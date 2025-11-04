México

Menor de edad asesina a guardia de tienda departamental en el centro de la CDMX

El menor presuntamente se encontraba fardeando y atacó a balazos al elemento de seguridad privada cuando lo descubrió

Guardar
Tienda departamental donde fue asesinado
Tienda departamental donde fue asesinado el guardia. Crédito: Googlemaps

Este miércoles 3 de noviembre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que recibieron un llamado de emergencia donde se reportaron detonaciones de arma de fuego y una persona lesionada al interior de una tienda departamental.

El reporte, según autoridades, indicaba que los hechos habían sucedido en la calle Allende, colonia centro, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Reportes oficiales informaron que cuando los elementos policiales llegaron al sitio, hicieron contacto con los empleados del comercio, y ellos les contaron lo que recién había sucedido en el lugar.

Supuestamente, un individuo había tratado de llevarse productos sin pagarlos, escondiéndolos entre sus prendas para no ser detectado, lo cual es conocido como “fardeo”.

Derivado de esto, el guardia de seguridad detectó la maniobra, acercándose al sospechoso para confrontarlo y exigirle que abandonara el establecimiento.

La situación cambió de manera abrupta cuando, según narraron los testigos, el individuo adoptó una actitud violenta.

Después fingió dirigirse a la salida, pero en realidad extrajo un arma de fuego que llevaba oculta y disparó directamente contra el empleado de seguridad privada del establecimiento

Tras efectuar los disparos, el agresor huyó a pie sobre la calle, dejando el lugar y alarmando a las personas que se encontraban en la tienda.

Al sitio acudieron paramédicos para poder auxiliar al guardia herido, sin embargo, informaron que la víctima presentaba heridas de bala en la nuca y ya no contaba con signos vitales.

Ante esta declaración, los elementos de la SSC de la CDMX acordonaron la zona e informaron a las autoridades ministeriales, activando el protocolo para la llegada de los peritos encargados de realizar el levantamiento de pruebas y las diligencias forenses pertinentes.

Detención del menor de edad

El presunto asesino fue detenido
El presunto asesino fue detenido en una vecindad de la colonia Centro. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La labor policial continuó inmediatamente tras asegurar la escena, con la revisión del material grabado por las cámaras de seguridad del local.

A través del análisis de las imágenes, lograron identificar al presunto atacante.

Paralelamente, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro fortalecieron la investigación al establecer un cerco virtual y emplearon la tecnología de videoreplay para rastrear el recorrido del sospechoso en el área mediante las cámaras ubicadas en distintos puntos de la zona.

El seguimiento mediante videovigilancia permitió a los elementos policiales ubicar al sospechoso cuando ingresaba a una vecindad en la calle República de Chile.

Con esta información, los efectivos en campo realizaron un operativo de búsqueda dentro del inmueble y, tras una corta persecución, detuvieron a un menor que afirmó tener 16 años de edad.

Sobre la detención, los agentes informaron que se le leyeron sus derechos constitucionales antes de trasladarlo y presentarlo ante el Ministerio Público, autoridad responsable de determinar su situación jurídica.

Temas Relacionados

AsesinatoMenor de edadTienda departamentalnoticias-mexico

Más Noticias

Pensión Bienestar 2025: este es el calendario oficial de pagos del mes de noviembre para todos los beneficiarios

Los depósitos se llevan a cabo de manera gradual durante conforme la primera letra del apellido paterno de cada persona

Pensión Bienestar 2025: este es

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de noviembre: marcha lenta en la Línea 2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Estas son las tres maneras en las que el Ejército apoyó a Carlos Manzo, según Trevilla Trejo

Fue realizado un análisis de riesgo previo a la asignación de elementos de seguridad municipales

Estas son las tres maneras

Panqué de chocolate con almendras, sin harina para aumentar masa muscular y bajar de peso

Bizcocho saludable comienza a ganar terreno dentro de la preparación de recetas fitness

Panqué de chocolate con almendras,

Mi Beca para Empezar: Dónde será la entrega de las tarjetas para los nuevos beneficiarios de preescolar y primaria el próximo 5 de noviembre

Este programa busca apoyar a los niños para prevenir la deserción escolar

Mi Beca para Empezar: Dónde
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano asegura 21 artefactos

Ejército Mexicano asegura 21 artefactos explosivos en Badiraguato, Sinaloa

Este es el partido político al que pertenecía Carlos Manzo

Reportan que fue identificado el asesino de Carlos Manzo: sería familiar de un operador ligado al CJNG

Enfrentamiento armado en Guasave, Sinaloa, deja 13 muertos y cuatro detenidos, confirma García Harfuch

Procesan a siete personas que tenían armas, droga y equipo electrónico en casas de CDMX

ENTRETENIMIENTO

“Juan Gabriel: Debo, puedo y

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”: así es por dentro el rancho abandonado del divo en Nuevo México

Mon Laferte anuncia gira por México: ciudades, fechas y preventa para el ‘Femme Fatale Tour’

Carlos Rivera podría convertirse en papá por segunda vez en breve: “Es un sueño presente”

Corona Capital 2025 libera sus horarios por día: consulta qué artistas se empalman

Sobrinas de Héctor Terrones niegan abandono al diseñador y revelan detalles de sus últimos días: “Él lo decidió”

DEPORTES

México vs Países Bajos: cuándo,

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo