Adrián Marcelo reacciona episodio de acoso contra la presidenta Sheinbaum con polémico tuit: “No es la noticia”

La mandataria interpuso una denuncia contra su agresor y anticipó una iniciativa de ley para tipificar este tipo de agresiones como delito penal en todo el país

Adrián Marcelo cuestionó la cobertura
Adrián Marcelo cuestionó la cobertura mediática al caso. (AM, Facebook)

Adrián Marcelo no se quedó al margen de la conversación en torno al episodio de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El incidente, ocurrido la tarde del martes en las inmediaciones de Palacio Nacional, derivó en cuestionamientos al equipo de seguridad de la mandataria y en una potencial iniciativa de ley para tipificar como delito penal este tipo de agresiones.

Sin embargo, en plataformas digitales como X —antes Twitter— han surgido voces que cuestionan la atención mediática que se le ha dado al caso por encima de contextos relevantes como la tensión social que persiste en Michoacán tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Claudia Sheinbaum acoso. (Redes sociales)
Claudia Sheinbaum acoso. (Redes sociales)

Adrián Marcelo critica que se deje de hablar del crimen de Carlos Manzo

El youtuber Adrián Marcelo se colocó al centro de la polémica al minimizar el incidente. “El supuesto acoso a la presidenta NO es la noticia. El cobarde asesinato del alcalde Carlos Manzo, SÍ”, escribió.

Aunque el creador digital limitó los comentarios para que solo personas que sigue o mencione puedan responder, sus expresiones resonaron en la plataforma, donde usuarios e incluso figuras públicas han coincidido con su postura. Incluso, más de uno ha puesto en tela de juicio los acontecimientos.

Ricardo Casares, conductor del matutino Venga la Alegría, también dividió comentarios: “Un borracho con un perfecto ‘casquete corto’ y en fantástica forma física”, escribió el presentador, dando pie a un intenso donde surgieron señalamientos de un supuesto montaje.

Adrián Marcelo critica que se
Adrián Marcelo critica que se deje de hablar del crimen de Carlos Manzo. (Captura de pantalla, X)

En una publicación posterior, Casares subrayó: “La noticia es Michoacán”. A diferencia de Adrián Marcelo, el presentador de TV Azteca suele estar al margen de controversias.

En cambio, el standupero permanentemente es blanco de la cancelación digital. En agosto pasado, ofreció una disculpa pública a la empresaria Mariana Rodríguez Cantú en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León en un caso de violencia de género interpuesto en 2024.

Sheinbaum descarta reforzar su seguridad

Al margen, durante su conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó la idea de reforzar su seguridad luego del incidente ocurrido el martes. “Eso sería negar de dónde venimos y cómo somos, y hasta ahora nuestros compañeros de ayudantía nos van a seguir apoyando, pero tenemos que estar cerca de la gente, aislarse, estar en una camioneta todo el día, no tenemos ningún riesgo conocido, si hay algún riesgo, obviamente nos lo informa el Gabinete de Seguridad, pero no hay ningún riesgo contra nosotros”, sostuvo.

Uriel ‘N’, el hombre que realizó tocamientos indebidos contra la presidenta Sheinbaum, permanece bajo resguardo en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

En primeras declaraciones filtradas a medios, aseguró que no sabía que se trataba de la mandataria. Sin embargo, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) vinculan al presunto agresor en al menos tres casos que fueron denunciados el mismo día.

Uriel "N", hombre que habría
Uriel "N", hombre que habría hecho tocamientos a la presidenta Claudia Sheinbaum. (C4jimenez/CUARTOSCURO)

Valor de cierre del dólar

Popocatépetl hoy: volcán registró 34

Fiscalía de Puebla revela que

CDMX se prepara para romper

Atlante en búsqueda de comprar
Fiscalía de Puebla revela que

El mexicano Xolo Maridueña se

Atlante en búsqueda de comprar

