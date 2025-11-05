México

Alejandra Guzmán muestra impresionante imagen de su columna vertebral tras delicada cirugía: “Abrazo biomecánico”

Con una foto inédita y un mensaje en redes sociales, la intérprete agradeció el apoyo de sus fans y mostró optimismo sobre su proceso de sanación después de la operación

La cantante mexicana fue sometida a una delicada operación de columna vertebral el 7 de octubre de 2025 (EFE/ Telemundo)

La publicación de una radiografía de su columna y cadera en redes sociales por parte de Alejandra Guzmán generó una oleada de reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron preocupación y apoyo tras conocer que la cantante mexicana fue sometida a una cirugía de emergencia.

La imagen, difundida a través de su cuenta de Instagram, muestra con claridad la magnitud de la intervención, en la que se observan elementos que sugieren la presencia de una prótesis.

Guzmán acompañó la fotografía con un escueto mensaje: “Abrazo biomecánico”, sin ofrecer detalles adicionales sobre el procedimiento.

Alejandra Guzmán comparte en Instagram la radiografía de su columna y cadera tras cirugía de emergencia (IG)

La noticia de la operación fue confirmada públicamente por Pati Chapoy en el programa Ventaneando a comienzos de octubre de 2025. La periodista relató que el siete de ese mes, Guzmán fue intervenida quirúrgicamente de la columna vertebral.

“Empezó a circular la versión de que Alejandra Guzmán estaba en el hospital; efectivamente, fue operada el día de ayer de la columna vertebral. Después vamos a dar todo el parte médico”, explicó Chapoy en el espacio televisivo.

La conductora recordó que la artista había manifestado meses atrás que padecía hernias discales, lo que habría motivado la necesidad de la cirugía. Chapoy añadió:

“Supongo que fue una intervención bastante delicada para poner todo en su lugar. La información que tenemos es que salió perfectamente bien de la operación, se está reponiendo y está muy bien”.

Pati Chapoy confirmó en Ventaneando la intervención quirúrgica de Alejandra Guzmán y su evolución positiva (Foto AP/Lynne Sladky)

Hasta el momento, ni la familia ni el equipo de trabajo de Alejandra Guzmán han emitido comunicados oficiales sobre su estado de salud. No obstante, la información disponible apunta a que la cantante se encuentra estable y en proceso de recuperación.

La propia artista reapareció en redes sociales a mediados de octubre, donde compartió una actualización sobre su estado y agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y buenos deseos.

En su publicación, Guzmán expresó: “Esta es la mejor etapa de mi sanación. Este es el fin de tanto, tanto que he pasado en estos trece años”. La intérprete de Hacer el amor con otro no profundizó en detalles médicos, pero dejó entrever que su recuperación avanza de manera positiva.

Alejandra Guzmán agradece el apoyo de sus seguidores y asegura estar en la mejor etapa de su recuperación (Foto: Cuartoscuro)

En la misma actualización, Guzmán compartió imágenes de resonancias realizadas en los últimos meses, mostrando el antes y después de su columna. En palabras de la cantante:

“Es increíble cómo me siento, cómo estoy de bien operada. Hay mucho más. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir brillando y vamos a seguir siendo felices. Los amo”.

La artista no precisó el origen exacto de la intervención, aunque se sabe que desde hace años enfrenta complicaciones derivadas de una operación estética en los glúteos, en la que le inyectaron biopolímeros.

Como consecuencia de aquel procedimiento, en 2016 recibió dos prótesis de titanio en la cadera. Posteriormente, en 2018, sufrió una fractura en la misma zona y, cuatro años después, fue hospitalizada por una infección bacteriana.

La reciente cirugía de emergencia en la columna, según las imágenes difundidas, implicó la colocación de piezas de titanio. Hasta ahora, no se han revelado más detalles sobre el estado de salud de Alejandra Guzmán, aunque las señales públicas apuntan a una recuperación favorable.

