México

Cuáles son los beneficios de consumir té de hojas de mandarina en ayunas

Consumir esta poderosa infusión tiene múltiples efectos sobre el cuerpo y su salud

Guardar
Esta infusión ayuda a combatir
Esta infusión ayuda a combatir malestares estomacales leves. (Foto: Difusión)

El té de hojas de mandarina es una infusión natural que, poco a poco, ha ganado popularidad por sus múltiples beneficios para la salud. Aunque el fruto de la mandarina es bien conocido por su alto contenido en vitamina C y su sabor refrescante, sus hojas también poseen propiedades medicinales que pueden aprovecharse en una bebida reconfortante, especialmente si se consume en ayunas.

Las hojas de mandarina contienen compuestos bioactivos como flavonoides, aceites esenciales, antioxidantes y ácidos orgánicos, los cuales contribuyen a mejorar diversas funciones del organismo. Consumir esta infusión en ayunas, antes de la primera comida del día, potencia sus efectos, ya que el cuerpo se encuentra en un estado óptimo para absorber los nutrientes.

Uno de los principales beneficios del té de hojas de mandarina es su capacidad desintoxicante. Gracias a sus antioxidantes naturales, ayuda a eliminar toxinas acumuladas en el hígado y los riñones, favoreciendo así la depuración del organismo. Esta acción depurativa también puede mejorar la apariencia de la piel, reducir la retención de líquidos y aumentar la sensación de ligereza general.

Una preparación natural hecha con
Una preparación natural hecha con frutas de temporada. Foto: (iStock)

Asimismo, esta bebida es conocida por sus propiedades digestivas. Consumirla en ayunas estimula la producción de jugos gástricos, lo que facilita la digestión durante el día y previene molestias como la acidez o la hinchazón abdominal. Además, los compuestos presentes en las hojas de mandarina pueden ayudar a regular el tránsito intestinal y reducir los síntomas de gastritis leve.

El té de hojas de mandarina también tiene un efecto calmante y equilibrante sobre el sistema nervioso. Su aroma cítrico y sus aceites esenciales poseen propiedades relajantes que contribuyen a disminuir la ansiedad, el estrés y la tensión emocional. Tomarlo por la mañana puede ayudar a iniciar el día con una sensación de bienestar y claridad mental.

En cuanto al sistema inmunológico, esta infusión actúa como un refuerzo natural de las defensas. Sus antioxidantes, en especial los flavonoides y la vitamina C, fortalecen la respuesta del organismo ante virus y bacterias. Beberlo con regularidad en ayunas puede ayudar a prevenir resfriados, infecciones respiratorias y otros padecimientos comunes.

Esta infusión refuerza el sistema
Esta infusión refuerza el sistema inmune. Foto: (iStock)

Otro beneficio importante es su contribución al control del peso corporal. Al consumirlo antes del desayuno, el té de hojas de mandarina puede acelerar ligeramente el metabolismo y favorecer la quema de grasa. Además, ayuda a controlar el apetito y reducir los antojos, lo que lo convierte en un aliado natural dentro de una dieta equilibrada.

Finalmente, se destaca su efecto antioxidante y antiinflamatorio, el cual protege las células del envejecimiento prematuro y reduce procesos inflamatorios internos, como los que afectan las articulaciones o el sistema cardiovascular.

En resumen, el té de hojas de mandarina es una bebida sencilla, natural y con múltiples beneficios cuando se consume en ayunas. Su efecto desintoxicante, digestivo, relajante e inmunoprotector lo convierte en una excelente opción para quienes buscan mejorar su salud de manera natural y equilibrada.

Temas Relacionados

InfusionesHojas de mandarinaMandarinaNutriciónSaludmexico-noticias

Más Noticias

¿Quién es Raúl Rocha Cantú, dueño de la mitad de Miss Universo?

El empresario mexicano ha tomado relevancia tras la polémica entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch

¿Quién es Raúl Rocha Cantú,

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de noviembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cuáles son los beneficios del licuado de níspero

Esta fruta tropical es una fuente natural de vitaminas, fibra y antioxidantes

Cuáles son los beneficios del

Temblor hoy 5 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 5 de noviembre

Usa esta poderosa mezcla para lavar los vasos y evitar que huelan mal

El uso de ingredientes caseros es de ayuda para mantener la limpieza y buena apariencia de los trastes

Usa esta poderosa mezcla para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescatan a Fernando Galindo, líder

Rescatan a Fernando Galindo, líder transportista secuestrado en Jilotepec, Edomex

Quiénes son los hermanos Álvarez Ayala y por qué su red criminal conecta al CJNG con el crimen de Carlos Manzo

Alcalde de Pátzcuaro denuncia amenazas y pide refuerzo de seguridad en el municipio

La Operativa Barredora se adjudica ataque contra policías de Puebla que dejó tres muertos

Sentencian a Edgar Hernández Dañu, exdiputado del PT por narcomenudeo en Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó El Patrón tras

Así reaccionó El Patrón tras su nominación en La Granja VIP

Omahi arremete contra Rey Grupero, lo compara con trabajador de la Central de Abasto

Internautas critican a Ángela Aguilar por revelar de su show teatral supuestamente similar al de Cazzu

Alicia Machado rompe en llanto al mostrar su apoyo a Fátima Bosch

Miss Universo sanciona a Nawat Itsaragrisil y anuncia acciones legales tras polémica con Fátima Bosch

DEPORTES

Este sería el campeón mexicano

Este sería el campeón mexicano que peleará con Edgar Berlanga tras haber perdido con Canelo Álvarez

David Faitelson confirma que Mauricio Ymay llega a TUDN: este fue el mensaje que dedicó al ex reportero de ESPN

Cruz Azul vs Pumas: precios de los boletos para el partido de la jornada 17 del Apertura 2025

Baja sensible para el Tri: Santi Giménez no estará en la Fecha FIFA de noviembre

Santiago Gimenez rompe el silencio sobre su lesión: “Nos vemos pronto”