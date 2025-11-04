México

Hombre en situación de calle monta ofrenda de Día de Muertos en CDMX y conmueve en TikTok

El video viral muestra cómo, con pocos recursos, rindió tributo a sus seres queridos bajo un puente

El gesto demuestra que la tradición mexicana sigue viva incluso entre quienes tienen menos recursos.

Un video que circula en TikTok ha tocado los corazones de miles de internautas al mostrar a un hombre en situación de calle rindiendo tributo a sus seres queridos fallecidos.

Sin recursos materiales, pero con gran devoción, improvisó una ofrenda de Día de Muertos bajo un puente de la Ciudad de México, logrando emocionar y generar solidaridad entre los usuarios de redes sociales.

En la grabación, difundida por la usuaria @breendams96, se aprecia cómo el hombre utilizó un pedazo de cartón para escribir los nombres de las personas que marcaron su vida y ya no están. Debajo del improvisado altar colocó veladoras encendidas, calaveritas de azúcar, flores de cempasúchil y algunas frutas, todo dispuesto con cuidado sobre un mantel decorado con motivos de la festividad.

El gesto conmovió por su sencillez y profundidad, ya que, a pesar de no tener fotografías ni lujos, el hombre decidió honrar a quienes partieron con lo poco que tenía a su alcance. Para muchos usuarios, este acto refleja el verdadero espíritu del Día de Muertos: recordar con amor, sin importar las circunstancias.

El video, que ya supera los dos millones de reproducciones, fue grabado en el puente de Eje 5 Norte, sobre Insurgentes Norte, cerca de la calle Montevideo. Los comentarios no tardaron en inundar la publicación con mensajes de admiración, tristeza y empatía. “Me partió el corazón”, escribió uno de los internautas que aseguró haber presenciado el altar en persona. Otros usuarios comenzaron a preguntar por la ubicación exacta para poder acudir y llevarle velas, flores o alimentos, con el propósito de ampliar la ofrenda y acompañar al hombre en su homenaje.

Algunos destacaron la capacidad del protagonista para mantener viva una tradición tan importante a pesar de sus limitaciones económicas, mientras que otros señalaron que su acción debería servir como ejemplo de fe y respeto hacia los difuntos.

Un sujeto captado en video, se viralizó en redes sociales al armar su altar de muertos en plena calle usando cartones y flores secas. Crédito: redes sociales

El Día de Muertos, celebrado cada 1 y 2 de noviembre, tiene como propósito recordar a quienes han fallecido mediante ofrendas llenas de símbolos, colores y aromas. Sin embargo, este caso demuestra que no se necesita abundancia para rendir homenaje, sino un corazón dispuesto a recordar.

