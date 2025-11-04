Lilly Téllez y Noroña se confrontan en el Senado por asesinato de presidente municipal de Uruapan: “Llora por Carlos Manzo”

Lilly Téllez y Fernández Noroña se confrontaron en el Pleno del Senado de la República por opiniones acerca de la estrategia de seguridad y el asesinato de Carlos Manzo. (Foto: Cuartoscuro)

Durante la tarde de este martes 4 de noviembre de 2025, la sesión en el Senado de la República ha sido confrontativa entre legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la tribuna se encendió con la participación de Lilly Téllez, quien se lanzó contra Gerardo Fernández Noroña, por el asesinato ocurrido el fin de semana, donde el presidente municipal de Uruapan fue asesinado en un evento público.

La panista Lilly Téllez comenzó su intervención retomando lo dicho desde la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha asegurado que no habrá “guerra contra los criminales”, la postura de la mandataria ha sido calificada como “indiferente”, según la legisladora, quien comentó:

“Que no entiende que hay una guerra de los cárteles contra los ciudadanos, que no se ha dado cuenta que están matando a los mexicanos, que no escuchó a Carlos Manzo cuando le pidió una y otra vez que actuara y usted se burló de él”.

La legisladora del blanquiazul descalificó la estrategia de seguridad de la mandataria, por lo que morenistas comenzaron a gritar en apoyo a Sheinbaum; Lilly Téllez agregó que el tema central no era el envío de escoltas para la seguridad del presidente municipal de Uruapan, sino que el objetivo era que desde el gobierno federal “se actuara en Michoacán”.

La senadora advirtió que el proceder del gobierno debería ser “ir contra los criminales, queremos guerra con toda la fuerza del Estado, contra los cárteles”, dirigiéndose a los morenistas y sus aliados políticos la legisladora les dijo que “tienen las manos llenas de sangre de inocentes”.

Al terminar su participación, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, le informó que no había tiempo para preguntas, debido a que lo había agotado en su intervención, situación que calentó los ánimos desde la tribuna:

“¡Me están negando para que no hable del asesinato de Carlos Manzo! Criminales... Tu idiota, llora por Carlos Manzo, Noroña, no seas imbécil... Llorando por allá, haciendo circo mientras a los mexicanos los masacran... Ven aquí a llorar por Carlos Manzo, Noroña, o te pongo una foto de Alito”.

Tras varias peticiones de Laura Itzel Castillo para que Lilly Téllez dejara la tribuna, le cortaron el audio del micrófono, justo cuando la panista les cuestionaba: “¿Cuánto le deben a los cárteles de Michoacán?“.

Noroña acusa “uso carroñero” del caso de Carlos Manzo

En su participación, el senador Gerardo Fernández Noroña se lanzó contra la participación de la oposición en el Senado, quienes cabe destacar que asistieron con un sombrero que simulaba estar salpicado de sangre.

El expresidente del Senado destacó el actuar de Grecia Quiroz, esposa de Manzo, de quien dijo que a diferencia de la oposición “ha dado un paso al frente... ha actuado con responsabilidad, con profundo amor a su pueblo y ha dicho ‘serenense’ ese uso carroñero que están haciendo de Carlos Manzo”.

Noroña recriminó a la oposición por no caminar ni recorrer Uruapan con Carlos Manzo, “nunca se comprometieron con sus puntos de vista, nunca fueron sus compañeros... se montan en el asesinato del presidente municipal para hacer politiquería”.

Información en desarrollo...