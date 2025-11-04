Menor de edad asesina a guardia de tienda departamental en el centro de la CDMX

Tienda departamental donde fue asesinado el guardia. Crédito: Googlemaps

Este miércoles 3 de noviembre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que recibieron un llamado de emergencia donde se reportaron detonaciones de arma de fuego y una persona lesionada al interior de una tienda departamental.

El reporte, según autoridades, indicaba que los hechos habían sucedido en la calle Allende, colonia centro, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Reportes oficiales informaron que cuando los elementos policiales llegaron al sitio, hicieron contacto con los empleados del comercio, y ellos les contaron lo que recién había sucedido en el lugar.

Supuestamente, un individuo había tratado de llevarse productos sin pagarlos, escondiéndolos entre sus prendas para no ser detectado, lo cual es conocido como “fardeo”.

Derivado de esto, el guardia de seguridad detectó la maniobra, acercándose al sospechoso para confrontarlo y exigirle que abandonara el establecimiento.

La situación cambió de manera abrupta cuando, según narraron los testigos, el individuo adoptó una actitud violenta.

Después fingió dirigirse a la salida, pero en realidad extrajo un arma de fuego que llevaba oculta y disparó directamente contra el empleado de seguridad privada del establecimiento

Tras efectuar los disparos, el agresor huyó a pie sobre la calle, dejando el lugar y alarmando a las personas que se encontraban en la tienda.

Al sitio acudieron paramédicos para poder auxiliar al guardia herido, sin embargo, informaron que la víctima presentaba heridas de bala en la nuca y ya no contaba con signos vitales.

Ante esta declaración, los elementos de la SSC de la CDMX acordonaron la zona e informaron a las autoridades ministeriales, activando el protocolo para la llegada de los peritos encargados de realizar el levantamiento de pruebas y las diligencias forenses pertinentes.

Detención del menor de edad

El presunto asesino fue detenido en una vecindad de la colonia Centro. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La labor policial continuó inmediatamente tras asegurar la escena, con la revisión del material grabado por las cámaras de seguridad del local.

A través del análisis de las imágenes, lograron identificar al presunto atacante.

Paralelamente, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro fortalecieron la investigación al establecer un cerco virtual y emplearon la tecnología de videoreplay para rastrear el recorrido del sospechoso en el área mediante las cámaras ubicadas en distintos puntos de la zona.

El seguimiento mediante videovigilancia permitió a los elementos policiales ubicar al sospechoso cuando ingresaba a una vecindad en la calle República de Chile.

Con esta información, los efectivos en campo realizaron un operativo de búsqueda dentro del inmueble y, tras una corta persecución, detuvieron a un menor que afirmó tener 16 años de edad.

Sobre la detención, los agentes informaron que se le leyeron sus derechos constitucionales antes de trasladarlo y presentarlo ante el Ministerio Público, autoridad responsable de determinar su situación jurídica.