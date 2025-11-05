Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM activa protocolo de seguridad tras encontrar un mensaje amenazante

La FFyL de la UNAM cuenta con las licenciaturas Pedagogía, Letras Clásicas, Literatura Dramática y Teatro, Letras Inglesas, Historia, Geografía CRÉDITO: (Facebook/facultaddefilosofiayletras)

El personal de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM encontró un mensaje amenazante en contra de la comunidad estudiantil, por lo que las autoridades de dicho plantel activaron un procotolo de seguridad sin desalojar al alumnado ni suspender clases.

La seguridad comenzó tras detectar un mensaje en redes sociales que reportaba una presunta agresión dentro de la comunidad académica. Este incidente motivó la aplicación inmediata del Protocolo de Actuación ante Posible Agresión al Interior de la facultad, mientras se realiza la denuncia penal ante las autoridades correspondientes.

La FFyL de la UNAM emitió un comunicado tras amenaza, no hay suspensión de clases CRÉDITO: (Facebook/facultaddefilosofiayletras)

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la Dirección de la Facultad, la Comisión Local de Seguridad (CLS) inició sesiones extraordinarias para coordinar la respuesta institucional. Como parte de las acciones, integrantes del equipo de Protección Civil de la UNAM participan en recorridos en las instalaciones con el propósito de identificar y atender potenciales riesgos.

Las autoridades han determinado que, hasta nuevo aviso, sólo los accesos principales permanecerán abiertos dentro del recinto, a fin de mantener un control más estricto del ingreso y egreso de personas. Asimismo, la Dirección hizo un llamado directo: “Se solicita atentamente a la comunidad dar aviso de cualquier circunstancia extraña que observen al personal de vigilancia o a cualquier oficina de la Administración de la Facultad”.

“Reiteramos que la seguridad y el bienestar de todas y todos los integrantes de nuestra comunidad son prioridad, por lo que se mantendrán las acciones preventivas y de vigilancia necesarias“, se pudo leer también en el comunicado.

Qué decía la amenaza en FFyL UNAM

Personal de la FFyL de la UNAM encontró amenazas contra estudiantes de licenciatura

El mensaje está escrito en una hoja de papel impresa, la cual tiene fotos de supuestas armas, así como letras combinadas entre mayúsculas y minúsculas. La amenaza explica el orden en que los supuestos perpretradores atacarían a los estudiantes.

De igual forma, el texto sugiere que la agresión sería transmitida en vivo en algunos sitios de internet y también involucra a los directivos del plantel.

“Van a valer verga. El día de mañana haré un pu...o tiroteo empezando por los pen...jos directivos de mie...da. Iré primero por los pu...itos y pu...itas de pedagogía, se hacen llamar educadores y son el p...o cáncer de la facultad. Geografía y Letras Hispánicas serán los segundos. Iremos con Glocks 18, lo demás será sorpresa, jajaja. Cuídense, que tengo muchas ganas de hacerlos mie...da y ca...da por los pasillos, subiré mi en vivo en leaks y en gore. com No sé si ir en la mañana o en la tarde jaja ustedes me verán ahí”.