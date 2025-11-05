El Patrón pierde El Duelo ante Teo y se convierte en el segundo nominado en La Granja VIP

El debut de La Granja VIP en TV Azteca marca el inicio de una competencia donde el público decide el destino de los participantes (TV Azteca)

En la cuarta semana de La Granja VIP, El Patrón se convirtió en el segundo nominado para abandonar la competencia, tras disputar un duelo donde el equilibrio y la agilidad marcaron la diferencia. La definición se produjo después de una competencia directa entre Alberto del Río y César Doroteo, quienes fueron seleccionados por Sergio Mayer Mori, el Capataz de la semana, para enfrentarse por la permanencia.

La prueba consistió en transportar verduras sobre vigas, una tarea que exigió destreza física y concentración. César Doroteo superó a Alberto del Río al completar el reto en menor tiempo, asegurando su lugar y dejando a El Patrón como nominado. Durante la selección, Alberto del Río había mencionado a Teo como uno de los rivales más fuertes, lo que se reflejó en el resultado del desafío.

Además de El Patrón, Lola Cortés quedó nominada en la jornada del lunes, luego de que Omahi la eligiera para ingresar a la lista mediante la mecánica de El Legado. El influencer argumentó que Lola necesitaba esta experiencia para reconsiderar su futuro en el reality. De este modo, hasta el cierre de la jornada del martes, la lista de nominados la conformaban únicamente a la actriz y al luchador.

“Definitivamente no era así el plan, no por nada negativo. Al contrario... creo que era muy positivo que Teo estuviera en la placa con Lolita. Pero las cosas fueron como fueron”, declaró el Capataz, quien es Sergio Mayer Mori.

Este miércoles, el formato de La Granja VIP contempla la incorporación de dos nuevos nominados que serán definidos durante La Asamblea. Allí, serán los votos de los compañeros los que determinen quiénes se suman a la lista para la eliminación.

No obstante, tanto Lola Cortés como El Patrón mantienen posibilidades de salvarse. El jueves, la competencia de La Salvación podría dejar fuera de riesgo a uno de los nominados y el viernes, quien gane esta prueba tendrá la facultad de modificar la lista de nominados, removiendo a alguno de los actuales candidatos a la salida.

“Si se llega que nos vamos a la plancha a en últimas instancias, ustedes son los que deben de decidir y salvar a su patroncito”, solicitó a sus fans El Patrón, tras ser nominado.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Manola Díez Kike Mayagoitia Lis Vega Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori Fabiola Campomanes Lola Cortés