Cámara de Diputados aprueba Presupuesto de Egresos 2026

La propuesta ahora será discutida en el Senado

La tarde de este 4 de noviembre fue aprobado en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. El proyecto tuvo 358 votos a favor y 133 en contra. No hubo abstenciones.

El debate realizado en la Cámara de Diputados se hizo en medio de acaloradas acusaciones y señalamientos que mencionaron con frecuencia el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Además, hubo insultos y agresiones entre los representantes.

La discusión sobre el Presupuesto de Egresos continuará en la Cámara de Diputados, ahora en el tema particular, el miércoles 5 de noviembre a las 9 de la mañana en modalidad presencial.

(Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro)
(Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Cabe destacar, el Presupuesto de Egresos es realizado con base en el Paquete Económico 2026, el cual fue entregado a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre. La propuesta llamó la atención debido a los nuevos impuestos que establecía a ciertos bienes.

El Paquete Económico 2026 propone un giro significativo en la política fiscal mexicana al plantear aumentos de impuestos en sectores de alto consumo, como los refrescos, los productos de tabaco y la industria de los videojuegos. La iniciativa busca fortalecer la recaudación federal y reorientar el gasto público hacia la salud y la prevención.

Información en desarrollo

