La Granja VIP: así puedes ver en vivo la transmisión 24/7 completamente gratis

(IG: @lagranjavipmx)

La transmisión en vivo 24/7 de La Granja VIP volverá a ser completamente gratis, así lo anunció Adal Ramones el pasado 3 de noviembre en la gala del Capataz.

Sin embargo, el acceso tendrá algunas restricciones.

De acuerdo con la información que compartió la producción en redes sociales, la transmisión en vivo estará disponible sin ningún costo por solo 2 semanas, es decir, hasta el 16 de noviembre. Además, solo se puede acceder desde las plataformas oficiales.

(@lagranjavipmx)

¿Cómo ver La Granja VIP en vivo completamente gratis?

La producción puso a la disposición del público tres canales para poder ver la transmisión en vivo 24/7 de La Granja VIP.

Página Web

Entra al buscador de tu preferencia desde un dispositivo móvil con acceso a internet y accede a la página lagranjavip.tv.

App TV Azteca En Vivo

Descarga la aplicación App TV Azteca En Vivo en tu dispositivo móvil, entra a la sección La Granja VIP y listo.

YouTube

Entra a la aplicación desde tu dispositivo móvil con acceso a internet, busca La Granja VIP México y entra a la transmisión en vivo.

Cabe mencionar que la transmisión en vivo del reality show también está disponible en Disney+, pero es necesario tener una suscripción.

(Captura de pantalla TikTok La Granja VIP)

¿Cómo entrar a la transmisión en vivo 24/7 de La Granja VIP en Disney+? | paso a paso

Descarga la aplicación Disney+ en un dispositivo inteligente o accede desde la página web disneyplus.com. Suscríbete con un correo electrónico y paga la mensualidad correspondiente. Hay planes desde los 149 pesos hasta los 319 pesos al mes; también existen planes anuales. Abre el buscador dentro de la aplicación y busca La Granja VIP 24/7. El buscador te mostrará las cámaras disponibles de la transmisión en vivo. Selecciona la cámara 1 o la cámara 2 y listo, podrás ver la transmisión en vivo de La Granja VIP.

Usuarios de X estallaron contra el presentador por su desempeño en la más reciente Asamblea. (Infobae México / Jovani Pérez)

Ellos son los participantes de La Granja VIP 2025

Carolina Ross - influencer - ELIMINADA

Sandra Itzel - actriz y cantante - ELIMINADA

Omahi - influencer - ELIMINADO

Alfredo Adame - actor

Luis Alejandro Méndez ‘Jawy’ - influencer, chico reality y conductor

Kim Shantal - influencer

Alberto del Río - luchador profesional

César Doroteo - influencer y chico reality

Manola Díez - actriz y modelo

Enrique Mayagoitia - conductor

Liz Vega - actriz y bailarina

La Bea - comediante

Lolita Cortés - actriz

Sergio Mayer Mori - actor

Eleazar Gómez - actor

Fabiola Campomanes - actriz