Cuáles son los beneficios del licuado de níspero

Níspero, una fruta tropical dulce y nutritiva, rica en antioxidantes y beneficiosa para la salud digestiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El níspero, es conocido por su dulzura y pulpa jugosa, estos frutos destacan por su contenido en compuestos bioactivos que han sido objeto de interés en el campo de la alimentación saludable.

Según expertos del ámbito nutricional, la principal característica del níspero es su riqueza en vitaminas A y C. Estos nutrientes cumplen una función relevante en la protección del sistema inmunológico y el mantenimiento de la piel y mucosas. La vitamina C, además, actúa como antioxidante natural. El níspero también contiene minerales como potasio, calcio y fósforo, los cuales intervienen en el equilibrio de líquidos corporales, la contracción muscular y la formación de huesos.

Las investigaciones publicadas por diversas asociaciones médicas coinciden en torno a la capacidad del níspero para contribuir a la salud digestiva. Su elevado aporte de fibra ayuda a regular el tránsito intestinal, lo que puede ser útil como alimento complementario en dietas destinadas a mejorar la función digestiva o prevenir el estreñimiento. El jugo de níspero se presenta, entonces, como una alternativa de consumo frecuente tanto en desayunos como en meriendas.

El consumo de esta bebida se asocia a mejoras en la digestión y la hidratación, así como a una presencia significativa de vitaminas y minerales en su composición. (Pinterest)

Especialistas han destacado que el níspero contiene compuestos fenólicos que participan en la reducción del estrés oxidativo. El líquido, al extraerse de la fruta fresca, conserva una buena proporción de estos compuestos, lo que aumenta su valor nutricional.

Entre los beneficios atribuidos al jugo de níspero se encuentra la capacidad para favorecer la hidratación. Esto resulta especialmente relevante durante épocas de altas temperaturas, en las que la ingesta de bebidas naturales contribuye a mantener el equilibrio de líquidos necesarios para el metabolismo diario.

Adicionalmente, esta bebida se caracteriza por su bajo contenido calórico respecto a otras frutas tropicales, lo que puede resultar beneficioso para personas que buscan controlar la ingesta energética diaria. Su sabor agradable y dulce puede satisfacer la preferencia por sabores intensos, al tiempo que ofrece un perfil nutricional equilibrado.

Su sabor dulce y su valor nutricional lo posicionan como una opción destacada entre las frutas tropicales, recomendada para incorporar en desayunos y momentos de hidratación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El níspero destaca también en el escenario de la fitoterapia tradicional de varias culturas latinoamericanas. Para algunos grupos, el consumo regular del jugo se asocia con efectos positivos sobre el funcionamiento renal, gracias a su capacidad diurética suave. No obstante, los especialistas subrayan la importancia de considerar el consumo de este tipo de bebidas como complemento de una alimentación variada y equilibrada, más que como sustitutivo de tratamientos médicos.

Receta para preparar el jugo de níspero

1. Seleccionar 8 a 10 nísperos maduros.

2. Lavar bien las frutas.

3. Pelar los nísperos, retirar las semillas y cortar la pulpa en trozos.

4. Colocar la pulpa en una licuadora.

5. Agregar 500 ml de agua fría.

6. Opcionalmente añadir el jugo de medio limón y endulzar con miel o azúcar al gusto.

7. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.

8. Colar si se prefiere una textura más suave.

9. Servir inmediatamente, acompañado de hielo si se desea.