto cinematográfico en la Ciudad de México en compañía de los actores Oscar Isaac y Jacob Elordi

Guillermo del Toro revela conexión

Popocatépetl hoy: volcán registró 34 emisiones este 5 de noviembre

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el país y está ubicado en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl hoy: volcán registró 34

Partidos de la Liga MX: horarios, sedes y canales para ver la jornada 17 del Apertura 2025

Cada semana se disputan grandes encuentros en el futbol mexicano, por este motivo te compartimos todos los detalles de los próximos juegos que se van a disputar

Partidos de la Liga MX:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional nombró a nuevo

Guardia Nacional nombró a nuevo mando en Sinaloa por cuarta vez en medio de ola de violencia y feminicidios

Reportan fuerte operativo de la Marina en Eldorado, Sinaloa | VIDEO

Autoridades mexicanas detienen a miembro del Cártel de Sinaloa por amenazas a agentes de EEUU

Aseguran 50 mil litros de huachicol y millones de pesos en vehículos tras operativo en Veracruz

Los Comparán Bedolla en Michoacán: estos son los delitos por los que estarán en la cárcel hasta 2027 en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro revela conexión

Guillermo del Toro revela conexión entre su película Frankenstein y México: “Ingleses tratando de ser mexicanos”

Tecate Pa’l Norte 2026 revela su cartel: fechas, sede, preventa y todos los artistas que estarán en el festival

Raúl Rocha anuncia salida de Nawat Itsaragrasil de Miss Universo 2025 tras escándalo con la modelo mexicana, Fátima Bosch

Fátima Bosch: cuándo es la final de Miss Universo 2025 y dónde ver en México

“Los mexicanos no nos rendimos”: Fátima Bosch reaparece con look poderoso tras escándalo con Nawat en Miss Universo 2025

DEPORTES

Partidos de la Liga MX:

Partidos de la Liga MX: horarios, sedes y canales para ver la jornada 17 del Apertura 2025

Blue Demon Jr. anuncia gira de retiro de la lucha libre tras ser dado de alta por su accidente automovilístico

Todo lo que necesitas saber sobre los partidos de la NFL de la Semana 10

Este es el precio oficial y la fecha en que saldrá a la venta el nuevo jersey de México para el Mundial 2026

Rayados anuncia que no contará con Sergio Ramos para el partido vs Chivas, esta es la razón