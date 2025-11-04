México

Cómo quitar las manchas amarillas de los tenis blancos con solo tres ingredientes de cocina

Para muchos los tenis limpios son sinónimo de buena presentación

Guardar
Con la técnica correcta puede
Con la técnica correcta puede ser fácil eliminar las manchas en los tenis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda unos tenis blancos bien limpios y libres de manchas siempre ayudan a dar una mejor presentación; sin embargo, muchas personas no saben cual es la técnica correcta para eliminarlas de forma eficaz.

Es por eso que aquí te damos varias formas de limpiarlas usando ingredientes que facilmente puedes tener en tu alacena o que son fáciles y económicos si deseas conseguirlos.

También te decimos cuáles son algunos consejos que puedes implentar para prevenir su aparición.

Con estos consejos podrás tener
Con estos consejos podrás tener unos tenis blancos y libres de manchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo quitar las manchas amarillas de los tenis blancos

Para eliminar las manchas amarillas de los tenis blancos, se pueden seguir las siguientes técnicas usando ingredientes fáciles de conseguir:

  1. Limpieza con bicarbonato de sodio y vinagre blanco:
    1. Mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio, una cucharada de vinagre blanco y una cucharada de agua.
    2. Aplica la mezcla sobre las manchas con un cepillo de dientes suave.
    3. Frota de manera uniforme.
    4. Deja actuar la mezcla durante 30 minutos.
    5. Retira con un paño húmedo y enjuaga con agua fría.
  2. Utilizar detergente y agua oxigenada:
    1. Mezcla detergente líquido con un poco de agua oxigenada (peróxido de hidrógeno).
    2. Usa un cepillo o esponja para aplicar la mezcla.
    3. Deja reposar aproximadamente 15 minutos.
    4. Limpia con agua fría y seca con un paño limpio.
  3. Jabón de barra y limón:
    1. Lava los tenis con jabón de barra blanco.
    2. Exprime jugo de limón sobre las manchas.
    3. Frota ligeramente y deja al sol durante una hora.
    4. Enjuaga bien con agua fría.
  4. Evitar secar al sol directamente tras lavar:
    1. No expongas los tenis mojados al sol, ya que esto puede provocar nuevas manchas amarillas.
    2. Seca a la sombra y en un lugar ventilado.
La mezcla de bicarbonato de
La mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre es ideal para eliminar las manchas.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir la aparición de manchas amarillas en los tenis blancos

Para prevenir la aparición de manchas amarillas en los tenis blancos, considera las siguientes recomendaciones:

  • Lava los tenis con productos suaves y adecuados para el material del calzado, evitando detergentes agresivos o blanqueadores con cloro.
  • Enjuaga cuidadosamente los residuos de jabón o producto de limpieza, ya que los restos pueden causar manchas al secarse.
  • Seca los tenis en un lugar sombreado y ventilado, nunca bajo la luz solar directa.
  • Coloca papel absorbente blanco o toallas dentro de los tenis al secarlos para conservar la forma y absorber la humedad.
  • Limpia las manchas apenas aparezcan, sin dejar que el sucio se adhiera durante mucho tiempo.
  • Utiliza protectores de calzado en spray específicos para zapatos blancos, que ayudan a crear una barrera contra manchas y líquidos.
  • Evita el contacto con superficies sucias, pasto húmedo o charcos que puedan dejar residuos difíciles de eliminar.
Recuerda hacer una pequeña prueba
Recuerda hacer una pequeña prueba en una parte poco visible del calzado para asegurarte de que los productos no dañan el material.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas acciones ayudan a mantener los tenis blancos en mejor estado y a reducir las probabilidades de que desarrollen manchas amarillas.

Temas Relacionados

tenis blancoslimpiezamexico-noticias

Más Noticias

La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza ruptura diplomática que Perú impuso a México

Juan Ramón de la Fuente subraya que México mantendrá su compromiso con la defensa de los derechos humanos

La Secretaría de Relaciones Exteriores

La vez que Carlos Manzo señaló a Felipe Calderón como cómplice de los cárteles

El alcalde recientemente asesinado criticó hace unos años la estrategia contra el narco de Calderón, cuando aún era diputado federal

La vez que Carlos Manzo

Arrestan a hombre estadounidense que pretendía entrar a México con armas largas

Elementos de la Guardia Nacional descubrieron el armamento

Arrestan a hombre estadounidense que

SEP anuncia tres fines de semana largos para este mes de noviembre: cuándo son

La dependencia educativa dio a conocer los días en que no habrá clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria

SEP anuncia tres fines de

¿Quieres escuchar nueva música? Conoce el top 10 Apple México: las canciones más escuchadas del momento

Estos temas y artistas han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Apple

¿Quieres escuchar nueva música? Conoce
MÁS NOTICIAS

NARCO

La vez que Carlos Manzo

La vez que Carlos Manzo señaló a Felipe Calderón como cómplice de los cárteles

Arrestan a hombre estadounidense que pretendía entrar a México con armas largas

Detienen a siete personas y aseguran armas de fuego tras 12 cateos simultáneos en Querétaro

Ejército Mexicano asegura 21 artefactos explosivos en Badiraguato, Sinaloa

Este es el partido político al que pertenecía Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

¿Quieres escuchar nueva música? Conoce

¿Quieres escuchar nueva música? Conoce el top 10 Apple México: las canciones más escuchadas del momento

La Chupitos denuncia discriminación y amenazas de deportación en hotel de Estado Unidos: “Nos quiere echar al ICE”

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” lidera top el 10 de series más vistas del momento en Netflix México

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”: así es por dentro el rancho abandonado del divo en Nuevo México

Mon Laferte anuncia gira por México: ciudades, fechas y preventa para el ‘Femme Fatale Tour’

DEPORTES

México vs Países Bajos: cuándo,

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo