México

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”: así es por dentro el rancho abandonado del divo en Nuevo México

La icónica propiedad de Juan Gabriel, con sus cincuenta y tres habitaciones y recuerdos intactos, permanece abandonada, mostrando la huella imborrable del cantante y los momentos que compartió con sus hijos en Santa Fe

Guardar
El cantante construyó un estudio
El cantante construyó un estudio profesional en su propiedad para grabar sin salir de casa, un espacio que hoy permanece intacto y lleno de historia musical (Netflix)

El estado actual del rancho de Juan Gabriel en Nuevo México revela el paso del tiempo y la huella indeleble del artista en cada rincón. La propiedad, situada en Santa Fe, fue adquirida por el célebre cantante mexicano en la década de los ochenta y, durante años, funcionó como un refugio familiar donde compartió momentos significativos con sus hijos.

Décadas después, el inmueble permanece abandonado, conservando la decoración y los muebles originales de los años ochenta y noventa, junto con elementos que hoy muestran signos evidentes de deterioro y oxidación.

El rancho, ubicado en Santa
El rancho, ubicado en Santa Fe, cuenta con cincuenta y tres habitaciones, cuarenta y seis baños y se extiende sobre dieciséis hectáreas divididas en catorce parcelas (Realtor)

El documental más reciente dedicado a la vida de Juan Gabriel expuso detalles inéditos sobre la adquisición de este rancho, conocido como ‘Ivjohaje Ranch’, y su papel en la vida del artista y su familia.

Según lo presentado en la producción, el cantautor disfrutó de largas temporadas en la propiedad junto a sus hijos Iván, Hans, Joan y Jean, quienes vivieron allí experiencias que marcaron su infancia.

El rancho de Juan Gabriel
El rancho de Juan Gabriel en Nuevo México permanece abandonado, conservando la decoración y muebles originales de los años ochenta y noventa (Realtor)

El rancho, ubicado en el Valle de Pojoaque, en las inmediaciones de la comunidad de Nambé, fue testigo de la vida cotidiana y de celebraciones familiares, hasta que las prioridades educativas de los hijos motivaron la mudanza de la familia a Florida. Esta decisión implicó dejar atrás la residencia donde habían transcurrido años de felicidad.

El portal especializado en bienes raíces realtor.com detalla que el rancho cuenta con cincuenta y tres habitaciones y cuarenta y seis baños, distribuidos en varias edificaciones a lo largo de un terreno que supera las dieciséis hectáreas y se divide en catorce parcelas.

La propiedad, conocida como 'Ivjohaje
La propiedad, conocida como 'Ivjohaje Ranch', fue adquirida por el cantante mexicano en la década de los ochenta y funcionó como refugio familiar (Realtor)

El agente inmobiliario James Delgado, responsable de la venta en la zona de Santa Fe, confirmó que la propiedad fue adquirida por Juan Gabriel hace aproximadamente treinta y cinco años. Delgado, entrevistado por diversos medios en 2016, año del fallecimiento del artista, explicó que el inmueble fue objeto de múltiples adecuaciones por parte del cantante.

Entre las modificaciones realizadas por Juan Gabriel destacan la construcción de una capilla de adobe, un estudio de música profesional que le permitía grabar sin salir de casa y un área ecuestre. Además, el artista remodeló varias de las casas y zonas ya existentes al momento de la compra.

Las habitaciones y pasillos del
Las habitaciones y pasillos del rancho conservan muebles originales y numerosas imágenes religiosas dispuestas por el propio Juan Gabriel (Realtor)

Las habitaciones y pasillos del rancho aún conservan muebles originales de hace tres décadas, así como imágenes religiosas que el propio cantante dispuso en distintos espacios de la vivienda.

En la sala principal todavía se encontraba, casi diez años después de su muerte, un cuadro de Juan Gabriel cargando a uno de sus hijos, testimonio visual de la vida familiar que allí se desarrolló.

Las imágenes satelitales obtenidas a través de Google Earth permiten observar la disposición de las diferentes edificaciones, que incluyen casas para invitados, la residencia principal, áreas de recreación y el estudio de grabación.

Juan Gabriel realizó importantes modificaciones
Juan Gabriel realizó importantes modificaciones en el rancho, como la construcción de una capilla de adobe, un estudio de música profesional y un área ecuestre (Realtor)

El estado actual del rancho, con su mobiliario y decoración intactos pero afectados por el abandono, refleja tanto el esplendor de una época como el inevitable desgaste del tiempo.

Temas Relacionados

Juan GabrielNuevo MéxicoNetflixRanchomexico-entretenimiento

Más Noticias

Panqué de chocolate con almendras, sin harina para aumentar masa muscular y bajar de peso

Bizcocho saludable comienza a ganar terreno dentro de la preparación de recetas fitness

Panqué de chocolate con almendras,

Mi Beca para Empezar: Dónde será la entrega de las tarjetas para los nuevos beneficiarios de preescolar y primaria el próximo 5 de noviembre

Este programa busca apoyar a los niños para prevenir la deserción escolar

Mi Beca para Empezar: Dónde

¿Cuáles son las diferencias entre pintura vinílica y acrílica?

Cada tipo de recubrimiento responde a necesidades específicas, desde resistencia a la humedad hasta facilidad de aplicación

¿Cuáles son las diferencias entre

Diputados discuten Presupuesto 2026 entre recriminaciones por crimen de alcalde de Uruapan

Carlos Manzo, primer edil independiente en la historia del municipio, fue asesinado y generó disputas entre los servidores de San Lázaro

Diputados discuten Presupuesto 2026 entre

Mon Laferte anuncia gira por México: ciudades, fechas y preventa para el ‘Femme Fatale Tour’

La cantante méxico-chilena llevará su nuevo álbum a seis ciudades mexicanas, prometiendo una experiencia musical única que fusiona pop alternativo, jazz y colaboraciones de lujo en escenarios emblemáticos del país

Mon Laferte anuncia gira por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano asegura 21 artefactos

Ejército Mexicano asegura 21 artefactos explosivos en Badiraguato, Sinaloa

Este es el partido político al que pertenecía Carlos Manzo

Reportan que fue identificado el asesino de Carlos Manzo: sería familiar de un operador ligado al CJNG

Enfrentamiento armado en Guasave, Sinaloa, deja 13 muertos y cuatro detenidos, confirma García Harfuch

Procesan a siete personas que tenían armas, droga y equipo electrónico en casas de CDMX

ENTRETENIMIENTO

Mon Laferte anuncia gira por

Mon Laferte anuncia gira por México: ciudades, fechas y preventa para el ‘Femme Fatale Tour’

Carlos Rivera podría convertirse en papá por segunda vez en breve: “Es un sueño presente”

Corona Capital 2025 libera sus horarios por día: consulta qué artistas se empalman

Sobrinas de Héctor Terrones niegan abandono al diseñador y revelan detalles de sus últimos días: “Él lo decidió”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 3 de noviembre

DEPORTES

México vs Países Bajos: cuándo,

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo