México

Estas son las colonias de la CDMX que se quedarán sin agua durante el mes de noviembre

Los problemas de desabasto del vital líquido son comunes en la capital

Este corte de agua afectará a varias familias durante todo el mes de noviembre. FOTO: SAÚL LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM

Durante el mes de noviembre, alrededor de 300 colonias de la Ciudad de México experimentarán cortes en el suministro de agua potable debido a la aplicación del sistema de tandeo, una medida que busca asegurar el abasto para todos los habitantes de la capital.

Esta estrategia implica que en diez alcaldías el acceso al agua estará restringido a horarios y días específicos, por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones y mantenerse informada sobre los avisos oficiales.

El programa de tandeo, vigente en la capital, afecta a colonias distribuidas en distintas demarcaciones, donde el agua no estará disponible de manera continua durante noviembre.

Sin embargo, es importante mencionar que para mitigar el impacto de esta medida, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) ha dispuesto un descuento en el recibo de agua para los residentes de las zonas afectadas.

Durante todo el mes, varias alcaldías deberán recurrir al uso de pipas para poder tener agua. Crédito: Cuartoscuro

Estas son las alcaldías donde aplicará el programa de Agua por Tandeo

Además, SACMEX ha puesto a disposición de la ciudadanía la plataforma digital “Agua en tu colonia”, un mapa interactivo que permite consultar el estatus del suministro en cada colonia y alcaldía, así como identificar si existen reparaciones en curso.

Las autoridades insisten en la importancia de revisar periódicamente los avisos oficiales para conocer el estado del suministro en cada zona y anticipar posibles afectaciones.

Por ahora, la información actualizada señala que esta es la lista de alcaldías que sufrirán de Agua por Tandeo durante el mes de noviembre:

  1. Álvaro Obregón
  2. Coyoacán
  3. Cuajimalpa
  4. Gustavo A. Madero
  5. Iztapalapa
  6. Magdalena Contreras
  7. Milpa Alta
  8. Tláhuac
  9. Tlalpan
  10. Xochimilco

Con respecto a las colonias, estás irán cambiando durante todo el mes dependiendo de donde se vayan realizando los cortes semana a semana por lo que es importante ir consultando la información actualizada en los canales oficiales de SACMEX.

Por el momento, durante esta semana, las colonias que se encuentran en tandeo son las siguinetes:

Álvaro Obregón: Año de Juárez, La Planta, El Edén, Unidad Habitacional Allepetlali, Unidad Santa Cruz Meyehualco y demás

Coyoacán: Adolfo Ruíz Cortines, Pedregal de Santa Úrsula, Pedregal de Santo Domingo, Ajusco

GAM: Ampliación Arboledas Cuautepec, Ampliación Pradera, La Casilla, La Pastora, La Providencia, Ampliación Malacates, Cuautepec Centro, Luis Donaldo Colosio M

Tláhuac: Ampliación José López Portillo, Selene, El Rosario, Jaime Torres Bodet, Peña Alta, Tierra Blanca, La Habana, Santa Cecilia y demás

Ante la eventualidad de quedarse sin agua, los habitantes de las colonias incluidas en el programa pueden solicitar el envío gratuito de una pipa.

Para ello, SACMEX ha habilitado varios canales de atención: la Línea Hídrica H2O (426), Locatel (0311 o 55-5654-3210), el número de WhatsApp 55-4324-4776, así como las redes sociales oficiales y los módulos de atención en cada alcaldía.

