México

El Patrón pierde El Duelo ante Teo y se convierte en el segundo nominado en La Granja VIP

Actualmente, dos famosos figuran en la lista de nominados y enfrentan la posibilidad de abandonar la competencia

Guardar
El debut de La Granja
El debut de La Granja VIP en TV Azteca marca el inicio de una competencia donde el público decide el destino de los participantes (TV Azteca)

En la cuarta semana de La Granja VIP, El Patrón se convirtió en el segundo nominado para abandonar la competencia, tras disputar un duelo donde el equilibrio y la agilidad marcaron la diferencia. La definición se produjo después de una competencia directa entre Alberto del Río y César Doroteo, quienes fueron seleccionados por Sergio Mayer Mori, el Capataz de la semana, para enfrentarse por la permanencia.

La prueba consistió en transportar verduras sobre vigas, una tarea que exigió destreza física y concentración. César Doroteo superó a Alberto del Río al completar el reto en menor tiempo, asegurando su lugar y dejando a El Patrón como nominado. Durante la selección, Alberto del Río había mencionado a Teo como uno de los rivales más fuertes, lo que se reflejó en el resultado del desafío.

Además de El Patrón, Lola Cortés quedó nominada en la jornada del lunes, luego de que Omahi la eligiera para ingresar a la lista mediante la mecánica de El Legado. El influencer argumentó que Lola necesitaba esta experiencia para reconsiderar su futuro en el reality. De este modo, hasta el cierre de la jornada del martes, la lista de nominados la conformaban únicamente a la actriz y al luchador.

Teo y el luchador se
Teo y el luchador se enfrentaron en un desafío de habilidad y rapidez. (Captura de pantalla TikTok)

Definitivamente no era así el plan, no por nada negativo. Al contrario... creo que era muy positivo que Teo estuviera en la placa con Lolita. Pero las cosas fueron como fueron”, declaró el Capataz, quien es Sergio Mayer Mori.

Este miércoles, el formato de La Granja VIP contempla la incorporación de dos nuevos nominados que serán definidos durante La Asamblea. Allí, serán los votos de los compañeros los que determinen quiénes se suman a la lista para la eliminación.

No obstante, tanto Lola Cortés como El Patrón mantienen posibilidades de salvarse. El jueves, la competencia de La Salvación podría dejar fuera de riesgo a uno de los nominados y el viernes, quien gane esta prueba tendrá la facultad de modificar la lista de nominados, removiendo a alguno de los actuales candidatos a la salida.

Alberto del Río se convirtió
Alberto del Río se convirtió en el segundo nominado de la cuarta semana. (La Granja VIP)

“Si se llega que nos vamos a la plancha a en últimas instancias, ustedes son los que deben de decidir y salvar a su patroncito”, solicitó a sus fans El Patrón, tras ser nominado.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Jawy Méndez
  3. Kim Shantal
  4. Alberto del Río “El Patrón”
  5. César Doroteo “Teo”
  6. Manola Díez
  7. Kike Mayagoitia
  8. Lis Vega
  9. Eleazar Gómez
  10. La Bea
  11. Sergio Mayer Mori
  12. Fabiola Campomanes
  13. Lola Cortés

Temas Relacionados

La Granja VIPAlberto del RíoEl Patrónmexico-entretenimiento

Más Noticias

Miss Universo sanciona a Nawat Itsaragrisil y anuncia acciones legales tras polémica con Fátima Bosch

El presidente Raúl Rocha reiteró que la seguridad y dignidad de las participantes de Miss Universo 2025 serán prioridad absoluta

Miss Universo sanciona a Nawat

Pronóstico del clima en México: cómo variarán las temperaturas en cada región este 5 de noviembre

Pronóstico meteorológico para salir antes de casa y evitar sorpresas en la calle

Pronóstico del clima en México:

Detienen a hombre por abuso sexual contra una perrita en Cancún

El animal fue rescatado y puesto a disposición e las autoridades para recibir atención veterinaria

Detienen a hombre por abuso

Pronósticos: todos los números ganadores del Chispazo de este 4 de noviembre

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Pronósticos: todos los números ganadores

Detienen a hombre por presuntamente robar ambulancia de Protección Civil en Veracruz

Autoridades ya investigan cómo la unidad fue sustraída de las instalaciones de la dependencia municipal

Detienen a hombre por presuntamente
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Operativa Barredora se adjudica

La Operativa Barredora se adjudica ataque contra policías de Puebla que dejó tres muertos

Sentencian a Edgar Hernández Dañu, exdiputado del PT por narcomenudeo en Hidalgo

Detienen a 5 presuntos integrantes del CJNG con armas y drogas en Chiapas

Amenazan a integrantes del Movimiento del Sombrero en Uruapan, Michoacán, tras asesinato de Carlos Manzo

Cae “El 8”, objetivo prioritario en Guerrero acusado de asesinar a un policía

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo sanciona a Nawat

Miss Universo sanciona a Nawat Itsaragrisil y anuncia acciones legales tras polémica con Fátima Bosch

Tras fotografía junto a Geraldine Bazán, Gabriel Soto comparte sí habrá reconciliación

Casa de Julián Figueroa en Veracruz se incendia en pleno conflicto legal por su herencia

Lupita Jones aplaude la reacción de Fátima Bosch ante insultos de Nawat Itsaragrisil

Los 10 podcasts más populares de Spotify México en este inicio de semana

DEPORTES

Este sería el campeón mexicano

Este sería el campeón mexicano que peleará con Edgar Berlanga tras haber perdido con Canelo Álvarez

David Faitelson confirma que Mauricio Ymay llega a TUDN: este fue el mensaje que dedicó al ex reportero de ESPN

Cruz Azul vs Pumas: precios de los boletos para el partido de la jornada 17 del Apertura 2025

Baja sensible para el Tri: Santi Giménez no estará en la Fecha FIFA de noviembre

Santiago Gimenez rompe el silencio sobre su lesión: “Nos vemos pronto”