Cómo quitar las manchas amarillas de los tenis blancos con solo tres ingredientes de cocina

Con la técnica correcta puede ser fácil eliminar las manchas en los tenis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda unos tenis blancos bien limpios y libres de manchas siempre ayudan a dar una mejor presentación; sin embargo, muchas personas no saben cual es la técnica correcta para eliminarlas de forma eficaz.

Es por eso que aquí te damos varias formas de limpiarlas usando ingredientes que facilmente puedes tener en tu alacena o que son fáciles y económicos si deseas conseguirlos.

También te decimos cuáles son algunos consejos que puedes implentar para prevenir su aparición.

Con estos consejos podrás tener unos tenis blancos y libres de manchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo quitar las manchas amarillas de los tenis blancos

Para eliminar las manchas amarillas de los tenis blancos, se pueden seguir las siguientes técnicas usando ingredientes fáciles de conseguir:

Limpieza con bicarbonato de sodio y vinagre blanco: Mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio, una cucharada de vinagre blanco y una cucharada de agua. Aplica la mezcla sobre las manchas con un cepillo de dientes suave. Frota de manera uniforme. Deja actuar la mezcla durante 30 minutos. Retira con un paño húmedo y enjuaga con agua fría. Utilizar detergente y agua oxigenada: Mezcla detergente líquido con un poco de agua oxigenada (peróxido de hidrógeno). Usa un cepillo o esponja para aplicar la mezcla. Deja reposar aproximadamente 15 minutos. Limpia con agua fría y seca con un paño limpio. Jabón de barra y limón: Lava los tenis con jabón de barra blanco. Exprime jugo de limón sobre las manchas. Frota ligeramente y deja al sol durante una hora. Enjuaga bien con agua fría. Evitar secar al sol directamente tras lavar: No expongas los tenis mojados al sol, ya que esto puede provocar nuevas manchas amarillas. Seca a la sombra y en un lugar ventilado.

La mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre es ideal para eliminar las manchas.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir la aparición de manchas amarillas en los tenis blancos

Para prevenir la aparición de manchas amarillas en los tenis blancos, considera las siguientes recomendaciones:

Lava los tenis con productos suaves y adecuados para el material del calzado, evitando detergentes agresivos o blanqueadores con cloro.

Enjuaga cuidadosamente los residuos de jabón o producto de limpieza, ya que los restos pueden causar manchas al secarse.

Seca los tenis en un lugar sombreado y ventilado, nunca bajo la luz solar directa.

Coloca papel absorbente blanco o toallas dentro de los tenis al secarlos para conservar la forma y absorber la humedad.

Limpia las manchas apenas aparezcan, sin dejar que el sucio se adhiera durante mucho tiempo.

Utiliza protectores de calzado en spray específicos para zapatos blancos, que ayudan a crear una barrera contra manchas y líquidos.

Evita el contacto con superficies sucias, pasto húmedo o charcos que puedan dejar residuos difíciles de eliminar.

Recuerda hacer una pequeña prueba en una parte poco visible del calzado para asegurarte de que los productos no dañan el material.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas acciones ayudan a mantener los tenis blancos en mejor estado y a reducir las probabilidades de que desarrollen manchas amarillas.