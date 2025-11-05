México

Casa de Julián Figueroa en Veracruz se incendia en pleno conflicto legal por su herencia

Testigos señalaron que el inmueble se encuentra en abandono

Casa de Julián Figueroa en
Casa de Julián Figueroa en Veracruz se incendia en pleno conflicto legal por su herencia. Foto: Instagram.

Julián Figueroa falleció en el año 2023 y actualmente sigue la controversia por la herencia del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

En medio del conflicto legal de las propiedades y demás bienes, una casa del artista, la cual se ubicaba en el estado de Veracruz, se incendió.

Señalaron que el inmueble en dicha entidad de la República Mexicana se encuentra abandonado desde hace tiempo, lo que levantó sospechas por el siniestro ocurrido.

Vecinos de la zona indicaron que personas ajenas ingresaron a la casa de Julián y encendieron una fogata para calentarse, lo que provocó que el inmueble ardiera en llamas.

El inmueble en dicha entidad
El inmueble en dicha entidad se encuentra en abandono. Foto: YT: Hábitat Soluciones.

Cabe destacar que, de acuerdo con información de distintos medios de comunicación, vecinos del lugar también revelaron que ya existía una denuncia por robo de la propiedad, ya que

De acuerdo con la información proporcionada, el siniestro afectó algunas zonas de la casa de Julián Figueroa, pero no se reportaron heridos y tampoco daños graves en el inmueble.

La viuda del cantante compartió detalles Crédito: YT/ Sin Verguenza

Otro de los datos importantes a raíz del incendio de este inmueble en el estado de Veracruz es el de que perteneció al padre de Salma Hayek, donde supuestamente estuvo en gran parte de la infancia de la actriz nominada al Premio Óscar en el año 2003.

Hasta el momento no se han dado a conocer más datos sobre el incendio del inmueble de Julián Figueroa y se desconoce si existen más averiguaciones sobre este caso.

De igual manera, tanto Maribel Guardia como Joan Sebastián tampoco se han pronunciado al respecto por el incendio de la casa en Veracruz.

Este inmueble forma parte de los bienes y demás que el cantante dejó a su hijo José Julián. Hasta la fecha existen varias controversias y asuntos legales que están en disputa por la herencia del artista.

Un poco de la historia de Julián Figueroa

Julián Figueroa fue un cantante, compositor y actor mexicano, hijo del reconocido cantautor Joan Sebastian y la actriz Maribel Guardia.

Nació el 27 de mayo de 1995 y desde joven mostró inclinación por la música regional mexicana, siguiendo la tradición artística de su familia.

Participó como cantante y compositor, lanzando temas de su autoría y realizando presentaciones en diversos escenarios.

Julián Figueroa falleció en el
Julián Figueroa falleció en el año 2023. Foto: Instagram.

Además, incursionó en la actuación, participando en telenovelas y programas de televisión.

Julián Figueroa falleció el 9 de abril de 2023 en la Ciudad de México, a los 27 años.

Su muerte generó numerosas muestras de condolencia en el medio artístico y entre sus seguidores.

Detienen al hombre que acosó

La Operativa Barredora se adjudica

Tras fotografía junto a Geraldine

Resultados del Tris: ganadores y

La Operativa Barredora se adjudica

Tras fotografía junto a Geraldine

Este sería el campeón mexicano

